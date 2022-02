El Gobierno nacional convocó a Larreta a una reunión por los subsidios de los colectivos

El Gobierno nacional, a través del ministerio de Transporte, convocó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, a una “reunión de trabajo” con el fin de analizar “las competencias en materia de regulación, fiscalización, recorridos, frecuencias y tarifas” del servicio de colectivos cuyo trayecto solo abarca al territorio de la ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria, según anticiparon a LA NACION fuentes oficiales, fue concebida para abrir un “espacio de negociación” entre el Gobierno nacional y la administración porteña, luego de que trascendiera un reclamo de la Legislatura cordobesa para que se le quiten a la Ciudad unos 13.000 millones de pesos en subsidios destinados al transporte público automotor.

Si bien la convocatoria no estipula una fecha concreta para el encuentro, la intención del Gobierno porteño sería reunirse para conocer de qué se trata la iniciativa, anticiparon desde la administración Larreta.

“Tengo sumo agrado en dirigirme a usted a efectos de extenderle una invitación con el fin de coordinar una reunión de trabajo para el análisis de las las competencias en materia de regulación, fiscalización, recorridos, frecuencias y tarifas, respecto de los servicios de transporte público de pasajeros por automotor que se realizan íntegramente en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de los equipos técnicos de ambas jurisdicciones”, reza la convocatoria, firmada por el secretario de Gestión del Transporte, Diego Giuliano.

El lunes, el jefe de Gabinete porteño manifestó, en diálogo con LA NACION, que si bien no hubo un acercamiento del oficialismo, antes de realizar cualquier cambio “hay que sentarse a consensuar, dialogar y analizar rigurosamente cómo se haría”. Además, advirtió que “el traspaso de competencias requiere de una ley o acuerdo” que asegure un marco legal como se hizo en otras ocasiones.

Horacio Rodríguez Larreta, F.Miguel, S.Acuña y F.Quirós Walter Carrera/GCBA - GCBA

Distancia gremial

Por su parte, los gremios de transporte y el sector empresarial aguardan a que el proyecto tome forma para sentar una posición al respecto. El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, dijo que se trata de un problema político que no debería afectar a los agremiados, y que solo impactaría en los usuarios en el caso de que se quiten los subsidios al boleto de los colectivos. “Si no toca nuestros convenios, preferimos no meternos en los temas políticos, y hasta ahora no tuvimos ninguna comunicación del Gobierno Nacional ni porteño”, explicó en diálogo con LA NACION.

En el mismo sentido se expresó el presidente de la Asociación Civil del Transporte Automotor y de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, José Trolio, al afirmar que aún “no tenemos ninguna información oficial”. Explicó que un cambio en los subsidios impactaría de lleno en los usuarios, pero no así en las empresas de colectivos, porque “el sistema está atado al subsidio, y un cambio en esa política no evitaría que las empresas pueden seguir funcionando, porque lo que se subsidia es al usuario y no a las empresas”, arguyó.

Trolio indicó que no se trata de un problema actual, sino que “todos los gobiernos, desde Néstor Kirchner en adelante sostuvieron el sistema de subsidios”, y por lo tanto es un tema político porque “si la ciudad de Buenos Aires no está dispuesta a subsidiar el transporte - con sus propios fondos - el impacto en el aumento del boleto sería directo en el usuario”, sentenció.