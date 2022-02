Con la vuelta de Macri, Juntos por el Cambio hará un “retiro espiritual” para apaciguar las internas y proyectar el plan 2023

Con el objetivo de neutralizar las tensiones internas que genera el eventual aval al entendimiento del Gobierno con el FMI y de aplacar la pelea entre sus figuras por la candidatura presidencial de 2023, los principales referentes de Juntos por el Cambio participarán pasado mañana de “un retiro espiritual” en Olivos.

La reunión de la mesa nacional del conglomerado opositor se realizará en un club ubicado en esa localidad bonaerense. Allí, se encontrarán desde el expresidente Mauricio Macri -reaparecerá tras sus vacaciones en el Sur -, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich hasta los radicales Gerardo Morales, Alfredo Cornejo o Martín Lousteau y Miguel Ángel Pichetto (Peronismo Republicano), entre otros.

Los popes de JxC definieron que la cumbre se desarrollará a puertas cerradas. Y se extenderá durante unas cinco horas. La definición del temario del concilio, que incluye la agenda parlamentaria y las reglas de juego en las provincias para 2023, quedó a cargo de Bullrich, Morales, Maximiliano Ferraro (CC) y Pichetto.

Si bien el principio de acuerdo de la Casa Rosada con el Fondo por la deuda será uno de los ejes centrales del encuentro, los jefes de JxC estiman que el oficialismo no impulsará el borrador del proyecto hasta mediados de marzo. Por eso, aventuran desde la cúpula cambiemita, la posición de la coalición opositora en el Parlamento no se definirá hasta que el Frente de Todos exhiba los detalles del acuerdo con el organismo internacional.

Aunque Elisa Carrió (CC) y Morales adelantaron su apoyo a la negociación, los referentes parlamentarios de JxC exhiben cautela y esperan conocer la letra chica. Está claro que la intención de la mayoría de los integrantes de la alianza opositora, como anticipó hoy LA NACION, es facilitar el entendimiento con el Fondo para evitar que la Argentina caiga en un default, pero en Pro no quieren que el Gobierno los “arrastre” a la oposición a votar a “libro cerrado”.

Menos aún, dicen los “halcones”, si el kirchnerismo no acompaña a Fernández. “Por ahora, el acuerdo es una hoja en blanco. Nuestra intención es ayudar, pero no vamos a convalidar subas de impuestos o que todo el ajuste caiga en el próximo gobierno”, anticipa una de las espadas de Pro. Incluso, Macri -quien permanece en el country Cumelén, en Villa La Angostura- transmitió su preocupación tras los cortocircuitos en el oficialismo tras la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del Frente de Todos. Para el expresidente, relata una fuente cercana al fundador de Pro, no hay garantías de que el Gobierno cumpla con los lineamientos de su eventual acuerdo con el FMI.

La posibilidad de que JxC no muestre una posición unificada a la hora de votar en el Congreso genera preocupación en el seno del espacio. “No podemos hacer un papelón con esto”, señalan desde la bancada del macrismo. Es más, Larreta habló del tema con los diputados María Eugenia Vidal y Diego Santilli durante las últimas horas.

En el “retiro espiritual”, además, las máximas autoridades de la coalición opositora trazarán los objetivos de la fuerza para los próximos meses y buscarán consensuar un mecanismo interno de resolución de conflictos (un “documento de buenas prácticas”) y de toma de decisiones. La titular de Pro discutió con varios referentes del espacio un modelo de institucionalización de JxC para ordenar y agilizar los posicionamientos del espacio frente a eventuales medidas o anuncios del gobierno de Alberto Fernández. La intención de Bullrich es garantizar el equilibrio entre los socios para evitar ruidos internos.

La mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunirá en Olivos

Desde el radicalismo consideran que el conglomerado opositor necesita exhibir “homogeneidad” en determinados temas, como el eventual acuerdo del Gobierno con el FMI por la deuda. La CC también apuesta a fortalecer y consolidar la mesa nacional de la fuerza. Para los alfiles de Carrió, JxC es un espacio “colaborativo”, en el que “la unidad no implica uniformidad”.

JxC transita un engorroso proceso de reconfiguración de liderazgos internos desde que Macri dejó la Casa Rosada en diciembre de 2019, tras perder las elecciones presidenciales. La mayoría de los referentes de JxC, como Larreta, Macri, Bullrich, Cornejo o Morales, sostienen que el espacio debe habituarse a un esquema de conducción horizontal. Por eso, los referentes opositores procuran ordenar el proceso interno de toma de decisiones. “La idea es discutir y acordar un documento de buenas prácticas y funcionamiento”, anticipó uno de los jerarcas de la coalición opositora. Desde un sector de la UCR creen que JxC no puede mostrar anarquía tras el triunfo en las urnas.

En el primer tramo del “retiro espiritual” está previsto que los jefes de JxC analicen la actualidad de la alianza tras el contundente triunfo opositor en las legislativas del año pasado. Harán un breve balance de la performance electoral en cada distrito y proyectarán en armado federal con miras a la competencia de 2023. Se enfocarán, sobre todo, en debatir las reglas de juego en las provincias que no tienen primarias para definir candidatos, como el caso de Córdoba. “No hay que imponer el método desde la mesa nacional. Lo ideal sería que los referentes locales de esos distritos definan un mecanismo de selección”, apunta uno de los caciques de la UCR.

En ese sentido, las máximas autoridades de la coalición tienen previsto consensuar en la reunión de pasado mañana la conformación de las mesas provinciales de JxC. En el seno de la coalición se jactan de que el espacio se mantuvo unido pese a que tuvo que sortear 17 internas en las PASO de 2019. En las legislativas del año pasado JxC compitió como alianza en 21 de los 24 distritos del país. Solo hubo rupturas en La Rioja, Neuquén y San Luis. La idea de los popes de la fuerza es que Pro, la CC y la UCR, entre otros, vayan a las urnas bajo el mismo paraguas en todas las provincias en 2023.

En tanto, la confección de los programas económicos seguirá en manos de los thinks tanks de cada partido.