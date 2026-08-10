El Gobierno nacional transfirió el manejo de siete rutas nacionales a San Juan

El Gobierno nacional firmó este lunes el segundo convenio de traspaso, mediante el cual el Estado Nacional delega en una provincia la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales estratégicas. Este segundo acuerdo fue con el gobierno de San Juan, a cargo de Marcelo Orrego, mientras que tres semanas atrás fue con el de Santa Fe, de Maximiliano Pullaro.

Desde el comienzo de su gestión, en una política que se mantuvo pese a los cambios en el Gabinete, el gobierno de Javier Milei mantuvo el convencimiento de que las obras públicas debían pasar a manos de las provincias o de privados.

En la firma del documento, realizada en la Casa Rosada, participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes se reunieron este lunes con Orrego.

El sanjuanino es uno de los gobernadores de diálogo aceitado con el palacio gubernamental.

Según informaron desde Balcarce 50, de acuerdo a lo firmado, “la provincia de San Juan se encargará del financiamiento, la conservación, mejoramiento, mantenimiento y ejecución de obras en las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenciones en el nudo vial de las rutas 40 y A014″.

Del encuentro, en el Salón de los Escudos, en la planta baja de Casa Rosada, también participaron el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Fernando Herrmann; el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Campoy; y el ministro de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, Fernando Perea.

El convenio tiene una vigencia de 20 años y las rutas continuarán integrando la Red Vial Nacional y las obras ejecutadas pasarán al patrimonio de Vialidad Nacional una vez finalizadas.

Santa Fe, el pionero

El primer traspaso de obra pública se dio el pasado 22 de julio. Fue cuando el Gobierno nacional traspasó a Santa Fe el manejo de la estratégica ruta nacional A012. Lo que implicó que la provincia se haga cargo de la administración, el mantenimiento y las obras de la A012.

La firma se concretó en el marco de la decisión de continuar con el ajuste en la obra pública del presidente Javier Milei. Y fue celebrada por el gobierno provincial, que desde 2024 pedía que se le traspasara el control de la misma.

Con un acto de características similares al de este lunes, se trató de la primera vez que el Gobierno nacional transfirió la administración integral de una ruta nacional, en este caso la A012, a una provincia para que se haga cargo de su mantenimiento, conservación, rehabilitación y ejecución de nuevas obras.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezaron la firma del convenio mediante el cual el Gobierno nacional delega en la provincia la gestión integral de la Ruta Nacional A012. Presidencia

“La decisión de hacernos cargo se tomó ante la paralización de la obra pública nacional y el deterioro progresivo del corredor, situación que generó reiterados reclamos de entidades empresarias, comunas, municipios y cámaras del transporte”, argumentaron desde el gobierno de Pullaro.

Si bien desde el comienzo de su administración, la gestión libertaria comenzó las tratativas con los gobernadores para avanzar en los traspasos, recién en julio pasado se formalizó un convenio entre la Nación y una provincia. De esta forma, el Gobierno mileísta se retiró del mantenimiento de una ruta nacional, estratégica para el desarrollo comercial y productivo del país. Lo que volvió a hacer este lunes, en el caso de San Juan.

Después de Santa Fe y San Juan, la idea es seguir avanzando con otras administraciones provinciales, aunque por el momento no se precisó con cuáles.

La intención de la gestión libertaria de abrirse de las obras y mantenimiento de las rutas va en línea con la apertura de retiros voluntarios que se dispuso en Vialidad Nacional, el organismo a cargo de la ejecución de proyectos en los trazados viales y que está en conflicto con la administración central.