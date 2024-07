El Gobierno oficializó el Consejo de Mayo: su presidente, sus integrantes, sus funciones y quién absorbe los gastos

Escuchar

Ocho días después de la firma del Pacto de Mayo se estableció el Consejo de Mayo, que será el encargado de llevar adelante las medidas a las que se comprometieron el presidente Javier Milei con su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los titulares de ambas cámaras del Congreso y los gobernadores. Este grupo quedó instrumentado por el decreto 617/2024 que publicó la Casa Rosada este miércoles.

En el texto de la norma, la gestión mileísta recordó a los gobernadores que firmaron el tratado en Tucumán el pasado 9 de julio en un acto que comenzó en la noche del día anterior, y precisaron que el consejo estará destinado “al debate y la elaboración de propuestas normativas y demás medidas necesarias para la implementación de los lineamientos acordados”. Asimismo, que será este el organismo encargado de acelerar “acuerdos intersectoriales” para favorecer “la reconstrucción económica y social”.

Además se detalló que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se encargará de la relación con el Congreso para promover las políticas que se definan en el Consejo, que actuará bajo su órbita. Su cartera además deberá afrontar con las partidas presupuestarias que tienen asignadas en concepto de gastos de traslado, movilidad y hospedaje los miembros del consejo.

Guillermo Francos durante la firma del Pacto de Mayo Fernando Font

La creación de esta instancia de debate se hizo a través de 13 artículos que detallaron cómo será su composición y su funcionamiento. “Créase el Consejo de Mayo como un órgano colegiado consultivo de debate y elaboración de proyectos de leyes y demás actos administrativos necesarios para la implementación de los lineamientos acordados en el Pacto de Mayo”, determinó la normativa, luego de la rúbrica de diez puntos entre los distintos sectores el pasado Día de la Independencia.

En base a la publicación oficial, este órgano deberá comenzar a funcionar dentro del plazo de 30 días -es decir, antes del viernes 16 de agosto- y su composición será con un consejero de cada sector: del Poder Ejecutivo Nacional, de las provincias y la Ciudad, del Senado, de la Cámara de Diputados, de los gremios y de los empresarios. Una vez iniciada la actividad, dentro de los diez días corridos tendrá que elevar al Gobierno una agenda de trabajo.

Pese a la representación multisectorial, el decreto de Milei estableció que el jefe de Gabinete será el presidente del Consejo, en este caso Francos, quien deberá convocar las reuniones plenarias por lo menos una vez al mes, en lapsos menores o a pedido del Presidente; proponer un plan de trabajo; y supervisar las tareas técnicas y administrativas que presten apoyo al grupo de representantes, que desarrollarán sus tareas ad honorem.

En tanto, las funciones que tendrá serán justamente asesorar al Gobierno para articular e implementar medidas que se basen en la esencia del pacto que se firmó en Tucumán; elaborar proyectos de ley en ese mismo sentido; realizar estudios, desarrollar planes y formular propuestas; y elaborar y “mantener actualizada una agenda de trabajo”.

Entonces, para que pueda cumplir ese objetivo, Milei facultó a este consejo con la posibilidad de solicitar informes y asistencia a las diferentes jurisdicciones y organismos del Estado nacional, provincial y de la Ciudad; de promover estudios, debates públicos u otros mecanismos de participación y consulta, tanto en forma presencial, virtual o en ambas modalidades, que permitan “captar la opinión de la población” sobre los temas en tratamiento; y convocar a los sectores que sean alcanzados por las iniciativas que allí se gesten.

Los firmantes del Pacto de Mayo Presidencia

El Gobierno también determinó que el grupo se deberá reunir al menos una vez cada 30 días, y que podrá celebrar sesiones extraordinarias por decisión del presidente del consejo, y a solicitud del titular del Ejecutivo o de más del 50% de los miembros. Además, para que puedan iniciar la reunión deberá estar presente Francos y haber quorum con mayoría del total de sus miembros.

“Los acuerdos se adoptarán por consenso y serán remitidos al presidente de la Nación para su consideración. En los casos en que no se alcance un consenso, se remitirá al Presidente el acuerdo mayoritario acompañado de las posiciones minoritarias. En caso de empate, el presidente del Consejo desempatará con su voto”, precisaron desde la Casa Rosada. Y en un paralelismo con las comisiones legislativas, este grupo podrá conformar equipos de trabajo por tema, y convocar a instituciones y expertos.

Firmaron el pacto los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que fue el anfitrión; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Leandro Zdero; de Chubut, Ignacio Torres; de Córdoba, Martín Llaryora; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Jujuy, Carlos Sadir; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Misiones, Hugo Passalacqua, quien hoy se reunirá con Francos; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Salta, Gustavo Sáenz; de San Juan, Marcelo Orrego; de San Luis, Claudio Poggi; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, más el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Pese a que desde Balcarce 50 alegaban que el mandatario de Santa Cruz, Claudio Vidal, iba a hacer la rúbrica después porque no había podido acudir a Tucumán debido a los problemas que generó la ola polar en su territorio, en el decreto oficializado no apareció su provincia. Tampoco fueron incluidos, ya que no fueron a la cita, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el de La Rioja, Ricardo Quintela; el de Formosa, Gildo Insfrán; el de La Pampa, Sergio Ziliotto; y el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, todos de extracción peronista.

LA NACION