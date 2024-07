Martín Yeza cuestionó a Patricia Bullrich por su “ingratitud y desagradecimiento” con el Pro

Escuchar

En medio de la fuerte interna que atraviesa el partido, el presidente de la Asamblea del Pro, Martín Yeza, cuestionó la actitud rupturista de la ministra Patricia Bullrich y la definió como una persona “ingrata y desagradecida” con el espacio político que en las últimas elecciones la llevó como candidata a la presidencia.

“Para una organización que le dio tanto como es el Pro, que la puso en un lugar donde ella antes no había estado. Fue nuestra presidenta, fue nuestra candidata a presidenta, llevamos su boleta, entonces ahí es donde pienso que hay algo no solo de desagradecimiento, hay algo como de ingratitud que no me gusta”, afirmó durante su participación en +Entrevistas, el programa que conduce Luis Novaresio por LN+.

En ese sentido, consideró que la funcionaria de Javier Milei fue ingrata “con mucha gente”. “Creo que eso no se hace”, agregó y contó que si la tuviera enfrente le diría “Pato, dejate de joder”. “Hagamos las cosas normales, no hace falta hacer eso. Sos una buena ministra de Seguridad, no hace falta tratar de romper un lugar que te dio tanto y que además es necesario para que al Gobierno le vaya bien”, evaluó.

En esa sintonía, el diputado acusó a la extitular de la fuerza política fundada por Mauricio Macri de querer “romper el Pro”. Incluso, recordó que en una nota periodística ocurrida este martes Bullrich afirmó que el espacio “está absorbido por La Libertad Avanza”. “Eso no lo dice alguien que quiere lo mejor para ese partido”, reflexionó.

Más allá del conflictivo presente partidario, tras la elección de las nuevas autoridades, Yeza se mostró de acuerdo en “hacer que las cosas mejoren”. Sin embargo, puso el foco en que el problema surge cuando “hay algo que ya funciona y lo querés romper y hay cosas que están rotas y nadie las está arreglando”.

En esa línea, el exintendente de Pinamar relató que, durante el último año, esa fuerza política atravesó una “crisis de liderazgos, una crisis de identidad y una crisis de modelo de gestión” que se arrastra desde 2019, año en que Macri no logró retener la presidencia frente a la fórmula integrada por Alberto y Cristina Kirchner. No obstante, analizó que en aquel entonces no advirtieron que el problema pudiera ser mayor.

“El Pro se fue rompiendo entre 2019 y 2023 y la verdad que en 2019 nadie sentía que había que arreglar el Pro, no estaba al 100% el sentimiento de que hay que destruir y reconstruir el Pro”, rememoró y luego mencionó que se plantearon dos liderazgos, el de Horacio Rodríguez Larreta y el de Bullrich, que surgió porque “Mauricio le pide que lidere al Pro como organización política”.

Esa situación, el legislador recordó, abrió un nuevo frente de batalla que se tradujo en la interna que enfrentó al exjefe de Gobierno porteño y a la actual ministra en la interna amarilla de 2023. “El dicho dice que dos cabezas piensan mejor que una, pero bueno, a nosotros no nos pasó y el Pro se fue rompiendo. Esa máquina que sabía como ganar y que se podía parar ante el peronismo se fue rompiendo cada año”, afirmó y puso el foco en que ese enfrentamiento debilitó a un armado que, en otros momentos, “se autopercibía ganador”.

“Tuvimos dos personas disputando un liderazgo que nos llevaron a nuestra peor versión. Eso nos quitó fuerza y el Pro está roto, pero vale la pena arreglarlo porque para un montón de personas el partido significa algo”, aseguró y adelantó que esa será su tarea en su nuevo rol.

