El Gobierno organiza una celebración por el tercer aniversario de la gestión

escuchar

En una decisión que tomó por sorpresa hasta a funcionarios que trabajan en la Casa Rosada, el gobierno de Alberto Fernández prepara por estas horas una celebración por los tres primeros años de gestión del Frente de Todos, cumplidos el sábado pasado. El festejo será pasado mañana.

El acto, que se llevará a cabo en la denominada Plaza Colón, ubicada entre el helipuerto y la parte posterior de la Casa Rosada, tendrá ribetes inéditos: en 2020 no hubo celebración por la pandemia de coronavirus, y al año siguiente, frente a Plaza de Mayo, el Presidente y su vicepresidenta, Cristina Kirchner, compartieron escenario con los entonces expresidentes Luis Inacio Lula da Silva (Brasil) y José Pepe Mujica (Uruguay), aunque aquel festejo-en un escenario, frente a la Plaza de Mayo-tuvo como objetivo central la conmemoración del día internacional de los derechos humanos. El lugar elegido para este evento indicaría que se trata de una celebración modesta, en medio de la desigual batalla contra la inflación, los conflictos internos y la incertidumbre en el kirchnerismo luego de la decisión de la expresidenta de no presentarse como candidata en 2023. El Presidente sería el único orador, y no está prevista la presencia de la vicepresidenta, afectada de coronavirus.

El sábado pasado, de hecho, se proyectaron sobre la fachada de la Casa Rosada distintas imágenes de archivo, mensajes y gráficas alusivas no solo al tercer aniversario del Gobierno que comenzara en diciembre de 2019, sino también al Día de la Democracia y los Derechos Humanos, un conjunto de actividades denominadas videomapping.

En esa misma actividad, un “ensamble orquestal” interpretó una versión del Himno Nacional en la explanada de la Casa Rosada, con la participación de los artistas L-Gante, Tita Print, Dolores Solá, Flor Bobadilla, Nadia Larcher, Candelaria Zamar, Mica Chauque, María Castillo, Guillermo Fernández, Leo García, Miss Bolivia, Miloo Moya y Rayo.

L-Gante con Gabriela Cerruti y Miss Bolivia Instagram @gabicerru

El Presidente, en ese contexto, afirmó que con la democracia se vive “mejor”, aunque todavía es necesario seguir trabajando para “terminar con las injusticias y las desigualdades”.

“Hoy el verdadero desafío, la revolución, es la búsqueda de la igualdad. Como supimos construir la democracia, sepamos construir la igualdad social: con perseverancia, con solidaridad, con imaginación, hermanados en la lucha, construyendo de forma colectiva, laboriosos, unidos, esperanzados”, señaló el primer mandatario.

Fuentes oficiales declinaron aportar a LA NACION más datos sobre el evento, al parecer surgido durante el fin de semana y aún en preparación. La celebración oficialista será el día previo a que se conozca la inflación de noviembre, que se estima en el 6% de acuerdo a las consultoras.

LA NACION

Temas Alberto Fernández