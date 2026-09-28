El Gobierno denunció vuelos ilegales de una empresa británica entre Malvinas y Punta Arenas

El Gobierno denunció este lunes los vuelos ilegales que realiza una empresa británica entre Malvinas y Punta Arenas, Chile, y anunció que presentará una denuncia penal.

El Ejecutivo anunció sanciones por esa operación aérea sin autorización argentino de la empresa Thales Uk Limited en la ruta aérea señalada. Dichos vuelos habrían sido efectuados con una aeronave de matrícula del Reino Unido y sin la autorización correspondiente de las autoridades argentinas.

“El Presidente de la Nación ha ordenado a los equipos de gobierno dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes”, detalla en un comunicado.

Además, indicó en el texto oficial que iniciará un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido, previsto por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, para detener la explotación petrolera en las Islas Malvinas.

Según el comunicado oficial, la medida busca impedir la explotación de hidrocarburos en la denominada Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto petrolero Sea Lion, así como evitar la adopción de nuevas decisiones vinculadas con la explotación de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.

El comunicado oficial de Presidencia

“Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió el Presidente Javier Milei en X al compartir el comunicado. Y en el mismo posteo acusó al Reino Unido de practicar el “saqueo ilegal de nuestros recursos”.

En el comunicado la presidencia sostuvo que aquel país desarrolla un “accionar ilegítimo” en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y en los espacios marítimos circundantes.

En ese marco, afirmó que la explotación unilateral de recursos naturales en la zona “es contraria al derecho internacional” y provoca un “perjuicio irreversible e irreparable” sobre los derechos soberanos que reclama la Argentina.

El Gobierno también anunció en el texto que intimó a Londres para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias destinadas a impedir el inicio o la continuidad de actividades vinculadas con la explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina.

“De no cumplir el Reino Unido con este requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental”, adelantó.

En otro parte del texto, la administración de Milei recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 2065 (XX), instó a los dos gobiernos a encontrar una solución pacífica a la controversia a través de negociaciones. El Gobierno también citó la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que exhortó a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras continúe el proceso recomendado por el organismo internacional.

El texto concluyó: “La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que reconocen el derecho nacional e internacional. Las Malvinas son argentinas”.