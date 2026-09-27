The Washington Post publicó un perfil de Cerimedo: “Impulsó MAGA en América Latina y ahora está acusado de ordenar un asesinato”

El diario estadounidense The Washington Post publicó este fin de semana un perfil de Fernando Cerimedo, el consultor político argentino y exasesor de Javier Milei que está detenido en Bolivia y acusado de haber ordenado el ataque contra Nadia Beller, su expareja. “Impulsó MAGA en América Latina y ahora está acusado de ordenar un asesinato”, tituló el medio estadounidense.

El artículo, firmado por el periodista Terrence McCoy, reconstruye el ascenso de Cerimedo como estratega de la derecha latinoamericana, sus vínculos con operadores cercanos a Donald Trump y su llegada a Bolivia, donde se convirtió en una figura de influencia alrededor del presidente Rodrigo Paz. Para elaborar el perfil, el Post indicó haber revisado cientos de páginas de expedientes judiciales, incluidos mensajes intercambiados entre Cerimedo y Beller, y entrevistó a la mujer baleada. “Lo que surgió es algo sacado de una telenovela de la vida real: infidelidad, peleas de amantes, violencia y ambición”, indicó el diario.

El Post describió a Cerimedo como uno de los consultores políticos más conocidos de la región y enumeró que trabajó en campañas que llevaron al poder a dirigentes conservadores en Argentina, Honduras y Bolivia. En el caso argentino, tuvo un papel central en la estrategia digital de Milei y reconoció haber coordinado un ejército de “miles” de trolls en redes sociales. LA NACION había informado que fue una pieza importante de la campaña presidencial de Milei y que durante un período se ocupó de la fiscalización de los votos, antes de ser apartado de esa tarea.

De Milei a Trump

El perfil del medio pone especial énfasis en los vínculos de Cerimedo con el movimiento MAGA y con operadores políticos estadounidenses cercanos a Trump.

Javier Milei junto a Tucker Carlson

El diario recuerda que ayudó a conectar a Tucker Carlson con Milei para la entrevista que el periodista estadounidense le realizó en septiembre de 2023. También trabajó junto al consultor de Miami Damian Merlo, vinculado al universo Trump, durante la campaña de Milei.

Su vínculo más estrecho dentro de ese mundo, según el Post, fue con Brad Parscale, quien dirigió la campaña digital de Trump en 2016. El año pasado, el entonces medio de Cerimedo, La Derecha Diario, anunció que sería representante latinoamericano de dos plataformas tecnológicas políticas de Parscale.

En febrero de este año, Cerimedo recibió en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, un premio como mejor consultor político hispano de 2025. El vínculo con el universo MAGA ya había sido señalado en 2025 por The Economist, que lo había definido como “MAGA’s man in LatAm”.

“Embellecimiento y contradicción”

El Washington Post también dedica parte de su perfil —cuya historia define como “una mezcla de embellecimiento y contradicción”— a revisar algunos de los antecedentes que Cerimedo presentó sobre sí mismo.

Fernando Cerimedo

Según el diario, en entrevistas y en su perfil de LinkedIn afirmó haber estudiado en Harvard y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), haber obtenido un doctorado en marketing de la University of Phoenix, haberse entrenado con los Navy SEALs y haber trabajado durante un período en la Casa Blanca durante la administración de Barack Obama.

El Post consultó a las instituciones mencionadas: MIT y University of Phoenix dijeron que no tenían registros de Cerimedo como alumno. Harvard y la oficina de asuntos públicos de la Marina estadounidense, en tanto, no respondieron a las consultas del diario.

El artículo también menciona que Cerimedo trabajó como taxista en Mar del Plata y que en 2016 fue condenado por una estafa relacionada con la venta de un mismo departamento a dos familias. Ese antecedente también fue reconstruido por LA NACION, que informó que la Justicia argentina le impuso una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso por defraudación y estafa.

Le llegada a Bolivia

El Post ubica el desembarco de Cerimedo en Bolivia dentro de esa expansión regional. El consultor respaldó la campaña de Rodrigo Paz, quien llegó a la presidencia después de dos décadas de gobiernos de izquierda, y luego pasó a tener influencia en su entorno.

Fue en ese contexto que conoció a Nadia Beller, abogada y analista política boliviana. Según el Post, comenzaron a hablar cuando Cerimedo buscaba su opinión sobre un proyecto legislativo importante para Paz. La relación profesional derivó luego en una relación sentimental.

El perfil reconstruye una relación conflictiva. Beller contó que en junio una discusión terminó en violencia y que Cerimedo la había tomado del cuello. También dijo que él le había asegurado que su matrimonio estaba terminado y que quería casarse con ella.

Durante el verano, descubrieron que Beller estaba embarazada. La relación —afirma la publicación— se deterioró después de que ella comunicara el embarazo a la esposa de Cerimedo.

El ataque y la investigación

El 17 de agosto, Beller acudió a un hotel de lujo tras recibir un mensaje de un informante anónimo que le ofrecía información comprometedora sobre un rival político. Según el Post, Cerimedo la alentó a concurrir.

Mientras esperaba frente al hotel, dos personas vestidas como repartidores de delivery se acercaron. Una de ellas sacó un arma y le disparó tres veces.

Beller acusó a Cerimedo de haber ordenado el ataque. Él niega cualquier participación y sus abogados sostienen que se trata de una operación política de la izquierda boliviana contra él y contra el gobierno de Paz.

Según el Post, los investigadores encontraron en la carpeta de notas del teléfono de Cerimedo un mensaje que decía: “No le cuentes nada a nadie. Pero ella nos traicionó... Nadia. O la eliminamos de una vez o estamos perdidos. ¿Conocés a alguien que pueda hacer este trabajo?”. El diario aclara que no está claro si ese mensaje fue efectivamente enviado.

Los fiscales también investigan un pedido de US$50.000 que Cerimedo habría hecho días antes del ataque, además de otros elementos encontrados en sus dispositivos y decenas de miles de dólares hallados en su departamento.

Cerimedo permanece detenido en una cárcel de máxima seguridad y está acusado de femicidio en grado de tentativa. También enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito y violencia doméstica.