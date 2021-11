El Gobierno volvió a defender los viajes sin cuotas: “No podemos financiarlos en pesos a tasa fija”

Con las alarmas encendidas por el nivel de reservas, el presidente Alberto Fernández encabezó esta mañana la reunión del Gabinete económico en la Casa Rosada. La vocera de ese encuentro fue la secretaria de Relaciones Económicas, Cecilia Todesca, quien contó algunos de los temas que se trataron. Entre ellos, la funcionaria defendió la medida sorpresiva del Banco Central que impide comprar paquetes y pasajes al exterior con tarjeta, en cuotas.

“No queremos castigar a nadie, ni nos parece mal que la gente viaje al extranjero. Lo que no podemos hacer es financiarlo en pesos, a tasa fija, porque estaríamos dando un subsidio a un sector de la población que no lo requiere, dentro de todos los subsidios que damos, que son muchos y todos asociados a la actividad económica”, aseguró la funcionaria que partió junto a Santiago Cafiero desde la Jefatura de Gabinete hacia la Cancillería.

Con el objetivo de “cuidar las reservas para tener los dólares suficientes para seguir creciendo”, Todesca se inmiscuyó en el descontento que generó la medida, pero relativizó los impedimentos que acarrea. “No quiere decir que puede haber personas que no puedan viajar porque no pueden financiar el viaje del mismo modo que antes, pero eso será solo una porción, porque hay gente que sí tiene la posibilidad de pagarlo en una sola cuota. Tienen sus ahorros en dólares, en pesos”, manifestó, en una línea similar a la del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien había asegurado, en declaraciones que no fueron bien recibidas: “La gente que viaja al exterior no es pobre, seamos claros, y la clase media tiene muchas opciones dentro del país para el verano”.

Asimismo, la secretaria afirmó que “no hay ningún tipo de prohibición” e insistió: “Lo que no hay es un subsidio a las personas que pretenden comprar un paquete turístico en cuotas sin interés”. Además, planteó una comparación: “Al mismo tiempo que dijimos ‘no podemos subsidiar viajes al exterior en cuotas fijas en pesos’, sí hicimos modificaciones para que los empresarios puedan hacer pagos adelantados de maquinarias que necesitan para producir”.

"No podemos financiar viajes en peso, a tasa fija, porque estaríamos dando un subsidio a un sector de la población que no lo requiere", dijo Todesca Presidencia de la Nación

Luego de una reunión en la que el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, participó, pero conectado a través de videoconferencia, Todesca puntualizó: “Estamos trabajando para la recuperación de las reservas. Es fundamental para nosotros. Siempre dijimos que el sector externo era uno de los temas a mirar, tenemos superávit comercial en torno a los 13.900 millones de dólares, es un número importante. Por su puesto, la Argentina tiene las tensiones vinculadas con su sector externo que ya se conocen”. La semana pasada, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerrutti, había asegurado que las reservas estaban “robustas”.

Sin precisiones sobre el plan económico plurianual

Aunque Fernández anunció el día de las elecciones generales que enviaría al Congreso de la Nación un plan económico plurianual que contemple el proyecto de su gobierno en base a las conversaciones con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI), aún desde la Casa Rosada evitan dar precisiones al respecto.

“Se está trabajando en el plan y con el Fondo. Quisiéramos llegar al mejor acuerdo posible, en el menor tiempo posible. Es una negociación de envergadura. Cuando tengamos todo listo lo enviaremos, no tengo fecha precisa”, se limitó a decir Todesca ante la pregunta de LA NACION. “Nuestra idea es hacer el pago”, refirió en cuanto a la obligación que el Gobierno tiene con el organismo para diciembre.

Sobre la posibilidad de que un fondo ruso-saudí haga un millonario desembolso en la Argentina que le dé un respiro al Gobierno antes del posible entendimiento, Todesca le bajó el tono a la información: “Los primeros días de diciembre vamos a recibir al Fondo Soberano Ruso, es una reunión importante. Nos visitó el canciller de Arabia Saudita [por Faisal al Saud], estuve en un almuerzo con él, el sábado. Estamos conversando en torno a exportaciones e inversiones productivas en la Argentina, no respecto a las cosas que leí en los diarios. Es una agenda importante para nosotros porque tenemos sectores con mucho para ofrecer y en el caso de Rusia y Arabia Saudita hay un interés concreto en estos sectores para hacer inversiones y para potenciar exportaciones”.

Los números que destacó

En la primera parte de su exposición, la funcionaria buscó imprimir una mirada esperanzadora y detalló los números positivos de la economía. Remarcó que la industria “se recuperó mucho” y que hubo una “recuperación muy importante de la producción nacional”, traducida por ejemplo en que 73% del patentamiento de maquinaria agrícola es de origen nacional y que en autos alcanza 74%.

También dijo que se concatenaron diez meses de aumento del empleo asalariado privado y destacó el aporte de la construcción. “Tenemos el mayor nivel de permiso para construir de los últimos cinco años”, expuso.

Por otra parte, mencionó una mejora en la recaudación de la AFIP y habló de que las exportaciones crecieron en torno al 40% y las importaciones, al 50%. “Es interesante porque se lee por ahí que hay trabas a las importaciones. Puede haber casos puntuales, pero los números demuestran otra cosa. Cuando la economía crece necesitamos importar y cuando crecen las importaciones es el reflejo del crecimiento general de la economía”, sostuvo Todesca.

Gabinete económico

El encuentro con el primer mandatario comenzó a las 10.30 en el Salón Eva Perón y estuvieron presentes Cafiero, Kulfas, Pesce; el ministro de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.