El Gobierno ya tiene a los candidatos para cubrir la mitad de las vacantes que hay en la Justicia federal

El Poder Ejecutivo ya tiene en su poder la lista de candidatos para cubrir la mitad de las vacantes de jueces que existen en la Justicia federal. El Consejo de la Magistratura le envió hoy 25 ternas de jueces al Gobierno, con lo cual elevó a 141 -de un total de 249- los puestos que serán cubiertos. Para completar el trámite y designar a esos jueces, el presidente Javier Milei debe elegir a un candidato de cada terna y enviar los pliegos al Senado para que les preste acuerdo.

El resto de las vacantes, 151, están en trámite en concursos que se están realizando en el Consejo de la Magistratura y solo dos candidatos tienen sus pliegos paralizados en el Senado. La mayoría de las vacantes que están en el Poder Ejecutivo son las que retiró del Senado el Gobierno apenas asumió para revisar cada propuesta y enviar a sus candidatos .

A estas se suman unas 55 que envió el Consejo de la Magistratura desde que está presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Es un récord que no se registra desde 2018.

El Poder Ejecutivo estuvo haciendo un trabajo de revisión de las ternas que retiró del Senado, pero no las reenvió. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, buscó consensuar con senadores de diversos bloques para que los pliegos que enviara el presidente Milei tuvieran apoyo.

Esa tarea la realizó su jefe de Gabinete, Daniel Guerendiain, hasta que renunció el 14 de mayo pasado. Desde entonces está paralizado el trámite, ya que no solo incide en la decisión de qué pliegos se envían el ministro Cúneo Libarona, o su viceministro Sebastián Amerio, sino también funcionarios de la Casa Rosada.

Los pliegos que están en el Poder Ejecutivo se corresponden con vacantes en tribunales cuya cobertura no es conflictiva. Son casos de jueces civiles, laborales, de defensa de la competencia, algunos tribunales orales y jueces federales del interior del país. No están cubiertas las vacantes más sensibles de Comodoro Py 2002: cuatro juzgados federales de primera instancia; dos cargos en la Cámara Federal y tres cargos en la Cámara de Casación Federal. Los concursos ya se hicieron en la mayoría de los casos, pero no hay acuerdo político para decidir las ternas, que necesitan los votos de dos tercios de los consejeros.

Horacio Rosatti en el Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura tiene una dinámica diferente. El kirchnerismo perdió incidencia a la hora de negociar la cobertura de vacantes y empezaron a tener mayor peso lo consejeros jueces y académicos que actúan en ocasiones de manera conjunta y obtienen los apoyos de los consejeros abogados y legisladores no kirchneristas.

El Poder Ejecutivo, que con el kirchnerismo siempre consideró al Consejo de la Magistratura un organismo clave, ahora está disminuido en su alcance, pues hay un solo consejero que le responde al Presidente y es su representante oficial, el viceministro Amerio. Claro que para negociar cuenta con un elemento que nadie posee: la billetera para asignar recursos al funcionamiento de la Justicia.

Las 25 ternas que se aprobaron hoy se corresponden con siete concursos que se suman a las 30 ternas que ya se aprobaron anteriormente en la primera parte del año. Se trata de las ternas para los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Nº 13, 14, 18, 27, 42, 43 y 54; dos cargos de la Cámara Federal de Mendoza, Sala A y Sala B, donde es importante nombrar magistrados ya que a comienzos de agosto comienza a entrar en vigor en esa provincia el nuevo Código Procesal Penal Federal y los camaristas actuarán como jueces de revisión o de garantías, según las vacantes.

También hoy se aprobaron las ternas para los juzgados en lo Criminal y Correccional Nº1, 3, 23, 30, 37, 38, 45 y 47, el Juzgado Federal de Viedma; cuatro cargos para cubrir juzgados Federales de la Seguridad Social, el juzgado Federal de Dolores, con dos dictámenes y un cargo de juez de tribunal oral de General Roca.

También se aprobó aplicar una multa del 30% de los haberes, por única vez, al juez federal Miguel Ángel Guerrero, de Eldorado, Misiones , por encontrar maltrato a su personal y faltas disciplinarias previstas en la Ley 24.937. Los consejeros jueces Agustina Díaz Cordero y Diego Barroetaveña se abstuvieron.

Por otro lado, avanza la nueva política del Consejo de la Magistratura de convocar concursos anticipados, cuando aún no se produjeron las vacantes, para de este modo tener ternas aprobadas de jueces que funcionen como una suerte de “banco de suplentes” que pueden entrar a cubrir los huecos que se produzcan por la jubilación, renuncia o destitución de sus colegas.

Este miércoles se tomaron exámenes de oposición y tal fue el éxito de la convocatoria que rindieron la prueba 761 candidatos en diversos concursos que por la magnitud de la concurrencia se hizo un inmenso galpón de la Escuela de Cadetes de la Policía Federal en Villa Lugano.

