El gremio de Fate critica a Kicillof y se muestra en alerta por un posible desalojo de la fábrica

Desde la puerta de la fábrica de neumáticos Fate, que cerró en febrero, una delegación del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) que mantiene una guardia en el lugar cuestionó al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y le reclamó que reciba a los empleados despedidos. Las críticas llegaron luego de una entrevista en la que el mandatario provincial defendió el accionar de su gobierno en el conflicto y mientras el gremio y empleados despedidos se muestran en alerta ante el desalojo del predio fabril, confirmado por la Justicia la semana pasada.

“Estuvieron trabajando con ellos el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción. Tenemos, en el país, 30.000 empresas que han cerrado. Hemos acompañado. En el caso de Fate, hemos dictado las medidas que correspondían [el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria el 18 de marzo]. Sabemos que hay una parte importante que ha recibido indemnizaciones y vamos siguiendo cada uno de los conflictos. Tenemos conflictos en toda la provincia. Están cerrando empresas diariamente y estamos dando todo el apoyo que podemos”, fueron los dichos de Kicillof, este lunes a la radio y medio digital El Destape, que generaron la réplica sindical.

Desde la fábrica de Fate, en San Fernando, el Sutna difundió un video en el que critican al gobernador empleados de la firma y el secretario general del gremio, Alejandro Crespo. “Usted comprende mejor que yo, tiene años de política y fue ministro de Economía. ¿Le parece a Fate, con 80 años, emblema de la industria nacional, compararla con cualquier otra circunstancia, cuando hay un lockout? Se ve claramente que la empresa está haciendo esta maniobra y están sufriendo los trabajadores, que son bonaerenses. Cuando dice que recibió a trabajadores de todos los sectores, no nos recibieron", dijo Crespo.

El gremio de FATE le reclama a Kicillof que reciba a los despedidos

El líder del Sutna y dirigente del Partido Obrero les dio paso a los manifestantes que lo acompañaban en el video para que refrendaran que no habían sido recibidos por Kicillof. “Hemos ido dos veces a La Plata para que nos reciba y no nos ha recibido. Y hay algo más grave: nuestro sindicato ha presentado un proyecto de ley en la Legislatura para decretar la fabricación de neumáticos como algo esencial. Gobernador: si quiere un país que se digne de ser tal, tiene que tener una fábrica nacional de neumáticos, es absolutamente esencial”, afirmó uno de los trabajadores que aparecieron en el video junto a Crespo.

El cierre de Fate se produjo hace siete meses y, desde ese momento, el Sutna mantiene presencia en la fábrica, con exempleados que se rotan en la permanencia en el lugar. El cese de la actividad en la planta propiedad de Javier Madanes Quintanilla dejó sin trabajo a 920 empleados. El jueves, se conoció una decisión de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro que ordenó “la restitución del inmueble al particular damnificado”.

La puerta de Fate, este lunes, con una columna de manifestantes presente Fabián Marelli

Ante la posibilidad de que se concrete el desalojo de la fábrica de neumáticos, el Sutna lanzó una alerta. “Acá, necesitamos una solución. Si hay una represión sobre los trabajadores, cada uno de los compañeros lastimados tendrá un responsable”, advirtió Crespo.

En las últimas horas, se añadió un nuevo conflicto laboral para al gobierno de Kicillof. Se trata de la situación de la fábrica Dorada (ex-Dánica), ubicada en la localidad de Llavallol, partido de Lomas de Zamora. El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (Soeia) denunció ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, que conduce Walter Correa, que el grupo Beltrán, propietario de la empresa, anunció su cierre a partir del 30 de septiembre. La empresa había cerrado en diciembre de 2024 y volvió a abrir en enero de 2025, luego de una intervención del gobierno provincial.