Patricia Bullrich dijo que el recorte en discapacidad “parece una provocación”: “Es ir a chocar contra una pared”

La senadora nacional (LLA) Patricia Bullrich ratificó su postura contra un recorte en el presupuesto de Discapacidad. “Cuando lo vi, dije: esto es ir a chocar directo contra la pared”, manifestó en diálogo con La Cornisa, el programa de Luis Majul, por LN+.

“Yo lo digo en voz alta, pero muchos piensan lo mismo en el gabinete”, sostuvo. Y añadió que todavía no pudo hablar del tema con el presidente Javier Milei. Estos cambios en Discapacidad se cristalizaron tras el ingreso del presupuesto 2027 en Diputados. Y desataron un quiebre interno.

El jueves, Bullrich afirmó que algunos en el Gobierno la tomaron “por tonta” y apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo. “Yo no quiero acusar a nadie, pero el presupuesto salió de Economía”, manifestó. Añadió que la ley se discutió en la mesa política pero que nunca se abordó el tema Discapacidad.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, había intentado poner paños fríos. “Patricia se tuvo que ir antes”, les contó a los medios. Pero este domingo a la noche, Bullrich lo contradijo. “Eso es mentira. Cuando se habló del presupuesto, yo estaba. Martín Menem se quedó tres minutos más que yo y tampoco sabía nada”, declaró la senadora de LLA e insistió: “Eso de que después lo hablaron, no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir algo que no fue así. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos“.

No obstante, Bullrich aclaró: “Igual yo no me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie”. Y enfatizó que su intención es: “Generar los consensos necesarios para que los proyectos que manda el Gobierno sean leyes y no se queden perdidos en la nada”.

La exministra de Seguridad afirmó que en el oficialismo toman el tema de Discapacidad con “seriedad” y recordó que se trata de un apéndice sensible que, en 2025, “generó una enorme ingobernabilidad”. “Tuvimos una crisis política muy fuerte [por la discusión sobre Discapacidad y el presupuesto universitario] que nos llevó el riesgo país a más de 1500 y a una suba de la inflación”, dijo y se preguntó: “¿Chocamos tres veces con la misma piedra? ¿Ahora por tercera vez vuelve lo mismo? ¿Vamos derecho a una pared a chocar?“.

Sin embargo, Bullrich explicó que “hay mucha gente” en el Congreso de acuerdo con ella sobre la necesidad de no incluir Discapacidad en el presupuesto y vaticinó que, inclusive tendría el apoyo del Presidente, con quien indicó que aún no pudo dialogar. “No hablé del tema porque estas cosas se hablan personalmente y está viajando”.

Luego, cuando le preguntaron si quería ser candidata a presidenta, dijo: “Quiero que el proyecto reelija”, indicó.

La senadora también explicó que tanto Discapacidad como el financiamiento universitario son dos fibras sensibles. “Los cambios en discapacidad fueron rechazados dos veces [por el Congreso]. ¿Por qué los mandan de nuevo? Perjudican al Presidente", apuntó.

En otro tramo de la entrevista, ironizó sobre la mesa política del martes: “Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final”.

El video con música de Lali Espósito

Por otro lado, fue consultada respecto al video que publicó en sus redes sociales utilizando una canción de Lali Espósito —blanco de críticas del Presidente— un día después de pedirle al Ejecutivo que no la tome por tonta. “Tengo una forma de comunicar, una manera de plantear las cosas, y esto entra dentro de una idea de comunicación en la que planteo cómo estoy, en el lugar donde estoy, y cómo me paro frente a la realidad”, desarrolló Bullrich.

Minimizó las consecuencias y resumió: “He leído las interpretaciones más increíbles. Todos han tenido interpretaciones distintas”. En tanto, reveló que conoce a la cantante por una vinculación familiar. “Ella fue novia de Benjamín Amadeo y yo soy amiga del padre. La conozco de cuando eran novios, íbamos a su casa a comer. Después cada uno hizo su vida. No sé si se acordará, imagino que sí”.

Asimismo, comentó que le gusta la música de Lali y como canta, además de sus expresiones. Y consultada sobre las declaraciones de Milei respecto a la cantante y la postura política de la artista evaluó: “Su manera de expresarse políticamente es una elección de ella. Hay que separar, me parece, como dijo el Presidente [en redes sociales]”.

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