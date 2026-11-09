El intendente de Rafaela se filmó echando a un lavacoches de una plaza y tuvo que salir a dar explicaciones

El intendente de la ciudad santafesina de Rafaela, Leonardo Viotti (UCR), protagonizó una polémica en los últimos días cuando publicó un video en sus redes sociales en el que hizo levantar a un hombre que dormía en la calle y le dijo que no podía permanecer allí. Tras los comentarios negativos por su publicación, el funcionario tuvo que salir a dar explicaciones.

En las imágenes, que todavía permanecen en el perfil de Instagram del intendente, se puede ver cómo se acerca a un hombre que estaba acostado sobre el pasto en una plazoleta. “Flaco, no podés estar acá. No es un lugar para hacer esto, capo”, expresó mientras intentaba despertarlo.

“No, no, levantate, vamos”, insistió en tono duro. Ante esto, el hombre le recriminó que le “hable bien”. “Yo te hablo bien, te hablo bien, pero no es lugar. Escuchá, llevate el buzo porque lo vas a perder”, es lo último que dijo antes de cortar la toma.

El video que subió el intendente y que generó polémica

Más tarde, y luego de recibir numerosas críticas, Viotti salió a explicar los motivos por los que había grabado el video en primer lugar. También a través de sus redes, reconoció que la pieza había generado “un poco de controversia” y aseguró que el hombre era un lavacoches “conocido” en la zona.

“Hace un año que nosotros empezamos un operativo para terminar con el trabajo de lavacoches en el centro de la ciudad de Rafaela. Empezamos por la Zona de Estacionamiento Controlado y luego vamos a seguir con otras”, explicó, dando a entender que el lugar en donde se encontraba en hombre era parte del área afectada por la medida.

Y detalló: “El trabajo comenzó primero con la difusión: nuestros equipos fueron a hablar con los lavacoches, los fuimos acompañando para poder entender sus realidades y hoy son casi 30 los que terminaron todo el proceso y ya tienen una herramienta para prestar servicios”.

La respuesta del intendente

“Tienen otra salida laboral mucho más ordenada. Muchos no quisieron terminar, no aceptaron nuestra ayuda. No cumplieron con todos los pasos que había que tener y seguimos peleando, seguimos dando batalla para hacer entender que en la Zona de Estacionamiento Controlado no queremos más trapitos y lavacoches”, ratificó y añadió: “También tenemos un centro de día para pelear contra las adicciones, tenemos con la provincia de Santa Fe un centro de ayuda para problemas de salud mental y una casa para todos aquellos que no tienen un lugar para dormir. Nunca en Rafaela existió esto”.

Según él mismo detalló en su posteo, el hombre involucrado es alguien con el que los equipos sociales “intervinieron en muchas oportunidades a los largo de los años”. “Lamentablemente, no se deja ayudar y tampoco respeta las reglas de convivencia y uso de espacio público. Como por las buenas lamentablemente no deja ayudarse, no nos queda otra opción que accionar de esta manera. Lo vamos a seguir haciendo, siempre ofrecemos primero nuestra ayuda”, ratificó en su posteo.

La medida generó diversas críticas. Entre ellas se sumó el diputado provincial de Santa Fe Marcos Corach (PJ), quien acusó al intendente de jugar “a ser valiente contra una persona en situación de calle”. “Con justificaciones de todo tipo, vanagloria un trabajo que dice que hace, pero que es a todas luces deficiente. Y, sobre todo, omite pedir disculpas. Y es lamentable”, consideró.

El intendente de Rafaela salió a dar explicaciones sobre esta horrenda escena montada y grabada para sus redes, en la que jugaba a ser valiente contra una persona en situación de calle. Con justificaciones de todo tipo, vanagloria un trabajo que dice que hace, pero que es a todas… https://t.co/jtPvOhgvk1 — Marcos Corach (@MCorach) November 8, 2026

Y cuestionó: “Porque hoy en Argentina hay dos caminos: o seguimos alimentando la violencia y la desintegración social, o intentamos recuperar un poco la empatía y la humanidad perdida. Y Viotti ya eligió. Seguramente en estos días saludará la visita del Papa y hará gala de una espiritualidad y un don de bien que no practica. ¿Qué creen que diría el Papa ante semejante muestra de deshumanización? Es una pena. Y una vergüenza".