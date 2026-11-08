El papa León XIV llega a la Argentina, una visita histórica que moviliza al país

Una intensa agenda pastoral e institucional desplegará en tres días, a partir de este domingo, el papa León XIV en la Argentina, con gestos, recorridas y mensajes que marcarán definiciones desde lo más alto de la Iglesia frente a temas de extrema sensibilidad, en materia política, social y eclesiástica.

El termómetro de la agenda de Robert Prevost, el primer papa en visitar el país en 39 años, registrará preocupaciones en el campo social, en momentos en que también existen desafíos puertas adentro de la Iglesia, como la búsqueda de respuestas a los retos pastorales de un tiempo jaqueado por la secularización, la fragmentación y nuevas formas de búsqueda espiritual.

Los signos más visibles para afianzar la cercanía de la Iglesia a las periferias serán las visitas del Papa al Pequeño Cottolengo Don Orione, de Claypole, donde 410 personas conviven con los márgenes de la exclusión, y a la cárcel de Devoto, donde se reunirá con unos 70 presos que se prepararon con un retiro espiritual para recibir al Santo Padre. León XIV escuchará los testimonios de algunos de ellos. Son gestos que se corresponden con la línea pastoral del papa Francisco, quien partió al Vaticano en marzo de 2013, cuando fue elegido sucesor de Pedro, y nunca regresó a la Argentina en sus 12 años de pontificado.

León XIV saluda a los fieles antes de una misa en Uruguay TIZIANA FABI - AFP

Las miradas estarán puestas, también, en los actos de afluencia masiva, como las misas que el pontífice norteamericano que adoptó en 2015 la nacionalidad peruana presidirá en Palermo, al pie del Monumento de los Españoles; en el predio de la Federación Argentina de Aviones, en Córdoba, y en la Basílica de Luján, en el territorio bonaerense.

León XIV se encontrará de entrada, apenas descienda del avión de Aerolíneas Argentinas, con el presidente Javier Milei, quien lo recibirá acompañado por el canciller Pablo Quirno. También lo esperarán el titular del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo; el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, de nacionalidad norteamericana, como Prevost.

Karina Milei, junto al nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach Presidencia

En las últimas semanas, la hermana del Presidente y secretaria general del Gobierno, Karina Milei, se puso al frente de los operativos de organización y de seguridad por la llegada del pontífice. Buscó evitar fricciones con la Iglesia ante el viaje del Papa y hasta dio señales inéditas de diálogo con la oposición, al sentarse en la misma mesa con Carlos Bianco, ministro de Gobierno y persona de máxima confianza del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Tras el arribo al Aeroparque, el Papa se trasladará a la Plaza San Martín -llamada Plaza Mágica en un reciente libro por el escritor Álvaro Abós- para rendir un homenaje ante el monumento ecuestre del prócer argentino, que también es el libertador del Perú, la patria adoptiva del pontífice. De allí se dirigirá a la Casa Rosada para una audiencia con Milei, a las 17:50. Será un encuentro protocolar.

El líder libertario será el tercer presidente argentino en recibir a un Papa en Buenos Aires. Los anteriores fueron el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y el mandatario constitucional Raúl Alfonsín, anfitriones sucesivamente de Juan Pablo II en junio de 1982 y en abril de 1987. Otros mandatarios recibieron alguna vez al cardenal Jorge Bergoglio sin imaginar que se convertiría en Papa.

Preparativos en el escenario que se monta para la misa del Papa León en el Monumento de los Españoles Santiago Filipuzzi

Al caer la tarde llegará este domingo el primer discurso del Santo Padre en la Argentina, al encontrarse con autoridades y representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. El Presidente lo recibirá con un mensaje. El Vaticano le pidió al Gobierno que sea acotado, ya que está previsto que el evento se extienda durante una hora y pretenden privilegiar el tiempo destinado para las palabras que dará León XIV, en calidad de jefe de Estado.

En vísperas de la llegada de Prevost al país, el Presidente buscó resaltar el carácter histórico y pastoral de la visita y pidió que no se haga un uso político de la figura del Papa. “Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría. Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra”, escribió el Presidente en su cuenta de X, horas antes de que el obispo de Roma iniciara su gira por Sudamérica.

Javier Milei y el papa León XIV en el Vaticano Redes sociales

La Casa Rosada trabajó para que la visita papal no se convierta en un acontecimiento político y en los últimos días buscó remarcar que Prevost traerá un mensaje “universal” como líder de los católicos. No obstante, altos funcionarios de la gestión de Milei admiten su inquietud por el contenido de los discursos que dará León en los encuentros masivos, como las misas en el Monumento de los Españoles y en Luján; la recorrida por el Cottolengo Don Orione y el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde asistirán sindicalistas, empresarios y referentes de los movimientos sociales.

En Uruguay, la primera escala de su viaje a la región, León XIV ratificó su defensa de la vida y de los más vulnerables, y llamó a construir puentes para superar la fragmentación. Fue un anticipo de las inquietudes que podría traer a la Argentina.

El Gobierno también pondrá a prueba su capacidad de organización. De hecho, Milei desplegará un operativo de seguridad inédito para blindar al Pontífice. En la administración libertaria calculan que se podrían movilizar alrededor de siete millones de personas durante la visita de León XIV.

El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil Leonardo Carreño / AF - AFP

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, diseñó el plan según las especificaciones que fijó el Vaticano. El protocolo de seguridad será muy estricto tanto en los actos privados como en las misas en Palermo, Córdoba y Luján.

Todas las fuerzas federales –la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal– y la SIDE estarán involucradas en el operativo. Se destinarán unos 10.000 efectivos. Monteoliva también contará con la asistencia de las fuerzas provinciales de las tres jurisdicciones involucradas en la visita papal: la Capital, Buenos Aires y Córdoba. En total, estiman fuentes oficiales, habrá unos 50.000 agentes afectados durante los tres días del viaje de León XIV. Este sábado se puso en marcha el Comando Unificado, el organismo que creó el Ejecutivo para coordinar la operación logística, en la sede de la cartera que conduce Monteoliva.

Kicillof, durante los preparativos para la misa de León XIV en Luján NICOLAS ABOAF

A lo largo de sus desplazamientos, el Papa estará escoltado por una “cápsula de seguridad”, de la que formarán parte la Guardia Suiza y la Gendarmería Vaticana, y efectivos de asuntos internacionales de la Policía Federal. La agenda del pontífice provocará cortes de calles, desvíos y alteraciones en el transporte público. Y el espacio aéreo en el país se cerrará en los momentos en que Prevost aborde un vuelo.

La agenda de León XIV

Con la reunión en la UCA y la visita al Cottolengo, la Iglesia procura visibilizar su preocupación en torno a la problemática del desempleo y los recortes de fondos que sufrió el área de discapacidad. En el clero local no digieren el destrato que mostró la gestión de Milei frente a las personas con discapacidad. Por eso, propusieron a la Santa Sede que León XIV vea la obra de Don Orione en el predio de Claypole, en el partido de Almirante Brown.

Está claro que León XIV y Milei parten de cosmovisiones antagónicas y tienen profundas discrepancias en torno a la cuestión social, la libertad económica, la problemática de los inmigrantes, la política exterior y la regulación de la Inteligencia Artificial (IA). En la Iglesia descuentan que el Papa llamará a la unidad y condenará la confrontación política. En junio pasado, durante su paso por España, pidió “huir de las narrativas divisivas” y apuntó contra los que “ganan popularidad avivando el fuego de las polarizaciones”.

El oficialismo, en cambio, intenta aferrarse al único punto de convergencia con el Papa: la condena al aborto.

El primer mandatario asumirá el rol de anfitrión durante el viaje apostólico de León XIV tras una semana negra. Es que Milei aún intenta surfear las turbulencias financieras del tsunami electoral que sufrió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta semana, tras la derrota de los republicanos en los comicios de medio término, el riesgo país rompió la barrera de los 900 puntos y llegó a un nuevo máximo del año. El escándalo financiero en Paraguay -que derivó en la destitución y detención de Santiago Peña, un aliado regional de Milei- y el revés que padeció Benjamín Netanhayu en Israel sumaron más complicaciones para los libertarios. En el plano local, Patricia Bullrich profundizó la presión y desafió al Presidente: se alineó con el pedido de la Iglesia y prometió que el Senado tratará el proyecto de ludopatía antes de que pierda estado parlamentario.

En la administración de Milei aspiran a que la visita histórica de León XIV sirva para desviar el foco de atención y le permita al Presidente recuperar la iniciativa. El líder libertario se pondrá al frente de la recepción oficial y participará de la misa del lunes en el Monumento de los Españoles, donde aparecerá rodeado por el gabinete y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Pero no acompañará al Papa a Córdoba, ni asistirá a la celebración eucarística que reunirá a una multitud frente a la Basílica de Luján, donde la oposición, los gremios y organizaciones sociales tendrán una fuerte presencia.

“Ojalá esta visita sea una oportunidad para reflexionar sobre el país que tenemos y el que queremos construir”, dijo Kicillof, quien busca posicionarse como la contracara de Milei, rumbo a la competencia presidencial de 2027.

Además, la Iglesia anticipó que durante la vigilia previa y la misa en Luján tendrán un lugar destacado las personas con discapacidad, trabajadores de la economía popular, jóvenes que transitan procesos de recuperación de adicciones y adultos mayores. Esa celebración, prevista para el miércoles, marcará la despedida de León XIV de la Argentina.

El papa León XIV, en Montevideo AP/Andrew Medichini - AP