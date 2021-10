El intendente que fue censurado de la transmisión oficial por un reclamo al Presidente dijo que lo malinterpretaron

Con un hilo de tuits, que incluyó un “agradecimiento por la apertura al diálogo”, el intendente de Trelew, Adrián Maderna, buscó hoy salvar su relación con el gabinete nacional al dar marcha atrás sobre su queja pública de ayer, durante un acto con el presidente Alberto Fernández. “No fue un reclamo, lo que planteamos fueron las necesidades de nuestra ciudad”, dijo hoy después de la polémica que abrió ayer al reclamar en un acto con el Presidente por obras pendientes. El reclamo quedó registrado en la transmisión oficial que la propia Casa Rosada hacía en Youtube . La misma se interrumpió de manera abrupta, y la publicación fue borrada inmediatamente.

“Quiero agradecer al Gobierno nacional de tener esta apertura y diálogo permanente. En materia de obras, se lo agradecimos a [ministro de Obras Públicas, Miguel] Katopodis. Tenemos un programa pleno de obra pública, con varias que están incorporadas en el programa Argentina Hace. Otras que son de Vialidad Nacional, del Enhosa o del Ministerio del Interior”, recalculó Maderna tras un acto oficial en Trelew.

Hace menos de 24 horas y en Comodoro Rivadavia, Maderna reclamó por su ciudad y protagonizó el momento mas tenso de la jornada de visita del presidente Alberto Fernández a Chubut. Aquí, el mandatario nacional aterrizó para dar un espaldarazo a la lista de candidatos a senadores del Frente de Todos que, de repetir el resultado adverso de las PASO, podrían dejar sin quorum al oficialismo que lidera Cristina Kirchner.

Ante la situación de público conocimiento, quiero dejar en claro que mis comentarios de ayer tenían que ver con acciones de gobierno que ya estamos trabajando para resolver y que el presidente @alferdez no estaba presente mientras tomé la palabra. — Adrián Dario Maderna (@TWAMaderna) October 20, 2021

Maderna aprovechó la oportunidad y, micrófono en mano, eligió en una de las capitales alternas para mandar un mensaje de pedido de auxilio. “Los principales candidatos que nos ganaron la elección son de Trelew. El presidente de la UCR (Alfredo Cornejo), (Patricia) Bullrich, todo Juntos por el Cambio, estuvieron en Trelew”, sostuvo.

Cuestionó la falta de presencia política nacional en su ciudad y aseguró que “yo me voy a hacer cargo de los errores como intendente”, pero “he presentado carpetas en todos los ministerios, en Ambiente, tenemos carpetas en Obras Públicas que se han recibido y agradecemos al señor Katopodis (Ministro de Infraestructura); tenemos carpetas en turismo, con Matias (Kulfas, ministro de Producción). Hemos estado y no hemos podido concretar”.

Recordó además que entre los pendientes “también tenemos gimnasio municipal, otro tipo de proyectos. Pero bueno, quizás mi ímpetu o mi forma de proceder no ha sido la adecuada para que la ciudad tenga los recursos que realmente necesitamos. Esto no es crítica, no es enojo, pero si pedimos Matias (Kulfas), justo compete a tu área y no es cuestión personal ni nada por el estilo, que enfoquen en las pymes. Presentamos carpetas con alternativas. No es que tiramos la idea. Pero queda en la nada”.

El giro del intendente

Después de la polémica, Maderna buscó hoy limar las rispideces con la Nación . “Quiero aprovechar para agradecer las reuniones (como la desarrollada en Comodoro), que no son frecuentes. Pudimos charlar cara a cara con los ministros, con los secretarios de Estado, para poder mejorar las diferentes situaciones que tenemos en la ciudad”, dijo.

Admitió que “sí planteamos cosas porque era una reunión de trabajo. Planteamos lo que refiere al parque industrial principalmente. Le agradezco al presidente y al gabinete el ida y vuelta. Fue solo eso. Se ha distorsionado la cuestión. No fue un reclamo, lo que planteamos fueron las necesidades de nuestra ciudad”.

Agregó que “dejamos en claro que esto no es de esta gestión, sino desde la época de Dietrich. Hay que resolverlo porque tenemos una alta conectividad y son temas en los que tenemos que estar encima”.

En medio del reclamo de un intendente se interrumpió la transmisión de un acto de Fernández - ADNSur

Las explicaciones también llegaron desde la cuenta oficial de Maderna en twitter. “Pertenecer a un proyecto político requiere compromiso y diálogo. Ayer el Gabinete nacional nos permitió expresar las necesidades de nuestra ciudad y ser escuchados. Reafirmamos nuestro respaldo al presidente y su gestión”.

Agregó que “ante la situación de público conocimiento, quiero dejar en claro que mis comentarios de ayer tenía que ver con acciones de gobierno que ya estamos trabajando para resolver y que el presidente no estaba presente cuando tomé la palabra”.

No obstante, en el acto de ayer el propio Fernández tomó el guante de las críticas. Tras repasar los sitios de Chubut que visitó desde el inicio de su gestión presidencial, dijo que “solo nos queda Trelew. Tenés que invitarme a esa otra gran ciudad de esta linda provincia”, dijo levantando el dedo y mirando a Maderna.