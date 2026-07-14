En el debut de Sebastián Pareja, la Bicameral de Inteligencia decidió convocar al jefe de los espías

En medio de las permanentes tensiones internas que atraviesa al gobierno de Javier Milei, la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia se reunió esta tarde y decidió convocar al director de la SIDE, Cristian Auguadra, para fines de agosto.

La reunión de la bicameral fue la primera presidida por el diputado nacional Sebastián Pareja (Buenos Aires), operador político de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en territorio bonaerense.

La convocatoria no tiene fecha definida todavía, deberán coordinarse con el funcionario, pero tendrá por objeto que los senadores pongan la lupa sobre las dudas e interrogantes que tengan sobre el Plan Nacional de Inteligencia.

Auguadra es un funcionario alineado con Santiago Caputo y reemplazó en los primeros días de diciembre del año pasado a Sergio Neiffert, el primer jefe de la inteligencia de la administración libertaria y también con referencia política en el asesor presidencial.

El llamado a Auguadra a comparecer ante la comisión bicameral abre una serie de interrogantes acerca de si la feroz interna entre Karina Milei y Santiago Caputo se trasladará, al final, al terreno de la inteligencia.

De hecho, la elección de Pareja al frente de la Comisión Bicameral fue leída como una batalla más en la ofensiva lanzada por la hermana presidencial para quitarle poder al asesor estrella de Milei.

Cristian Auguadra, jefe de la SIDE y hombre de confianza de Santiago Caputo

La entronización del peronista bonaerense devenido en libertario en la comisión fiscalizadora de la SIDE no solo provocó ruido interno, sino que también generó un clima ríspido con los socios del Pro.

El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo (Pro-Buenos Aires), dijo de manera pública que el oficialismo le había prometido dejarle la presidencia de la comisión, pero no cumplió con su palabra.

El enojo de Ritondo se tradujo en su ausencia en la reunión constitutiva en la que Pareja fue elegido presidente de la bicameral.

No fue la única ausencia en aquella reunión. Los senadores del kirchnerismo decidieron darle la espalda a la bicameral en rechazo a la pérdida de un representante. Lo llamativo del caso es que los diputados peronistas Rodolfo Tailhade y Agustín Rossi se quedaron en la reunión y convalidaron, con su presencia, la elección de Pareja como presidente.