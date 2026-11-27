El juez Alfredo Silverio Gusman fue incorporado a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. La incorporación de Gusman como académico se celebró el pasado 17 de noviembre en una ceremonia encabezada por el titular del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Domingo Sesín.

“El doctor Gusman fue incorporado a la Academia porque es uno de los camaristas de mayor prestigio en la ciudad autónoma de Buenos Aires, además de docente universitario y autor de numerosas publicaciones”, manifestó Sesín.

Gusman, durante su incorporación Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba

Tras formalizarle la incorporación, Gusman dio un discurso sobre el tema “Sistema republicano y Poder Judicial: acerca de la llamada objeción contra mayoritaria”.

Gusman integra la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y es profesor adjunto regular de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En diciembre de 2013, el camarista fue reconocido por la Legislatura porteña como personalidad destacada de las Ciencias Jurídicas.

Gusman con Ritondo en 2013 Legislatura Porteña

“En Alfredo vemos muchísimas cualidades que queremos para los porteños: su honestidad, su trayectoria, su hombría y buscar mantener un poder independiente como es el Poder Judicial. En nombre de la Legislatura quiero decir que fuiste de los pocos que fue destacado por unanimidad”, había manifestado Cristian Ritondo, actual diputado nacional de Pro y quien ese momento se desarrollaba como vicepresidente primero de la Legislatura.

Por su parte, Gusman agradeció a la Facultad de Derecho y luego a la educación pública por su formación.

“Debo agradecer a la Facultad de Derecho, que me permitió formarme y en cuyas aulas enseño y aprendo. También debo agradecerle a la educación pública, sin la cual no pude haber desarrollado mi carrera. Quiero agradecer también a la Reforma Constitucional de 1994, que incluyó el mecanismo de reclutamiento de jueces a través del Consejo de la Magistratura y que la Ciudad adoptó con menos aún participación de la política. Sin este mecanismo difícilmente hubiese llegado a donde estoy”, indicó.