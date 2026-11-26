En una semana marcada por un riesgo país que superó los 1100 puntos, un dólar que perforó los $1600 y el lento repunte de la actividad, lo que anticipa una caída en recesión técnica, el expresidente Mauricio Macri sostuvo este jueves que analiza la situación económica “con calma”.

En diálogo con LA NACION, planteó que diciembre siempre es un mes de “extremo movimiento” y “difícil para la política argentina”. “Hay que tratar de evaluar las cosas con más calma después del verano. Ahí vamos a tener un panorama más claro de dónde estamos parados”, afirmó, mientras ingresaba al hotel Libertador para participar de una actividad de la Fundación Pensar, que preside la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Mauricio Macri habló sobre los últimos datos económicos

A la salida, agregó: “No sé qué explicación dio [el Gobierno]. Lo que pasó estos dos trimestres, pasó. Pero en septiembre mejoró, así que vamos a ver”.

En concreto, el nivel de actividad registró un avance de 1,1% en septiembre respecto de agosto y una caída interanual de 1,2%, según el indicador EMAE difundido el martes último por el Indec. Según economistas, el dato no alcanzó para evitar la sucesión de dos trimestres seguidos con caídas.

Por otra parte, el líder de Pro prefirió no responder sobre la posibilidad de sellar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza para los comicios de 2027, que los diputados Cristian Ritondo y Fernando De Andreis negocian con referentes del Gobierno.

Tampoco se expresó sobre la gestión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, conducido por Jorge Macri, con quien el líder de Pro está distanciado. Esto, dos días después de que el jefe de gobierno desplazara a tres funcionarios que eran cuestionados por el expresidente.

El alcalde abrió la jornada por la mañana y habló de políticas de innovación, el eje de la actividad. Se retiró antes de las 10 y su primo llegó pasadas las 12.

Jorge Macri en la Fundación Pensar La Nación

Varios referentes partidarios presentes en el encuentro de la fundación manifestaron a LA NACION su optimismo sobre un acercamiento entre Mauricio y Jorge Macri, a raíz de los cambios en el gabinete.

El martes, el jefe de gobierno anunció un rediseño en la estructura de la administración porteña. Aunque incluyó un guiño a La Libertad Avanza por el achicamiento del Estado (dijo que la medida es un “aporte” de Pilar Ramírez, jefa del bloque libertario en la Ciudad), la decisión fue también un gesto hacia el líder de Pro.

El recorte alcanzó a funcionarios que Mauricio Macri pedía desplazar desde la derrota de Pro en las elecciones legislativas de la Capital, en mayo de 2025: Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público (se eliminó la cartera); César “Tuta” Torres, titular de la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional (se suprimió la unidad); y Karina Burijson, presidenta de la Corporación Buenos Aires Sur.

De hecho, los primeros desencuentros entre los Macri surgieron después de que aquella elección porteña, en la que Pro cayó ante los libertarios. El exmandatario responsabilizó al alcalde por el diseño de la estrategia -desdobló los comicios y apostó a confrontar con Javier Milei- y le reclamó cambios drásticos en el Gabinete.

Un dirigente al tanto del vínculo entre los primos planteó a LA NACION que ahora el alcalde “atendió el reclamo de Mauricio” y sostuvo que, en este movimiento, se asoma un primer indicio rumbo a un entendimiento. Otros, en cambio, aseguran que el líder de Pro esperará más gestos hasta decidir si apoya a Jorge Macri en su ambición reeleccionista.

El operador judicial radical Daniel Angelici, quien oficia como puente entre los primos, fue el encargado de gestionar el guiño del jefe de gobierno al expresidente.