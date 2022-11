El juicio a Cristina Kirchner, en vivo: el fiscal Diego Luciani vuelve a hablar en el caso Vialidad

escuchar

9.10. Tras la exposición de Luciani el juicio entrará en la etapa final

Hoy expondrá Diego Luciani en el caso Vialidad para contestar planteos de las defensas contra el avance del caso. Ya terminó la etapa de los alegatos (tanto de la fiscalía como de los 13 acusados) y el juicio entra en una instancia de definiciones.

Lo que quedará pendiente, después de la audiencia de hoy, será que la fiscalía decida si pedirá “réplicas”, es decir, responder a cuestiones nuevas que puedan haber introducido los acusados en sus alegatos. Todo indica que no va a hacerlo. Si lo hiciera, después las defensas podrán pedir contestarle (es lo que se conoce como “dúplicas”) y eso extendería el proceso.

Si no hay réplicas ni dúplicas, lo único que falta para el veredicto son las “últimas palabras” de cada uno de los acusados. El plan del tribunal es dar a conocer su decisión antes de fin de año.

8.35. Llegó Luciani a los tribunales de Comodoro Py

El fiscal Diego Luciani llegó con su auto a los tribunales de Comodoro Py 2002, en el barrio de Retiro. Ingresó por la entrada principal del edificio y bajó al subsuelo, desde donde tomó el ascensor hasta el último piso, donde está su despacho. En menos de una hora comienza la que podría ser su última exposición en el juicio del caso Vialidad.

En esta causa, Luciani pidió una pena de 12 años de cárcel para la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien acusó de los delitos de fraude al Estado y asociación ilícita por el manejo de la obra pública de Santa Cruz.

El Fiscal Luciani al llegar a los tribunales de Comodoro Py Alejandro Guyot

8.20. Tras dos semanas de receso, se reactiva el juicio

Después de dos semanas de receso, se reactiva esta mañana el juicio del caso Vialidad, en el que Cristina Kirchner recibió un pedido de pena de 12 años de prisión y de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Hoy será el turno de exponer, otra vez, de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Ellos contestarán los planteos de nulidad y las excepciones que presentaron las defensas durante sus alegatos. Los abogados de seis de los acusados se habían opuesto a que Luciani y Mola volvieran a exponer hoy.

Identificado como "Equipo Republicano", un grupo de personas se manifiesta frente a los tribunales en apoyo a los fiscales del juicio contra Cristina Kirchner Alejandro Guyot

Pidieron la palabra, cuanto terminó el último de los alegatos (hace dos semanas), y se opusieron a que la fiscalía interviniera para contestar las excepciones y nulidades. No querían volver a escuchar a Luciani. El tribunal, después de deliberar sobre ese pedido, les contestó que la fiscalía debía tener la oportunidad de contestar. “Omitir la opinión de la contraparte violaría el principio de bilateralidad y contradicción que hace al debido proceso legal de un juicio adversarial”, dijo el presidente del tribunal, Jorge Gorini, que leyó lo que acababa de decidir junto a su colegas, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. Los tres exhortaron, no obstante, a los acusadores “a circunscribirse a las vistas”; es decir, a no reabrir su alegato contra los acusados.

