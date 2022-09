El abogado de José López cuestionó el uso de sus mensajes como prueba y pidió la nulidad parcial del alegato de Diego Luciani

El defensor oficial de exsecretario de Obras Públicas José López, Santiago Finn, dijo en el juicio oral por el caso Vialidad que la incorporación del contenido del teléfono celular del exfuncionario a esta causa “fue una injerencia arbitraria en la vida privada de López y una flagrante violación al derecho de defensa”.

Finn pidió la nulidad de esta prueba que utilizó el fiscal Diego Luciani en su acusación y también, la nulidad parcial del alegato de Luciani por haber citado un procesamiento del caso cuadernos que contenía los dichos de José López como arrepentido.

“Este informe era una porción de vida privada enorme de José López -dijo el abogado sobre el teléfono-. Quedaron registradas la totalidad de acciones e intercambios que tuvo López desde fines de 2013 hasta 2016. Si la imprimiésemos, son 12.000 hojas.”

Finn dijo que el fiscal hizo una utilización parcializada del material. “Citó y mostró conversaciones parcializadas sin contexto. Esos chats fueron directo a las tapas de los diarios. La Dra. Fernández de Kirchner también mostró su contenido en su alegato”, se quejó el defensor.

“La fiscalía, al momento de ofrecer prueba, pidió copias de la causa del enriquecimiento ilícito [por la que López fue condenado]. En noviembre de 2021 acompañó al expediente digital un PDF que contiene esta vasta información y apareció recién en mi radar cuando compulsé el punto 236G del acta de incorporación por lectura. Me opuse porque señalé en su momento que era tardía la incorporación y que al ser información confidencial constitucionalmente protegida no podía ser tratada simplemente como una fotocopia de una causa”, dijo el abogado.

No obstante, se refirió al contenido del teléfono. “José López hablaba muchísimo de trabajo. Se la pasaba hablando de obra pública. No hablaba nunca de obra vial ni de la AGVP [Agencia Gubernamental de Vialidad Provincial] de Santa Cruz. El celular reproduce la lógica institucional de la que hablábamos. Habla muy poco con Nelson Periotti y los funcionarios de Vialidad. Eventualmente habla con ellos sobre inauguraciones y pide informes”, dijo el abogado. “No habla de amañar licitaciones, de favorecer empresas. Habla de trabajo, de resolver problemas”, agregó.

Causa Vialidad. Alegatos de la defensa de José Francisco López, Dr Santiago Finn

A lo largo del alegato de defensa, Finn dijo que López no tuvo injerencia sobre la toma de decisiones vinculadas al envío de partidas presupuestarias a Santa Cruz.

“José Francisco López fue muy poco mencionado en el debate pero muy mencionado en el alegato”, dijo Finn. Afirmó que las asignaciones de obra pública “fueron decisiones de la zona de reserva del Congreso de la Nación”. Y que su defendido no tenía como facultad el control de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). “No fijó los procedimientos de Vialidad Nacional ni de la AGVP, no definió a los funcionarios que estaban en puestos claves y no tenían ni contacto ni poder jerárquico sobre ellos”, dijo. Y agregó: “Hacer un control concreto y personalizado desde las secretaría de Obras Públicas sobre un ente descentralizado era materialmente imposible”.

Además, dijo que López fue designado en su cargo “por su idoneidad” y que “toda su trayectoria lo habilitaba por idoneidad a desempeñar ese cargo para el bien común”.

La vicepresidenta Cristina Kirchner se defendió en este juicio la semana pasada. Además de ella ya alegaron, desde el cinco de septiembre hasta este momento, los abogados defensores de Héctor Garro, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Julio De Vido, Abel Fatala y Carlos Kirchner. Quedan pendientes los alegatos de Lázaro Báez, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Raúl Santibáñez. Cuando hayan terminado de alegar las defensas, el tribunal deliberará la sentencia y, antes de darla a conocer, será la instancia de las últimas palabras, en la que los acusados pueden optar por hablar o no. El tribunal tiene previsto dar a conocer la sentencia antes de que termine el año.