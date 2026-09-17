El juicio por los Cuadernos de las Coimas: mostraron imágenes del allanamiento al departamento de Cristina Kirchner

En el juicio oral de los Cuadernos de Coimas se ventilaron imágenes hasta ahora desconocidas del interior del departamento de Cristina Kirchner en Recoleta.

Concretamente, se exhibió una filmación del allanamiento realizado en 2018 con la intención de mostrar un vestidor blindado que el matrimonio Kirchner tenía detrás de su cama, pero los abogados se opusieron y todavía el Tribunal alcanzó a mostrar esa imagen.

El video se reveló parcialmente luego de la declaración de Juan Carlos Barrales, el comisario que estuvo al frente del operativo en el domicilio de la expresidenta en el barrio de Recoleta.

“Había una puerta blindada en lo que nosotros supusimos que era la habitación matrimonial, o la que ocupaba la señora, porque había almohadones con las iniciales del doctor Néstor Kirchner y de la expresidenta”, dijo Barrales.

“Ahí, detrás de la cama, había una puerta. Sería como un vestidor o un placard tipo vestidor. Esa puerta era blindada. Es más, accidentalmente se cerró y el señor Cabral, si no recuerdo mal, quien manifestó ser secretario privado de la expresidenta, fue quien la volvió a abrir para poder continuar con el registro”.

PUERTA BILDADA CRISTINA

El departamento de Juncal y Uruguay ocupa un lugar central en la causa Cuadernos: según las anotaciones de Oscar Centeno y los relatos de distintos arrepentidos, fue uno de los destinos finales del dinero que se recaudaba entre empresarios.

El arrepentido Claudio Uberti declaró que llevó dinero allí y que, en una oportunidad, subió al departamento y vio alrededor de 20 valijas de distintos tamaños, algunas en el palier y otras en el dormitorio, que —según le dijo Daniel Muñoz— serían trasladadas a Santa Cruz.

Una de las puertas blindadas y el abogado Beraldi, que estaba en el departamento al momento del allanamiento

La intimidad, en disputa

El abogado Manuel Ubeira, que defiende al exfuncionario Oscar Thomas, interrumpió la exhibición del tribunal, pedida por la fiscal Fabiana León, para preguntar cuál era el propósito de mostrar esas imágenes.

Luego fue Beraldi quien, con el video ya en curso, se opuso y pidió que la fiscal explique por qué quería mostrar en el juicio el video del allanamiento, en el que se exponían de manera “innecesaria” aspectos de la intimidad de su clienta Cristina Kirchner. Sostuvo que era un “exceso” mostrar la totalidad del video y pidió la suspensión.

La fiscal se opuso en duros términos y marcó que solo pretendía mostrar detalles puntuales, en especial, la puerta blindada del vestidor en el cuarto del matrimonio Kirchner.

“Me parece importante continuar con la exhibición, pero tratando de focalizar puntos específicos”, dijo el presidente Enrique Méndez Signori. “Voy a permitir que continúe la proyección del DVD”, concluyó.

Noticia en desarrollo