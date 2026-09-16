Escándalo en la Armada: la Justicia investiga maniobras fraudulentas por $1600 millones en el pago de haberes del personal naval

En un nuevo escándalo que sacude a la Armada, la justicia federal investiga una denuncia sobre maniobras fraudulentas en la liquidación de haberes del personal, que comprendería manejos irregulares por unos $1600 millones.

El fraude habría sido advertido por una teniente de navío, que a la vez es contadora pública y desempeña tareas en el área de liquidación de sueldos del personal, explicaron fuentes navales a LA NACION.

Tras la conmoción interna y averiguaciones preliminares que se llevaron adelante dentro de la fuerza, la denuncia judicial fue presentada finalmente por el jefe del servicio contable de la Armada, capitán de navío Carlos Alberto Castro Maggio, en los tribunales de Comodoro Py. Aparecerían involucrados en las maniobras entre 25 y 50 personas, entre militares y civiles que cumplen funciones en la Armada.

Actividad oficial del jefe de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, en su visita a Paraguay Gaceta Ma

La denuncia se conoció días después de que el presidente Javier Milei girara un refuerzo presupuestario por $218.000 millones para la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, un viejo anhelo de la Armada, en medio de las tensiones del gobierno argentino con el Reino Unido por la Cuestión Malvinas.

Las maniobras irregulares, cuyos orígenes se remontarían a 2022, comprenderían la liquidación de falsos viáticos por viajes al exterior, “cobros fantasma” mediante identidades fraguadas y suplementos con retornos. Incluso, en el edificio Libertad, sede de la Armada, trascendió que la teniente de navío que detectó el fraude habría recibido un ofrecimiento de dinero para que no lo revelara a sus superiores.

La denuncia recayó en el Juzgado Federal N° 2, a cargo del magistrado Sebastián Ramos.

El escándalo sorprendió al jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, de visita oficial en Asunción, para asistir a la celebración del Día de la Armada local. Incluso, fue condecorado por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien le entregó la Medalla al Mérito.

El jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, junto al ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno, en la celebración del Día de la Armada, en mayo pasado, en la Base Naval de Puerto Belgrano X @FAArgentinas

Pagos en dólares

Según la denuncia, para la liquidación de viáticos falsos por servicios en el exterior se habrían asignado montos en moneda extranjera por misiones de comisiones que no se realizaban. En algunos casos, las misiones existían, pero una vez que terminaban se continuaba realizando el pago pese a que no correspondía.

También se investiga si para los “cobros fantasma” se utilizaban números de CUIL de personal retirado o dado de baja de la fuerza. En cuanto a los “suplementos con retorno”, se liquidaban asignaciones, como horas extras y y especialidades como buceo y otros ítems, a personal que no cumplía esas tareas, lo que obligaba a un retorno del 50% de lo cobrado, según trascendió.

La Armada informó oficialmente que ante la detección de irregularidades en el área responsable de la liquidación de haberes al personal, se inició una actuación administrativa que permitió determinar “inconsistencias en las acreditaciones de los sueldos”.

“Constatadas las irregularidades, se radicó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Federal N° 2, a fin de que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades de las personas involucradas, garantizando el debido proceso y el esclarecimiento de la situación”, se indicó en el comunicado.

Además, la fuerza que conduce el almirante Romay aseguró que “la correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada Argentina”. Y agregó que “existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la ley”.

El diario Ámbito Financiero reveló que “la cadena de complicidades se habría roto a partir de que una teniente se negara a recibir un suplemento del que debía devolver la mitad”

Se estima que la Armada mantiene unos 35 oficiales en misiones estables en el exterior, a través de agregadurías navales y de defensa, a lo que se suma el personal que integra misiones de paz y de cooperación técnica en otros países, con roles específicos y relevos periódicos. También hay viajes transitorios por comisiones y adiestramientos.