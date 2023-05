El kirchnerismo no logró el quorum en el Parlasur para tratar la distitución de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón

escuchar

Por segunda vez en menos de un año, el kirchnerismo no logró reunir los votos suficientes para expulsar del Parlasur a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el exasesor de Mauricio Macri sobre el que pesa un pedido de captura internacional de la justicia argentina.

El Parlamento del Mercosur tiene 116 miembros y para expulsar a uno de sus integrantes se precisan dos tercios de los votos, lo que significa 77 y fracción, o sea 78 votos. Ayer, los impulsores de la expulsión de Rodríguez Simón lograron reunir sólo 58 parlamentarios, según precisó la agencia Télam.

Rodríguez Simón vive en Uruguay desde fines de 2020 y tiene un pedido de captura internacional de la justicia argentina por una causa en la que se lo investiga por una denuncia de extorsión a los dueños del Grupo Indalo durante el gobierno de Macri. El pedido de extradición fue solicitado por la jueza María Servini, quien ordenó su detención en 2021 para indagarlo por hostigamiento.

El caso comenzó con la citación a declaración indagatoria de la justicia argentina a Rodríguez Simón en el marco de una querella promovida por los empresarios kirchneristas Fabián de Sousa y Cristóbal López, sobre una supuesta “asociación ilícita” en la que se investiga un presunto intento de extorsión del gobierno de Macri a los accionistas del Grupo Indalo, operadores del juego de apuestas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y propietarios de una red de medios audiovisuales.

Por un lado, “Pepín” planteó en Uruguay la necesidad de contar con refugio para evitar lo que considera “persecución política” en su país, mientras se espera el trámite de pedido de extradición que llegó de un juzgado argentino.

A fines de marzo, la Corte Suprema de Uruguay rechazó un recurso de casación para ser reconocido como refugiado en ese país a fin de eludir el correspondiente proceso de extradición.En julio del año pasado, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal uruguayo había ratificado la decisión de la jueza en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarián, en el sentido contrario a la condición de refugiado.El abogado defensor de Rodríguez Simón, Jorge Díaz (exfiscal y exprocurador general de Uruguay), presentó un recurso de Casación que fue rechazado por la Corte.

El segundo pedido de condición de refugiado fue presentado en diciembre del 2022 y denegado, pero resta que la justicia se expida en forma definitiva y, eventualmente, ordene su deportación.

“Que se presente en la Justicia”

Dos dirigentes de Juntos por el Cambio se refirieron a la situación de Rodríguez Simón y sugirieron que lo mejor sería que se presente ante la Justicia. Eso fue lo que dijeron el secretario de Asuntos Públicos porteño, Waldo Wolff, y la diputada del Parlasur y vicepresidenta de la UCR, María Luisa Storani.

Waldo Wolff, de Pro, pidió que Rodríguez Simón se presente en la Justicia Santiago Filipuzzi - LA NACION

“Desde la UCR hemos pedido que ‘Pepín’ Rodríguez, comparezca ante la justicia argentina. Lo reiteramos ayer en la sesión del Parlasur. Mientras no lo haga, seguirá bastardeando al bloque regional y a Uruguay”, afirmó Storani en declaraciones formuladas a Radio 10.

Wolff, en tanto, señaló en Radio Con Vos: “Si cree que voy a defender a Pepín Simón no es el caso. Se tiene que presentar en la Justicia. Eso, como demócrata, me diferencia. No creo en los verticalismos ni en la defensa corporativa de nadie”.

