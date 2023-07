El kirchnerismo salió a responderle a Aníbal Fernández por sus críticas a Máximo

escuchar

Sin medias tintas, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, suele repartir dardos contra el diputado nacional Máximo Kirchner y La Cámpora. Volvió a hacerlo ayer cuando lo tildó de “cría cambiada”, para explicar que no representa lo mismo que sus padres, y hoy llegó la respuesta de parte del kirchnerismo contra el funcionario de la Casa Rosada, que ahora está alineado con el presidente Alberto Fernández.

El encargado de esbozar la réplica de la terminal K fue el senador nacional Oscar Parrilli, ladero de la vice Cristina Kirchner y exponente principal del Instituto Patria, que se mostró desconcertado con la forma en que actúa el titular de Seguridad, con quien supo tener buena sintonía durante las gestiones de la exmandataria y de su marido, Néstor Kirchner.

“Tal vez está enojado con la vida, con él. Se mira al espejo y se enoja. No sé qué le pasa”, deslizó Parrilli como hipótesis esta mañana en AM 750. Dijo además que le parece “injusto e ilógico” el posicionamiento que expone Aníbal Fernández. “No me parece creíble tampoco, está raro”, siguió el dirigente neuquino.

Contó, incluso, que dentro del espacio fueron a consultarle a él qué le pasa al ministro de Seguridad. “Muchos compañeros me lo preguntan a mí y yo digo: ‘Preguntáselo a Aníbal, que responda por qué ha cambiado y por qué este tipo de actitudes’”, enfatizó Parrilli, que asimismo hizo una férrea defensa de la organización que conduce Máximo Kirchner.

“Yo recuerdo muy bien la campaña 2015, cuando [Aníbal] fue candidato a gobernador, primero en la interna con [Martín] Sabbatella enfrentó a Julián Domínguez y a Fernando Espinoza, y Máximo y La Cámpora fueron el soporte político más importante que él tuvo. Vi a todos los dirigentes, compañeros, muchos de ellos hace casi diez años eran jóvenes, cómo se esforzaron, cómo dedicaron su cariño, su mística a esa campaña. Y hoy escucharlo a Aníbal...”, manifestó Parrilli, luego también de que el ministro de Seguridad dijera que no coincidía con los métodos que aplica la agrupación comandada por el hijo de la vicepresidenta.

En tanto, Parrilli ahondó sobre esa elección de 2015, año en que Aníbal Fernández perdió la Gobernación en manos de la opositora María Eugenia Vidal. “Lo acusaban, los medios, Clarín, Magnetto, de que era ‘la Morsa’, injustamente. Una acusación hecha por [Elisa] Carrió para la campaña; que le hizo, creo, perder las elecciones en la Provincia. Y tanto Máximo, como muchos de La Cámpora, lo defendían con mucho ahínco, exponiéndose ellos, exponiendo el juicio de su prestigio”, recordó Parrilli sobre ese momento en que la líder de la Coalición Cívica (CC)-Ari vinculó al actual ministro de Seguridad con el narcotráfico y el triple crimen de General Rodríguez.

“Cuando uno lo escucha a Aníbal decir estas cosas, lo conozco desde el 2002, la verdad que me causa rareza. No sé qué le está pasando, es lo que muchos compañeros se preguntan, ¿qué le pasa a Aníbal? Ojalá nos pueda contar qué le pasa para tomar ese tipo de actitudes”, concluyó el senador.

A las últimas críticas el funcionario nacional las hizo ayer, cuando dijo que Máximo Kirchner no significaba lo mismo que Néstor y Cristina e ironizó: “Dice una milonga de José Larralde: ‘Hasta parece mentira, pero es cosa señalada, que de una sangre pareja, salga la cría cambiada’”. También el martes, Aníbal Fernández lanzó que a Eduardo “Wado” de Pedro, el ministro del Interior que integra La Cámpora, le faltan “un montón de hervores” para ser presidente.

LA NACION