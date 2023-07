Elecciones 2023: Máximo Kirchner le pidió a Cristina que “se meta” en la campaña y que les de “una mano”

escuchar

Máximo Kirchner, diputado y cabeza de lista para la Cámara baja en las primarias del 13 de agosto, comenzó este fin de semana su campaña en tierras bonaerenses en el lanzamiento de la precandidatura de un referente de La Cámpora que busca arrebatarle la intendencia de Hurlingham a uno de los caciques peronistas.

Durante el acto en apoyo a Damian Celsi, actual concejal enemistado con Juan Zabaleta, el hijo de la vicepresidenta aprovechó para pedirle a la titular del senado que participe de la campaña de cara a las primarias y a las elecciones generales de octubre.

Máximo Kirchner fue el último orador del acto que comenzó pasadas las 16, en el club La Catedral FC, ubicado en Pedro Díaz 2014, en la localidad de William Morris, partido de Hurlingham. Allí, cuando tomó la palabra, dijo: “ Vengo a traerles el saludo de la compañera Cristina que hablé antes de venir para acá. La quise convencer [para que venga] pero no pude. Por eso, yo les quiero preguntar: ‘¿Ustedes tienen ganas de que se meta en la campaña, Cristina?’”.

“¿Quieren que recorra los lugares? ¿Quieren que nos dé una mano la compañera que la necesitamos con todos los argentinos y las argentinas?”, preguntó Máximo Kirchner a los presentes que comenzaron a cantar en favor de Cristina.

En ese momento, el diputado nacional les pidió: “A ver... un poquito más fuerte así escucha. Ese amor, esa fuerza. Esa fuerza que ustedes le demuestran a ella es por la misma razón que ese partido judicial nos prohibió poder votarla en estas elecciones”.

“Pero lo que vamos a hacer, más allá de no poder votarla, es militar a conciencia para que el peronismo realmente pueda ofrecer la mejor de sus versiones a la sociedad”, aseguró Máximo para refrendar la posición oficial que asegura que Cristina Kirchner fue proscripta por tener un fallo de primera instancia en su contra que la inhabilitaría a ejercer cargos públicos en caso de que se confirme la sentencia.

Durante su discurso, que duró cerca de media hora, el precandidato a diputado dijo que en las elecciones se ponen en juego dos modelos de país: “Algunos vienen a proponer ‘Orden, palos y represión’ y nosotros proponemos ‘organización, convicción e inclusión’”.

En otro fragmento de su alocución cuestionó a la administración de Alberto Fernández, a quien no mencionó por su nombre, y dijo: “No hace falta ser el más lucido e inteligente para darse cuenta de que no todo salió como le propusimos a la gente en el 2019. La pandemia [del coronavirus] no puede explicar todo aquello que nos faltó hacer. Sería buscar justificaciones y no explicaciones. Debemos asumir y metabolizar los errores que hemos cometido”.

“Recuerdo que en 2019 nuestro candidato a presidente decía que si se iba del rumbo levantemos la voz y se lo digamos. Cuando levantamos la voz y le dijimos que estábamos errando, el rumbo se empacó y se enojó”, dijo sobre el actual mandatario y sumó: “Eso nunca más. Cuando uno invita a participar a la gente se banca. Es lindo el elogio y a veces duele la crítica, pero para eso estamos acá arriba para tratar de crecer con nuestra gente”.

Kirchner también volvió a cuestionar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “ Estoy convencido de que aunque sea tan poderoso [el FMI] y aunque tenga esa capacidad de daño, no podemos dejar de señalar aquello que a nuestro país no le conviene. Porque si el FMI tiene capacidad de extorsión sobre cada familia argentina, es porque hubo un presidente que poco le importó su pueblo, que lo trajo de vuelta y que se resbaló la plata del Fondo”.

“Ahora la gente que anda con él [por Mauricio Macri] viene a decirnos que tienen una brillante solución para nuestro país, ¿Y cuál es? Si la gente se queja le vamos a dar palos por querer soñar, por desear, por querer comer todos los días, por querer educarse, por querer salud. Parece que no conocieran la historia de la Argentina. No se trata de la amenaza o el nivel de represión que desaten sobre su pueblo, sino sobre las ideas económicas, sociales que tengamos para sacarlo adelante”, dijo Kirchner y agregó: “A la argentina estás ideas, ya las atravesó. La fantasía de la no existencia de la política le trajo a nuestro país grandes tragedias y dolores como entre 1975 a 1983. No se trata con la violencia con la que quieras implementar una idea, sino con la idea misma”.

La campaña en el conurbano de La Cámpora

Además de Hurlingham, Quilmes, San Vicente y Merlo, serán las localidades del conurbano que concentrarán actividades el kirchnerismo este fin de semana y en las que se espera que se muestren sus principales candidatos en campaña. Así comienzan a perfilarse con Máximo Kirchner, que encabeza la lista de diputados, Eduardo “Wado” de Pedro, la de senadores, y Axel Kicillof, a gobernador, los principales protagonistas de lo que viene en los próximos 42 días en la provincia.

Todo mientras aún se terminan de ordenar los territorios, en los que en las últimas horas quedaron alrededor de 30 listas sin competir y la figura del legislador santacruceño despierta molestias internas por su rol en las definiciones.

Internamente, se admite que aún “no hay clima de campaña”, pero sí algo está claro es que hay una fuerte impronta en el kirchnerismo por “bonaerizar la mirada” y fortalecer el poder del camporismo allí.

Con una elección nacional en la que si bien el oficialismo se siente más competitivo que una semana atrás, no deja de haber quienes reconocen que la provincia es el lugar “seguro” en que el oficialismo puede ganar y sostenerse los próximos cuatro años en caso de un triunfo de la oposición a nivel nacional.

