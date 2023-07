Elecciones 2023: Morales acusó a un gendarme de sacar fotos a los manifestantes en Jujuy y Aníbal Fernández salió al cruce

escuchar

Pese a que el clima está más calmo en Jujuy, continúan los cruces entre oficialismo y oposición por las protestas que se dieron en esa provincia después de la reforma constitucional, con algunos focos que todavía siguen activos. En medio de esta tensión ayer se produjo un fuerte cruce entre el gobernador Gerardo Morales, ahora precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta para estas elecciones 2023, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Es que el mandatario cuestionó el rol de la Gendarmería y el funcionario nacional lo tildó de “mentiroso” y “berreta”.

Entrada la noche del martes, Morales insistió con su idea de que el gobierno nacional está detrás de las movilizaciones en su contra. “¡Gran actuación de Gendarmería por orden del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en los cortes que promueve el presidente Alberto Fernández en Jujuy!”, exclamó irónico el también titular de la Unión Cívica Radical (UCR) nacional junto a una foto en la que se ve a un agente tomar una postal a un grupo de personas.

“Me dicen que además el gendarme se saca una selfie con los que cometen el delito de cortar una ruta… ¡Así estamos! ¡Pero ya se van!”, indicó el gobernador, ferviente opositor a la Casa Rosada pese a que supo tener momentos de sintonía con el Presidente, sobre todo durante la pandemia.

La Gendarmería llegó a esa provincia el 22 de junio pasado, luego de las violentas marchas y las denuncias de represión. La fuerza fue enviada por decisión de Aníbal Fernández, que ayer respondió las acusaciones de Morales. “Qué pedazo de berreta. La ruta no está demarcada, los efectivos de seguridad vial no usan casco, los ‘manifestantes’ no son de la zona, están con un tractor. Acá no hay cortes con tractor, las posiciones son diferentes”, enumeró el funcionario nacional, que puso en tela de juicio lo que aseguraba el mandatario provincial.

“Atrás del gendarme se ve un zapato. Tómatelas, mentiroso”, le pidió.

Un rato más tarde el ministro de Seguridad redobló la apuesta. “Gobernador Morales, esta es la segunda fake news que proviniendo de su mano publica sobre las protestas. ¿Se acuerda? Ojalá se acuerde… Con la primera se hizo el distraído y la borró. Somos pocos y nos conocemos mucho, gobernador”, deslizó Fernández.

Con eso hizo referencia a una de las primeras expresiones del gobernador, cuando estallaron los disturbios y culpó a La Cámpora de formar parte de las acciones violentas. En ese momento, Morales publicó una foto con la que quería probar la supuesta presencia kirchnerista en el lugar, pero en realidad la imagen era de 2022 y había sido tomada en Guernica, provincia de Buenos Aires.

De momento, sin embargo, el tuit de ayer del gobernador radical sigue en pie. El otro lo eliminó un rato después de publicarlo, el 20 de junio, cuando explotaron las protestas, sobre todo en disconformidad con el artículo 67 de la constitución provincial que regula el derecho de huelga y prohíbe los cortes de rutas y calles, como así también la ocupación de edificios públicos.

