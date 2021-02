El lavagnismo cruzó a Oscar Parrilli: "A los cómplices de Macri los tiene que buscar en el Frente de Todos"

El diputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez (Consenso Federal), armador político de Roberto Lavagna, le respondió hoy al senador kirchnerista Oscar Parrilli, quien acusó a "algunos aliados" del Frente de Todos en la Cámara baja de ser "cómplices del macrismo", por su rechazo a tratar la reforma judicial que impulsa el presidente Alberto Fernández.

En declaraciones radiales, Parrilli sugirió que se refería a los diputados lavagnistas que integran el bloque Consenso Federal (Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini) y los cuatro legisladores que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

"Dicen que Parrilli me acusa de 'cómplice' de Macri por no apoyar la reforma judicial del oficialismo en la Cámara de Diputados. ¿Creerá Parrilli que a mí me va a correr con una acusación berreta de complicidad con Macri, lanzada públicamente como una especie de apriete? Si lo cree, está suficientemente fuera de foco", replicó Rodríguez, en un comunicado que difundió a través de sus redes sociales.

Y lanzó: "A los cómplices de Macri los tiene que buscar en el Frente de Todos, ¿o se va a hacer el distraído ahora?".

En medio de la creciente tensión entre el Gobierno y la Justicia, Parrilli apuntó contra los aliados de la coalición oficialista en la Cámara de Diputados que no respaldan la reforma judicial impulsada por la Casa Rosada y el proyecto que establece modificaciones en la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Las dos iniciativas fueron aprobadas por el kirchnerismo en el Senado, pero su tratamiento está estancado en Diputados desde hace meses.

"Hay algunos aliados nuestros que no apoyan y con esto, consciente o inconscientemente, están siendo cómplices del macrismo para que haya un procurador interino mal designado (por Eduardo Casal) y exista una acción desmedida por parte de jueces y fiscales de seguir adelante con la ilegalidad y el encubrimiento del macrismo", sostuvo Parrilli, cercano a Cristina Kirchner, en diálogo con el Destape Radio.

Enseguida, aclaró que no se refería a integrantes del bloque del Frente de Todos, sino a los aliados que suelen colaborar con el oficialismo para llegar al quórum.

Rodríguez, jefe de la bancada del lavagnismo en Diputados, recogió el guante y le respondió públicamente al senador kirchnerista. "Si busca, va a encontrar en lo que hoy es el Frente de Todos a muchos tempraneros aplaudidores de Macri, entusiastas facilitadores de sus políticas, precisamente cuando el hombre soñaba estar conduciendo a la Argentina hacia 'el final del peronismo'", afirmó el exjefe de campaña de Lavagna.

"También va a encontrar una larga lista de fascinados públicamente con (María Eugenia) Vidal, varios de ellos intendentes kirchneristas, que hacían planes para el futuro inmediato con la exgobernadora macrista". continuó.

Por último, Rodríguez le pidió a Parrilli que "respete" las posturas de otros bloques: "Que busque a los cómplices en casa; que no se haga el distraído", concluyó.

Durante los últimos días el kirchnerismo duro redobló su presión al gobierno de Fernández para que impulse cambios en la Justicia, luego de que la Corte Suprema confirmara las condenas contra Milagro Sala y Amado Boudou, y que la Cámara de Casación resolviera que la investigación por espionaje ilegal se tramite en los juzgados federales de Comodoro Py.

El fallo de Casación generó la reacción de Cristina Kirchner, quien presentó un recurso extraordinario para que la Corte frene esa decisión.

