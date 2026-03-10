Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Milei participó de una gala vinculada a la comunidad judía y ratificó su apoyo a Estados Unidos e Israel
El presidente Javier Milei participó este lunes de la 12° gala anual J100 organizada por el diario The Algemeiner, un evento destinado a recaudar fondos y a agasajar a personalidades que “influyen positivamente en la vida judía”. La actividad fue presentada como una velada centrada en la “claridad moral, la determinación y la solidaridad”, y reunió a distintas figuras internacionales.
Durante su intervención, el mandatario se refirió al conflicto en Medio Oriente. “Israel y Estados Unidos están jugando una batalla clave por su futuro y el de todas las naciones libres”, afirmó. También sostuvo que “ambas naciones han tenido el coraje de ponerle fin a un régimen que amenazaba con desestabilizar el mundo entero”.
En ese marco, Milei también señaló que en Irán está establecido un “régimen asesino” que, según dijo, durante décadas sembró temor a nivel global y financió organizaciones terroristas. Además, mencionó que en la Argentina ese accionar estuvo vinculado a los atentados contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la embajada de Israel.
En la gala también fueron homenajeados el cantante estadounidense David Draiman y el gestor de fondos Boaz Weinstein, y entre los asistentes estuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El día anterior, Milei había visitado en Nueva York la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”.
En EE.UU., Milei calificó a Irán como “enemigo”, se definió como “el presidente más sionista del mundo” y pronosticó: “Vamos a ganar la guerra”
NUEVA YORK.- En medio de la escalada bélica en Medio Oriente desatada tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, el presidente Javier Milei afirmó en un discurso en una universidad judía en Nueva York -donde fue ovacionado- que se siente “el presidente más sionista del mundo”.
En su intervención, en la que volvió a quedar muy claro su alineamiento internacional, Milei habló sobre la guerra en curso que ha alterado al mundo y no dudó en afirmar: “Vamos a ganar”.
Torres y Frigerio relativizan la cumbre Pro y buscan despegarse de especulaciones electorales
Cuando faltan diez días de la cumbre de Pro en Parque Norte, prevista para el 19 de marzo, los gobernadores del espacio en el interior procuran bajar las expectativas. Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) asistirán al encuentro, pero en su entorno transmiten que “no es momento” de discutir candidaturas y que su prioridad sigue siendo la gestión de sus provincias.
Se trata de dos de los tres gobernadores que Pro conserva. Completa el mapa amarillo Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo distrito aparece en el radar de una eventual disputa con La Libertad Avanza (LLA) hacia 2027.
Once gobernadores y un encuentro a puertas cerradas con inversores extranjeros: la “competencia” por el mejor vino y el alineamiento con Caputo
NUEVA YORK.- Hay una frase que algunos repiten con cierto dejo de ironía en el mundo de los negocios y la política que dice que los empresarios “siempre son oficialistas”.
En el tablero argentino puede aplicar también a los gobernadores. Once jefes provinciales (en un mix que va de peronistas provinciales, radicales, de Pro y partidos locales) se subieron al mismo barco con el ministro de Economía, Luis Caputo, para “venderse” al mundo desde Estados Unidos.
