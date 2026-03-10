LA NACION
en vivo

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

El presidente argentino, Javier Milei, habla en la Universidad Yeshiva con el rabino Dr. Ari Berman el lunes 9 de marzo de 2026 en Nueva York (AP Photo/Kena Betancur)
El presidente argentino, Javier Milei, habla en la Universidad Yeshiva con el rabino Dr. Ari Berman el lunes 9 de marzo de 2026 en Nueva York (AP Photo/Kena Betancur)Kena Betancur - FR172124 AP

Autores en vivo (3)

Milei participó de una gala vinculada a la comunidad judía y ratificó su apoyo a Estados Unidos e Israel

El presidente Javier Milei participó este lunes de la 12° gala anual J100 organizada por el diario The Algemeiner, un evento destinado a recaudar fondos y a agasajar a personalidades que “influyen positivamente en la vida judía”. La actividad fue presentada como una velada centrada en la “claridad moral, la determinación y la solidaridad”, y reunió a distintas figuras internacionales.

Durante su intervención, el mandatario se refirió al conflicto en Medio Oriente. “Israel y Estados Unidos están jugando una batalla clave por su futuro y el de todas las naciones libres”, afirmó. También sostuvo que “ambas naciones han tenido el coraje de ponerle fin a un régimen que amenazaba con desestabilizar el mundo entero”.

En EE.UU., Milei calificó a Irán como “enemigo”, se definió como “el presidente más sionista del mundo” y pronosticó: “Vamos a ganar la guerra”

Guillermo Idiart

NUEVA YORK.- En medio de la escalada bélica en Medio Oriente desatada tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, el presidente Javier Milei afirmó en un discurso en una universidad judía en Nueva York -donde fue ovacionado- que se siente “el presidente más sionista del mundo”.

En su intervención, en la que volvió a quedar muy claro su alineamiento internacional, Milei habló sobre la guerra en curso que ha alterado al mundo y no dudó en afirmar: “Vamos a ganar”.

Milei, en la Universidad Yeshiva, se declaró como el "presidente más sionista del mundo"
Milei, en la Universidad Yeshiva, se declaró como el "presidente más sionista del mundo"
Leé la nota completa acá

Torres y Frigerio relativizan la cumbre Pro y buscan despegarse de especulaciones electorales

Delfina Celichini

Cuando faltan diez días de la cumbre de Pro en Parque Norte, prevista para el 19 de marzo, los gobernadores del espacio en el interior procuran bajar las expectativas. Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) asistirán al encuentro, pero en su entorno transmiten que “no es momento” de discutir candidaturas y que su prioridad sigue siendo la gestión de sus provincias.

Se trata de dos de los tres gobernadores que Pro conserva. Completa el mapa amarillo Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo distrito aparece en el radar de una eventual disputa con La Libertad Avanza (LLA) hacia 2027.

Panel de gobernadores: Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Torres de Chubut y Jorge Macri por CABA
Panel de gobernadores: Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Torres de Chubut y Jorge Macri por CABARodrigo Néspolo - LA NACION
Leé la nota completa acá

Once gobernadores y un encuentro a puertas cerradas con inversores extranjeros: la “competencia” por el mejor vino y el alineamiento con Caputo

Mariano Confalonieri

NUEVA YORK.- Hay una frase que algunos repiten con cierto dejo de ironía en el mundo de los negocios y la política que dice que los empresarios “siempre son oficialistas”.

En el tablero argentino puede aplicar también a los gobernadores. Once jefes provinciales (en un mix que va de peronistas provinciales, radicales, de Pro y partidos locales) se subieron al mismo barco con el ministro de Economía, Luis Caputo, para “venderse” al mundo desde Estados Unidos.

Susan Seagal, Alfredo Cornejo y Luis Caputo, durante el encuentro en el Council of the Americas
Susan Seagal, Alfredo Cornejo y Luis Caputo, durante el encuentro en el Council of the Americas
Leé la nota completa acá
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. El Gobierno dispuso una sanción contra dos gremios del transporte que se sumaron al paro de la CGT
    1

    El Gobierno dispuso una sanción millonaria contra dos gremios del transporte que se sumaron al paro de la CGT

  2. Un ministro de Kicillof criticó a los concejales de LLA que proponen bajar tasas en 116 municipios
    2

    Un ministro de Kicillof criticó a los concejales de LLA que proponen bajar tasas en 116 municipios

  3. El Gobierno repatrió a más de 400 argentinos varados en Emiratos Árabes
    3

    El Gobierno repatrió a más de 200 argentinos varados en Emiratos Árabes

  4. Nuevos blancos en la mira del Gobierno
    4

    Nuevos blancos en la mira del Gobierno