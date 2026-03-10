Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El presidente Javier Milei participó este lunes de la 12° gala anual J100 organizada por el diario The Algemeiner, un evento destinado a recaudar fondos y a agasajar a personalidades que “influyen positivamente en la vida judía”. La actividad fue presentada como una velada centrada en la “claridad moral, la determinación y la solidaridad”, y reunió a distintas figuras internacionales.

Durante su intervención, el mandatario se refirió al conflicto en Medio Oriente. “Israel y Estados Unidos están jugando una batalla clave por su futuro y el de todas las naciones libres”, afirmó. También sostuvo que “ambas naciones han tenido el coraje de ponerle fin a un régimen que amenazaba con desestabilizar el mundo entero”.