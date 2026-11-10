El mensaje de León XIV deja una hoja de ruta a la Iglesia argentina para encarar “de forma inmediata”

La claridad y firmeza de los mensajes que con sugestiva serenidad viene transmitiendo León XIV en su apretada agenda en el país, sumadas al fervor religioso que su presencia despierta en las calles, dejan señales y prioridades que la Iglesia argentina quiere encarar de forma inmediata. Así lo entienden las voces eclesiásticas consultadas, al ensayar una primera evaluación del viaje papal.

Más allá de las celebraciones multitudinarias —reunió más de dos millones de personas en Palermo y más de 650.000 en Córdoba—, el contacto personal del Papa con los obispos afianzó su liderazgo, como quedó reflejado, incluso, en el clima de distensión y fraternidad que se vivió en la cena compartida por todos ellos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Cena del Papa León XIV con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires

Allí, en una escena pocas veces vista, casi un centenar de obispos con sus vestimentas negras cantaron a capela temas populares de tango y folklore, ante la sonrisa y complicidad del Papa.

Una fuente episcopal señaló que la cena del arzobispado porteño mostró “la valoración del buen clima fraterno y de la gente” que se vivió en los actos masivos. Y agregó: “Toda realidad humana le interesa a la Iglesia, que es experta en humanidad; el gran desafío es cómo acompañar esta sed de espiritualidad”.

Los lineamientos de León XIV, quien mostró una habilidad natural para moverse en marcos multitudinarios sin apartarse del rigor del protocolo, ni dejarse llevar por el entusiasmo desbordante, constituyen también un reconocimiento de la tarea pastoral de su antecesor Francisco, cuya figura podría pasar a ser revalorizada sin fisuras por los argentinos, superando resistencias que existieron en la última década aun dentro de la propia Iglesia.

“El desafío es valorar lo que Francisco hizo aquí en la Argentina y luego llevó a la Iglesia Universal”, confió a LA NACION una fuente episcopal.

Según pudo saber este diario, el impacto por la masiva concurrencia en el Monumento de los Españoles, que se replicó este martes en Córdoba, generó satisfacción en la Nunciatura Apostólica, donde se planificó el programa de la visita del Santo Padre. A ello habrá que sumar la multitudinaria presencia de jóvenes que esta noche compartirán una vigilia con el Papa en Palermo y la convocatoria que se espera este miércoles en la Basílica de Luján.

Tarea para el hogar

Fuentes eclesiásticas coinciden en que la voz de Robert Prevost, cuyo liderazgo se consolida en este primer viaje a América Latina, dará a los obispos en la Argentina un aval más fuerte para plantear distintas demandas sociales, en medio de las diferencias con el gobierno de Javier Milei.

El primer reto será “cómo tomar el mensaje de León XIV y llevarlo a la práctica cotidiana”, piensan en la Iglesia. Lejos de ser una receta mágica, implica ponerlo en marcha respondiendo a las características y acentos que cada obispo le imprime a su propia comunidad.

En los temas de fondo, los obispos toman nota de la misión que deja el Papa. En apenas dos días y medio se sucedieron insistentes llamados al diálogo y a superar la polarización, reclamos por un mayor acceso al trabajo, el respeto a la dignidad de la persona humana, la necesidad de regular la revolución de la inteligencia artificial y la afirmación de que “la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía”.

Hay consenso en la Iglesia en que la visita del Papa es muy positiva, especialmente por el fervor y la religiosidad que muestra la gente en las calles. “Y por su mensaje claro desde el Evangelio de Jesús, que toca la vida concreta y nos interpela a todos”, definió un integrante del Episcopado.

La reivindicación de la figura de Francisco está dada porque León XIV basa sus mensajes y su propio magisterio en la doctrina y los desafíos pastorales marcados en el Documento de Aparecida, el texto programático aprobado en la conferencia de obispos latinoamericanos de 2007, en el santuario brasileño de Aparecida. El entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio tuvo una participación decisiva en la redacción de ese pronunciamiento estratégico, que compromete a la Iglesia en el cuidado de la creación y la cultura del encuentro.

El Documento de Aparecida fue la base del pontificado de Francisco y plantea el desafío de una Iglesia en salida, misionera, más horizontal que vertical y más cercana a los pobres.

A partir de los mensajes de León XIV, se puede esperar un seguimiento más intenso de los obispos argentinos frente a las asignaturas pendientes en materia política y social que atraviesa la Argentina, al cabo de gobiernos de signos distintos, aunque con un predominio del peronismo en los últimos 25 años.

Jóvenes llegan al Monumento de los Españoles para la vigilia junto al Papa Ricardo Pristupluk - LA NACION

En el mensaje a autoridades políticas y representantes del cuerpo diplomático y de la sociedad civil, en el Palacio Libertad, el Papa llamó a extremar el cuidado de la palabra y el diálogo con los que piensan distinto, buscar la concordia y el bien común, recibir a los migrantes, promover condiciones de vida digna para los sectores más vulnerables, mejorar las políticas de discapacidad, combatir la corrupción, resolver la crisis de la educación y la postergación de las universidades, entre otras urgencias. También ratificó la posición de la Iglesia sobre el aborto y la defensa de la familia.

Las huellas de Francisco se reflejaron, además, en el acto de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde el Santo Padre pidió a los dirigentes políticos, económicos y sindicales asumir sus responsabilidades frente a las desigualdades y la falta de empleo. La hoja de ruta que León XIV va dejando escrita incluye las amenazas del crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y el avance de la droga y la corrupción.

Un desafío adicional es cómo trasladar a la Iglesia local la adhesión popular que despierta el Papa, sustentada más en la fuerza de su mensaje que en el atractivo de una personalidad carismática.