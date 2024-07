El mensaje de los gobernadores ausentes en la firma del Pacto de Mayo: “No es tiempo de fiestas ni grandes actos”

Escuchar

En la Casa Histórica y rodeado por 18 gobernadores, el presidente Javier Milei logró la firma del Pacto de Mayo, iniciativa a la que denominó como “el puntapié inicial de un nuevo orden para el país”. Sin embargo, las fuertes diferencias políticas e ideológicas con los otros seis mandatarios hicieron que la adhesión no fuera total.

La provincia de Buenos Aires fue una de las grandes ausentes en la convocatoria que finalmente se desarrolló en San Miguel de Tucumán. Axel Kicillof, titular del Ejecutivo bonaerense, fue una de los acérrimos opositores a la iniciativa. “El único pacto que aceptamos en la provincia de Buenos Aires es el que defiende el federalismo, la industria, el trabajo y los recursos nacionales, el que garantiza los derechos y el bienestar de los bonaerenses”, escribió en su cuenta de X en los primeros minutos de este martes.

“Eso es luchar hoy por nuestra independencia: trabajar por una Patria justa, libre y soberana donde todos puedan construir su futuro”, agregó en alusión a la fecha que se conmemora cada 9 de julio.

El único pacto que aceptamos en la provincia de Buenos Aires es el que defiende el federalismo, la industria, el trabajo y los recursos nacionales, el que garantiza los derechos y el bienestar de los bonaerenses.



Eso es luchar hoy por nuestra independencia: trabajar por una… pic.twitter.com/gdRrO4AvTM — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 9, 2024

Los mandatarios que aceptaron la propuesta del Gobierno fueron Osvaldo Jaldo [Tucumán], Leandro Zdero [Chaco], Raúl Jalil [Catamarca], Ignacio Torres [Chubut], Maximiliano Pullaro [Santa Fe], Martín Llaryora [Córdoba], Gustavo Valdés [Corrientes], Rogelio Frigerio [Entre Ríos], Carlos Sadir [Jujuy], Alfredo Cornejo [Mendoza], Hugo Passalacqua [Misiones], Rolando Figueroa [Neuquén], Alberto Weretilneck [Río Negro], Gustavo Sáenz [Salta], Marcelo Orrego [San Juan], Claudio Poggi [San Luis], Gerardo Zamora [Santiago del Estero] y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Otra de las ausencias fue por parte del titular del Ejecutivo de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien también utilizó las redes sociales pasada la medianoche para recordar el Día de la Independencia y, de paso, argumentar porqué se quedó en su provincia. “No es tiempo de fiestas ni grandes actos”, señaló en su cuenta de X, donde se refirió a la crítica situación que atraviesa el territorio que gobierna a causa de las temperaturas extremas que se viven estos días.

“Cada dispendio del Estado tiene destino: acompañar al pueblo y enfrentar las consecuencias de esta crisis climática inédita. Mantengo en alto todas las banderas que nos legaron nuestros mayores. Miro cada centímetro de nuestra tierra y miro a los ojos al pueblo. Tengo los mismos objetivos que dieron origen a nuestra Argentina. Llevo ese sueño conmigo y lo comparto con todos ustedes. ¡Viva la Patria!”, sostuvo.

El 9 de julio de 1816 no solo celebramos nuestra independencia. También constituimos la Nación que hoy nos cobija, bajo el dominio del Puerto de Buenos Aires. Ese día nacieron nuestra libertad y numerosos desafíos, muchos de los cuales aún afrontamos: Ser, además de un País… — ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) July 9, 2024

En tanto, el pampeano Sergio Ziliotto, que ya había manifestado su disidencia con la administración nacional, publicó un mensaje en su cuenta de X, también alusivo a la celebración del Día de la Independencia con el foco puesto en la necesidad de “un país federal”.

🇦🇷 En el Día de la Independencia Argentina, recordamos con orgullo el acto valiente de 1816, cuando nuestras provincias se unieron para proclamar la soberanía frente a la corona española. Este hito marcó el inicio de nuestra autonomía y consolidó valores como la justicia, la… pic.twitter.com/5otKLjw7Ru — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) July 9, 2024

“La historia de nuestra independencia nos enseña que la fuerza de la Argentina radica en su diversidad, reflejada en el federalismo que nos une y da sustento como nación. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con estos principios que garantizan el bienestar de todas las y los argentinos. Como siempre, pero más que nunca”, señaló.

En el mismo sentido se expresó el riojano Ricardo Quintela -que tampoco fue de la partida-, destacó que “hablar de Independencia es hablar de aquellos riojanos y riojanas que trazaron los caminos de la verdadera libertad y el federalismo”. “Hoy, 9 de julio, celebramos aquel Congreso en Tucumán donde se gestó nuestra Independencia siendo Pedro Ignacio de Castro Barros, nuestro representante. La Rioja luchó y siempre luchará por una Independencia verdaderamente federal”, manifestó.

Hablar de Independencia es hablar de aquellos riojanos y riojanas que trazaron los caminos de la verdadera libertad y el federalismo.



Hoy, 9 de julio, celebramos aquel Congreso en Tucumán donde se gestó nuestra Independencia siendo Pedro Ignacio de Castro Barros, nuestro… pic.twitter.com/oKGIwfamfi — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) July 9, 2024

Por su parte, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, había ratificado este lunes que no sería parte de la convocatoria presidencial. “Me parece grave firmar títulos vacíos, si tengo que llegar a la Corte por la quita del subsidio del gas, qué voy a ir a firmar, no voy a ir a aplaudir. No es un pacto resultado de un acuerdo, es una serie de títulos sin contenido y sin definiciones, mucho menos consensuadas”, expresó en declaraciones radiales.

En tanto, el formoseño Gildo Insfrán completó el equipo de los que no viajaron a Tucumán. También se expresó de manera virtual con un mensaje centrado en la necesidad de “lograr una Argentina más justa, libre y soberana”.

ANIVERSARIO DECLARACIÓN INDEPENDENCIA ARGENTINA



Hace 208 años los representantes de las Provincias Unidas suscribían nuestra Declaración de Independencia Nacional, ratificando nuestra soberanía frente a todas las naciones del mundo y contra cualquier dominación extranjera.… pic.twitter.com/0QD4N3tpyC — Gildo Insfrán (@insfran_gildo) July 9, 2024

“Hace 208 años los representantes de las Provincias Unidas suscribían nuestra Declaración de Independencia Nacional, ratificando nuestra soberanía frente a todas las naciones del mundo y contra cualquier dominación extranjera. Fieles a ese legado histórico y orgullosos de nuestra identidad, asumimos el compromiso de defender la autodeterminación del pueblo argentino y su bienestar”, escribió.

LA NACION