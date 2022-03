El Mercosur, con disidencias y sin una postura uniforme sobre la guerra en Ucrania

La invasión de la Federación Rusa a Ucrania y las disímiles respuestas de los países miembros en relación al conflicto que sacude al mundo dejaron otra vez claras las disidencias en el seno del Mercosur, cuyo sugestivo silencio como bloque regional demuestra la imposibilidad de llegar a una postura en común.

La anunciada ausencia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en la asunción de Gabriel Boric como nuevo presidente de Chile, el viernes próximo, mientras sus tres socios dirán presente en el Palacio de la Moneda, será otro capítulo en la renovada historia de desencuentros, que tiene a las organizaciones internacionales como la OEA y la ONU como escenarios alternativos.

Ya no son, como en los últimos años, las disputas hoy aquietadas entre la Argentina y Brasil en torno a los aranceles a los productos que ingresan al bloque, ni el deseo de Uruguay, nunca aceptado, de acelerar de modo unilateral acuerdos extra Mercosur con otros países, con China como objetivo principal.

Ahora, con la presidencia pro témpore de Paraguay, y a pesar de una tibia exhortación a ponerse de acuerdo surgida del Parlasur, el Mercosur no emitió un solo comunicado en relación al conflicto bélico en Europa del Este. La condena temprana de Paraguay a la invasión rusa en la OEA, iniciativa a la que no se sumaron la Argentina, Uruguay y Brasil, fue el primer coro disonante y un indicio claro de que no habría unidad al estilo de la Unión Europea, alineada sin dudas contra Vladimir Putin.

“Esa votación en la OEA fue una bisagra. A nadie se le ocurrió, a partir de allí, proponer nada, sabiendo que no iba a haber consenso”, destacó en estricto off the record una alta fuente diplomática de uno de los socios de Argentina en el Mercosur.

Desde la Cancillería eludieron echarle la culpa a Bolsonaro, quien en el inicio de las operaciones militares ordenadas en Moscú evitó condenar a Putin, y hasta aclaró que “los ucranianos han elegido poner sus esperanzas en un comediante”, en relación al presidente Volodymyr Zelensky.

Socio comercial de Putin

“Brasil es el socio comercial y económico líder de Rusia en América Latina”, enfatizó Putin luego de su encuentro con el presidente brasileño, a quien recibió unos días después que al presidente Alberto Fernández.

“Paraguay está en la presidencia, no habrá podido lograr los consensos, la culpa no es de Brasil. La postura en general de los países es similar en relación a condenar la invasión” coincidieron desde el Gobierno y la cancillería que encabeza Santiago Cafiero, deseosos en no generar ruidos adicionales en la relación bilateral, que con paciencia trabaja día a día desde Brasilia el embajador Daniel Scioli.

La reunión virtual del Mercosur, el año pasado

Fuentes oficiales destacaron que “en la ONU y en las declaraciones públicas todos condenan de la misma forma, y tampoco ninguno rompe relaciones comerciales ni políticas, como México”, una de las líneas diplomáticas consultadas por el Presidente a la hora de tomar una decisión.

“Es un conflicto que nos queda muy lejos. El intercambio comercial es bajo en general. Es más el peso de la historia y su rol político que la realidad”, reiteró la fuente oficial. Más allá de las explicaciones, y a diferencia de la Celac, que con presidencia argentina y a pesar de su heterogeneidad acordó acciones de ayuda a víctimas, el Mercosur continúa con su silencio atronador.