El ministro Zabaleta recibió a los piqueteros, pero no accedió a los reclamos para darles más planes

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se reunió este miércoles con referentes de la Unidad Piquetera, durante poco más de una hora. Allí, los miembros de la organización pidieron más planes sociales, lo que fue rechazado por el Gobierno, en línea con la nueva política del área.

“Se acordó seguir con reuniones técnicas para avanzar con el financiamiento para máquinas y herramientas para cooperativas”, informaron en la cartera oficial. Y explicaron que también acordaron “reforzar lo alimentario”, en medio de la creciente crisis social. Ambos sectores volverían a encontrarse la semana próxima.

Todo se da en medio de la discusión entre el Gobierno y las organizaciones, piqueteras por el control de los planes sociales. Mientras que en el oficialismo se busca que el control de los planes pase a las provincias e intendencias, los referentes de las organizaciones pugnan por no perder la potestad sobre los mismos.

Luego del encuentro, las organizaciones anticiparon que mañana anunciarán en el Obelisco las futuras acciones, que podrían incluir una movilización a la Plaza de Mayo el próximo jueves 14.

La Unidad Piquetera está integrada, entre otras organizaciones, por el Polo Obrero, el MST Teresa Vive, Barrios de Pie-Libres del Sur, el CUBA-MTR, el Bloque Piquetero Nacional, el MTR Teresa Rodríguez, una fracción del FOL y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde).

El encuentro de esta tarde fue la primera reunión tras la asunción de Silvina Batakis como ministra de Economía, de quien algunos referentes ya se mostraron críticos. Así lo reflejó el dirigente Eduardo Belliboni, del Polo Obrero

La designación de Batakis es la expresión de un vacio político y la crisis que se va a profundizar.

Lo primero q dijo es que va a respetar el acuerdo con el FMI.

sigue con el ajuste.

El mov piq sale a organ asambeas populares el 7 en todos distritos,CGT CTA

Paro y plan de lucha — eduardo belliboni (@EBelliboni) July 4, 2022

Los reclamos de la Unidad Piquetera vienen desde hace meses, en medio de la postura del Gobierno de no acceder a ampliar la base de beneficiarios de los planes sociales. A ello se sumaron en las últimas semanas las diferencias internas del oficialismo sobre la administración de los programas para enfrentar la crisis. De hecho el tema se coló en la propia interna entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien profundizó sus diferencias con los movimientos sociales.

En el acto del 20 de junio, la vicepresidenta sostuvo: que “el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe tener el monopolio [de las políticas sociales], así como tiene el monopolio de la fuerza. ¿O se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Policía? ¡No!”.

Allí mismo, Cristina Kirchner completó: “El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto. A mí no me gusta que me quieran convencer de que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. No es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. Sobre todo las mujeres, que son las más explotadas, que revuelven y son las que más son basureaadas en prácticas misóginas y machistas”.

Apenas un día después, el Presidente, se diferenció: “Yo les quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro, ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables, llevando solidaridad adonde la solidaridad no existía y llevando compromiso a donde el compromiso no existía”.

“Quiero agradecérselo, aún cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar, no esperen que yo generalice; mi eterna deuda de gratitud con cada una de esas organizaciones”, agregó Fernández en otro tramo de su exposición.