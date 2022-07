Itai Hagman: “El salario básico universal avanzará si el Presidente y la ministra Batakis están de acuerdo”

La posibilidad de instrumentar un salario básico universal (SBU), un proyecto que cuando se presentó parecía una expresión de deseos de un puñado de diputados oficialistas, comenzó a tomar vuelo en los últimos días. La vicepresidenta Cristina Kirchner, enquistada con los movimientos sociales, lo puso sobre el tapete en su discurso público del sábado pasado y, acto seguido, algunas bancas del bloque oficialista de la Cámara de Diputados aparecieron ayer “adornadas” por un cartel que reclamó por un “salario básico universal ya”.

Todo indica que, más temprano o más tarde, comenzará el debate en la Cámara baja. Sin embargo, el autor de la iniciativa, el diputado Itai Hagman, confirmó que no se aprobará la iniciativa sin el aval expreso de la Casa Rosada, léase del presidente Alberto Fernández y su flamante ministra de Economía, Silvia Batakis.

“Hasta que no haya un acuerdo con el PEN no podemos sacar una ley. El impulso de la vicepresidenta ayuda mucho, pero si el Presidente o la ministra de Economía no lo ven viable, no podríamos avanzar . Igualmente creemos que vale la pena empezar a debatirlo”, enfatizó Hagman a LA NACION.

–¿Cuándo estima que comenzaría el debate el proyecto?

–Estamos en un proceso de construcción de consensos dentro del Frente de Todos. Este proyecto surgió de un grupo pequeños de diputados oficialistas y lentamente fue ganando adeptos. Cuando Cristina Kirchner lo planteó el sábado pasado en Ensenada le dio un envión enorme. Creo que es un tema que amerita un debate en el Congreso. De todas maneras, no se podría aprobar sin un acuerdo con el Poder Ejecutivo.

–¿A qué universo de la población alcanzaría este beneficio?

–El salario básico universal alcanzaría a toda aquella población que se encuentra en el mercado informal de trabajo y en situación de vulnerabilidad. Aspiramos a llegar a unas siete millones y medio de personas ; se trata de un universo similar al que recibió, el mayo pasado, un refuerzo de Ingresos de parte de la Anses para trabajadores informales, empleados de casas particulares y las categorías más bajas de los monotributistas.

–De aprobarse este salario universal, ¿conviviría con otros planes sociales hoy en vigencia?

–En principio el SBU no sería compatible con otros planes sociales hoy en vigencia. Quien percibe un plan Potenciar Trabajo, una Tarjeta Alimentar, no debería cobrar este salario universal . Lo que creo es que el SBU debería absorber aquellos planes que se superpondrían con él y que hoy están dispersos. El programa Potenciar Trabajo, que se enmarca dentro de la economía popular y apunta al trabajo en las cooperativas, fue creciendo con el tiempo; si se aprobase el SBU, una parte de este programa podría continuar atendiendo la economía popular y otra parte podría dirigirse hacia una política de ingreso masiva. Habría que separar ambas cosas.

–¿Cuál sería el impacto fiscal de esta iniciativa?

–Sería del 1.8 puntos del PBI. Si se considera que el 0.8 del PBI se destina a distintos planes, entonces el impacto sería de 1 punto del PBI que, si bien implica miles de millones de pesos, bien podría financiarse con la segmentación en los subsidios energéticos, o con un régimen tributario más progresivo o bien que este SBU se aplique por etapas para que el impacto no sea tan fuerte.

–De aprobarse la ley, ¿habrá intermediarios para su cobro?

–No, la instrumentación sería muy similar a la que aplica la Anses en sus políticas de tipo universal, como por ejemplo, el pago de las jubilaciones o bien el refuerzo de ingresos que se hizo el mes pasado. Allí no hay intermediaciones.

–¿Quién reciba el salario básico universal, deberá realizar alguna contraprestación?

–Es una discusión abierta. Algunos plantean que exista una contraprestación de tipo educacional, al estilo de la AUH. Pero no todos los trabajadores informales son iguales, tienen realidades diferentes, no es lo mismo una persona que realiza tareas de cuidado que un cuentapropista. Creo que deberíamos pensar en un tipo de contraprestación acorde a cada situación.