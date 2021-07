El momento en que Carlos Bianco acusó a un ciudadano que no cumplió el aislamiento

El jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, firmó en vivo una denuncia contra un vecino de San Isidro que regresó del exterior y no cumplió con el aislamiento obligatorio para quienes retornan de sus viajes. Anunció que demandaría al ciudadano en una conferencia de prensa en la que se realizaron anuncios por la pandemia del coronavirus.

“Desde el 1° de julio salieron 7777 bonaerenses, de los cuales 191 han regresado a la provincia. De esos, 143 están cumpliendo la normativa. Nueve han incumplido la normativa, se avanzó en la denuncia penal por atentado a la salud pública y una multa por no cumplir la normativa provincial”, dijo Bianco.

Momento del día: el Jefe de Gabinete @Carli_Bianco firma en vivo la denuncia penal contra el ciudadano que incumplió todas las medidas de aislamiento tras su viaje al exterior, y nos puso en peligro a todas y todos.



En la Provincia de Buenos Aires las leyes se cumplen 👇 pic.twitter.com/512L9WKdbx — Sergio Chouza (@SergioChouza) July 19, 2021

Sobre el caso del ciudadano denunciado, informó: “Llamamos al hotel, no lo encontramos. Fuimos al hotel, no estaba. Fuimos a su domicilio, pero tampoco estaba ahí. O sea, doblemente irresponsable”. Y, por otro lado, agregó: “Como nos instruyó el gobernador, en la Provincia no hay lugar para la anarquía. La normativa se cumple. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.

En la misma conferencia, el gobernador bonaerense anunció que desde este martes habrá vacunación libre contra el coronavirus para mayores de 30 años. Dijo que la semana próxima se ampliarán los aforos para inoculados en locales gastronómicos y de compras e informó sobre la apertura de la inscripción para la inmunización de adolescentes de entre 13 y 17 años con comorbilidades.

Conferencia de prensa del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el Ministro de Salud Daniel Gollán y el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Además, con más de 10 millones de vacunados en el territorio provincial, anunció que los 40 distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasan a Fase 4, debido al descenso sostenido de casos por debajo de los 250 cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días.

”Tenemos una incidencia de 222 casos”, celebró Kicillof en la conferencia de prensa en la que anunció que “el AMBA está en Fase 4”.

Dijo, además, que a partir de mañana “en toda la provincia de Buenos Aires los mayores de 30 años podrán acceder a la primera dosis en vacuna libre, concurriendo con el Documento de Identidad” a cualquiera de las 400 postas sanitarias habilitadas en el territorio.

LA NACION