Manuel Adorni cuestionó a la izquierda por sus “años de lucha”, Myrian Bregman le dijo “payaso” y el vocero salió al cruce: “Hoy la verdad te luciste”

La extenuante sesión en la Cámara de Diputados que concluyó con la media sanción a la Ley Bases del Gobierno no estuvo ajena a fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, que incluso continuaron fuera del reciento y por redes sociales, como el que protagonizaron el vocero presidencial, Manuel Adorni, y la diputada nacional (FIT) Myrian Bregman, quienes rozaron las descalificaciones con posturas opuestas por lo discutido en la Cámara baja.

Concluido el debate en el recinto y con la media sanción obtenida por La Libertada Avanza tanto en la Ley Bases como en el paquete fiscal, Adorni aprovechó su cuenta oficial de X para criticar la postura del bloque del Frente de Izquierda en Diputados, quienes votaron negativamente a las modificaciones que planteó el oficialismo y la oposición dialoguista.

“La izquierda habla de los derechos laborales adquiridos después de “años de lucha”: 45% de informalidad laboral, sueldos miserables y más de una década sin la creación de empleo genuino. Fin”, escribió el vocero y periodista.

Sos muy divertida Myriam. Incluso sos querible. Hoy la verdad que (dentro de tus claras y evidentes limitaciones) te luciste. Besos. https://t.co/uwoVBGM2Aw — Manuel Adorni (@madorni) May 1, 2024

Su mensaje no pasó desapercibido y llegó a oídos de la excandidata a presidenta, la cual cuestionó el salario del funcionario de la Casa Rosada: “ Cobra cuatro o cinco millones para hacerse el payaso ”.

La respuesta de Adorni no se hizo esperar y redobló la apuesta con un tono irónico y sarcástico hacia las aptitudes de la legisladora que representa a la provincia de Buenos Aires. “ Sos muy divertida Myriam. Incluso sos querible. Hoy la verdad que (dentro de tus claras y evidentes limitaciones) te luciste. Besos ”, expresó.

El cruce entre Bregman y Menem en el recinto

Durante la sesión Bregman también protagonizó una acalorada discusión con el presidente de la Cámara, Martín Menem. Cuando era el turno del legislador Juan Fernando Brügge, la diputada comenzó a vociferar denunciado “votos truchos”. “Está mirando todo el mundo, diputada. No podemos dar este ejemplo, por favor. El diputado Brügge tiene la palabra, le pido respeto”, le advirtió el riojano.

Como Bregman continuaba, Brügge dijo que habilitaba la interrupción. “Esa es la forma civilizada, diputada”, le dijo Menem y dio lugar a la legisladora, a lo que contestó: “Es raro que usted me hable de civilización. Si quiere, lo discutimos en otro momento, dice barbaridades”.

Menem la interrumpió: “Diputada, no se anotó para opinar sobre este capítulo”. “¡No hay una dictadura civil!”, le gritó Bregman al presidente de la Cámara en varias oportunidades. “La puedo interrumpir porque está incumpliendo el reglamento”, le contestó Menem. De fondo, una voz femenina vociferó: “¡Basta! Está hablando el diputado Brügge. ¡Respeten!”. El diputado libertario cerró la discusión y le enfatizó a Bregman: “No figura en el listado, diputada. No pidió opinar sobre esto. Usted es víctima de lo que decidió”.

La chicana de Adorni a otro diputado de Izquierda

Al igual que Bregman, Adorni también fue protagonista de otro cruce. Antes de que comience el tratamiento en particular el martes por la mañana, se realizaron las cuestiones de privilegio. Uno de los que pidió este instrumento fue el diputado nacional de la izquierda Christian Castillo, que hizo una férrea defensa de Palestina y cuestionó el accionar de Israel en la Franja de Gaza. El vocero salió al cruce en redes sociales.

“Señor presidente, nuestra fuerza política no especula. Desde un principio ha denunciado este genocidio y es la única fuerza que lo ha hecho en este recinto porque no se calla contra la opresión colonial”, planteó Castillo, en medio de la sesión, y siguió´: “No nos callamos frente al genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. Como no especulamos si hay que enfrentar o no a este gobierno”.

“La izquierda es lo nuevo, la izquierda es el futuro”.



El delirio es total.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) April 30, 2024

“La izquierda no es lo viejo, la izquierda es lo nuevo, la izquierda es el futuro. Lo viejo es volver a los 90, sacarles derechos a los trabajadores; es apoyar genocidios, es la política de las relaciones carnales. La izquierda llama a construir una gran fuerza en nuestro país y en el mundo para terminar con la barbarie capitalista. A eso llamamos y enfrentamos esta política colonial del gobierno argentino”, sentenció Castillo para finalizar una encendida alocución. Recibió aplausos de algunos de sus compañeros.

Tras esto, Adorni se activó en la red social X. “ La izquierda es lo nuevo, la izquierda es el futuro ”, recordó, con ironía, la frase de Castillo y sobre eso acotó: “El delirio es total. Fin”.

