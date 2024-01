escuchar

Más moderado que en las redes sociales , el nuevo secretario de Culto de la Nación, el exdiputado Francisco Sánchez, pidió disculpas al Papa y, en una entrevista con LA NACION dijo que va a “trabajar para que se concrete la visita de Francisco a la Argentina”.

El anuncio de su designación, que aún está a la espera de un decreto presidencial, provocó un terremoto en distintas comunidades religiosas, que tomaron conocimiento de antiguas expresiones del exdiputado nacional de Pro contra el Papa, a raíz de una designación del jurista Eugenio Zaffaroni en un organismo del Vaticano, y también contra “el sionismo internacional” y “las hordas del islam”.

Sánchez, de 50 años y con trayectoria en Neuqu–én como concejal y luego diputado nacional, ya ocupa el despacho de la Secretaría de Culto, en el piso 9 de la Cancillería. Se siente obligado a explicar situaciones que generaron tensiones en el vínculo con algunas instituciones religiosas. Habló informalmente con obispos y referentes de otros credos que podrían haberse visto afectados. El único respaldo explícito que recibió fue por parte de comunidades evangélicas. La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera), con la que cimentó vínculos en la pelea en conjunto contra el aborto, le pidió una audiencia, en señal de apoyo.

–¿Cómo fue el proceso de la designación?

–Es una decisión de la canciller Diana Mondino, que me ofreció la Secretaría de Culto y acepté.

–¿Influyó su vínculo con Patricia Bullrich?

–Ha tenido influencia mi buena relación con el presidente Milei, con Victoria Villarruel , con quien tengo una amistad hace tiempo, y con Patricia Bullrich. Pero la que definió en este caso es la canciller Mondino.

Francisco Sanchez, en el noveno piso de la Cancillería Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

–¿Lo sorprendió el ofrecimiento?

–Me agradó muchísimo. Soy una persona de fe, católico practicante, de perfil muy bajo, pero de convicciones religiosas muy definidas . Los tiempos que vienen van a requerir de una reconstrucción de las relaciones entre los argentinos y será necesario cimentar las relaciones entre los credos. Me encanta el desafío de hacerme cargo de algo fundamental para esta Argentina que viene. Hay mucha gente sufriendo y en la religiosidad se puede encontrar un mecanismo que ayude a la paz y a la concordia .

–¿Cuál será su misión principal?

–Generar las relaciones institucionales con todos los cultos. Principalmente con la Iglesia Católica, que de acuerdo a la Constitución Nacional tiene un estatus diferente. Pero es muy importante el vínculo con todas las religiones. Creemos en el diálogo y la libertad religiosa. No lo hablé con el presidente Milei, pero él tiene la misma vocación de construir puentes.

–¿Se siente obligado a salir a aclarar anteriores pronunciamientos en las redes?

–Me siento obligado a llevar tranquilidad a quienes no me conocen y lo primero que se enteran de mí son manifestaciones que, en algunos casos, fueron sacadas de contexto. En otros casos son reales y fueron errores míos . Por ejemplo, lo que expresé sobre el Santo Padre fue un error. Me lo ha señalado mi propia familia y me arrepiento. Otras expresiones fueron sacadas de contexto y pareciera que el nuevo secretario de Culto es una persona con una visión negativa sobre otras religiones, cosa que no es así . Siempre generé vínculos para promover el diálogo y llevar tranquilidad. El Gobierno busca el diálogo con todas las religiones.

–No hubo una rectificación pública de las críticas a Francisco.

–Yo soy una persona de fe. Así como muchas veces uno puede cometer un pecado público, el arrepentimiento es un acto privado. Si tengo oportunidad, se lo transmitiré personalmente al Santo Padre .

El nuevo secretario de Culto, Francisco Sánchez. Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

–La comunidad judía le cuestiona no haber refutado en una entrevista con Delfina Wagner acusaciones contra el “sionismo internacional”

– Nunca tuve ninguna referencia negativa contra la comunidad judía , por lo cual no tendría por qué haber un malentendido. Se publicó un video, con algo que dice la periodista, pero de ninguna manera yo asentí lo que ella decía. Tenemos que dialogar y escucharnos.

–También generaron ruido las referencias a las “hordas islámicas”

–En ese caso me referí a la conmemoración de la batalla de Lepanto e hice un paralelismo entre quienes en aquel momento utilizaron la religión y la fe islámica para atacar a sus oponentes, y la organización Terrorista Hamas, que empleó la violencia contra el Estado de Israel, utilizando la fe como bandera. A lo largo de la historia pasó lo mismo con otras religiones. En nombre del cristianismo también se utilizó la violencia para imponer una fe o una mirada sobre otras culturas. Me referí a las “hordas islámicas” en ese contexto . De ninguna manera ofendí a esa religión ni a quienes la profesan.

–¿Cuál es su posición frente al conflicto de Gaza?

–Estoy en coincidencia con el gobierno de Javier Milei y la canciller Diana Mondino, que sostienen que el grupo Hamas debe ser considerado una organización terrorista . Promueve el terror y, a través de actos violentos, quiere imponer una agenda política. El terrorismo es el mal y tiene que ser repudiado.

–¿En las últimas horas se comunicó con los distintos cultos?

–Busqué el diálogo con todos, a través de conversaciones informales. Con algunos lo conseguí rápidamente. Queremos cimentar puentes y construir una concordia entre el Estado y los distintos credos. Buscamos tener una agenda positiva.

–¿En esa agenda positiva figura la probable visita del Papa?

– Lo que me interesa es la posible visita del papa Francisco. Para los argentinos es central . Francisco es argentino y es muy caro a los sentimientos del país. A pesar de que muchos confundimos la cuestión política local con los temas de la Iglesia, su venida a la Argentina tiene que ser un objetivo central, independientemente de la fe religiosa de cada uno.

–¿Va a trabajar para que se concrete la visita este año?

–Yo voy a hacer todo lo posible , como no dudo que harán lo mismo todos los integrantes del Gobierno.

–¿Ve posible que se concrete en agosto o en la segunda mitad del año?

–Ojalá pueda ser así. Vamos a hacer todo lo posible.