El nuevo secretario de Culto y Civilización de Milei: “Es un sueño que venga Francisco; yo estoy para ayudar”

Nahuel Sotelo es un soldado de Javier Milei. O, como él dice, “un instrumento de las ideas y de la agenda del Presidente”. Con 29 años, a partir de ahora, asumirá como nuevo secretario de Culto y Civilización, un cargo que cambio de nombre y creció en atribuciones dentro de la Cancillería. Desde allí, y gracias a su buen vínculo con el Vaticano, espera estar en una silla preferencial en caso de que el Papa Francisco decida visitar a la Argentina.

Sotelo no confirma si el Sumo Pontífice viajará al país y dice que es una decisión del Papa, pero resalta que es “el sueño de muchos argentinos”. “Si está la posibilidad de que venga, pondremos todo a disposición”, asegura, y no descarta viajar pronto a la Santa Sede, donde tiene buenos “contactos”.

El nuevo secretario de Culto y Civilización es muy creyente y tiene buena relación con los obispos. Está en contra del aborto, cree que el Estado no debe inmiscuise en el matrimonio y es muy crítico de la Ley de Identidad Sexual. Desde su nuevo rol está dispuesto a dar la batalla cultural libertaria. “Vamos a ponerle un poco el freno a las agendas del lobby internacional”, promete.

Nahuel Sotelo, nuevo secretario de Culto Fabian Marelli

-¿Cuál va a ser su impronta? ¿Qué objetivos le fijó la Casa Rosada?

-El que me conoce sabe que tengo buena relación con los cultos que se profesan en el país. Agradezco la responsabilidad que me dieron el Presidente y la canciller, Diana Mondino. Pusieron semejante responsabilidad en una persona joven y eso demuestra que el Gobierno quiere cambiar una forma de hacer política. Después, hay un rumor de que el Papa podría llegar a la Argentina y creo que es un sueño de todos los argentinos tenerlo a Francisco en el país de nuevo.

-Entonces ¿Va a trabajar para que Francisco viaje a la Argentina?

-Es el sueño de muchos argentinos que Francisco venga. De nuestro lado podemos hacer sólo lo que esté a nuestro alcance. No es mi tarea en sí, yo lo veo como un sueño. Y estoy para ayudar. Si está la posibilidad de que venga, pondremos todo a disposición.

-¿Cuál es su relación con la Santa Sede?

-Tengo una buena relación con la Iglesia.

-¿Estuvo en contacto con el Vaticano en los últimos días de cara a ocupar este rol?

-Estuve en contacto con gente cercana.

-¿Va a viajar a Roma?

-Si bien aún no tengo mi agenda definida, el embajador en la Santa Sede (Luis Beltramino) depende del secretario de Culto, así que creo que podríamos viajar. Haremos lo posible para tener una relación fluida entre el Gobierno y la Iglesia y también con todos los cultos que se profesan en el país como el judío, el musulmán y el evangélico.

-Respecto a los rumores de una posible visita del Papa a la Argentina, se acerca el último cuatrimestre del año y aún no parece haber preparativos…

-Hay que ser cautos. Francisco decidirá a dónde cree conveniente viajar. Creo que su visita traería paz social en un momento en el que el Gobierno está haciendo muchos esfuerzos para que la Argentina despegue de una vez por todas. Creo que en este tema se podría lograr un consenso y que todos recibamos al Papa. Ayuda mucho, también, que hoy tenemos un presidente que es sumamente espiritual.

La canciller Mondino junto al ex secretario de Culto, Francisco Sánchez y su inminente reemplazo, Nahuel Sotelo.

-Milei ha tenido en su momento palabras muy duras hacia Francisco. Le dijo que “representante del maligno en la Tierra”. También su antecesor en Culto (Francisco Sánchez) en algún momento tuvo palabras agresivas ¿Cómo se explica eso?

-Yo creo que todo eso ya ha quedado en el pasado después de la visita Presidente al Vaticano donde, con el Papa, se salieron de todos los protocolos e incluso hubo un abrazo. De cierta forma creo que fue la parábola del hijo pródigo. Francisco ha demostrado que las puertas de la Iglesia siempre están abiertas y Milei ha demostrado grandeza al haber ido a Roma. Hoy la relación es fluida y ambos entienden el gran peso que tiene cada uno en sus espaldas. El Presidente es muy espiritual y se están llevando a cabo cuestiones que son muy compatibles con el pensamiento de la Iglesia Católica.

-La Secretaría de Culto va a absorber el área de Derechos Humanos de Cancillería, la relación con las provincias, los temas de niñez y de familia ¿Por qué esa ampliación de atribuciones?

-En los temas de Derechos Humanos hoy ha ganado la agenda política... lamentablemente. La defensa de la dignidad de la persona ha quedado en segundo plano para que ganen cuestiones ideológicas y lobbies internacionales. Nuestra guía es Javier Milei en Davos. A mí nadie me tiene que explicar el libreto.

-¿Por qué la secretaría se llama Culto y Civilización? ¿Por qué el agregado?

-Civilización es porque tenemos una sociedad donde conviven las principales religiones monoteístas, el Islam, la comunidad judía, el catolicismo junto el evangelismo, y todos conviven en paz. Nosotros no tenemos problemas raciales, ni religiosos. Y eso es algo que desde afuera se mira. Cada vez que Javier sale del país, pone en valor a la civilización argentina. Europa y los Estados Unidos nos miran porque nosotros estamos en el trabajo de levantar a la Argenrtina con los valores y los principios fundantes de este país. De ahí el nombre.

-¿Va a tener un rol en la “batalla cultural” que proclama Milei?

-Yo creo que sí. Vamos a poner en relieve a los derechos humanos y a los derechos de los niños, los adolescentes, los ancianos. Vamos a ponerle un poco el freno a la agenda a las agendas de lobby internacional. La Agenda 2030, por ejemplo, tiene como principio terminar con el hambre en el mundo. Yo estoy de acuerdo, vos estás de acuerdo, todos estamos de acuerdo con eso. Ahora, cuando uno empieza a ver los planteos puntuales aparece el salario universal básico para absolutamente todos, sin importar si se trabaja o no. Ahí uno dice, “acá hay algo que está mal”. En el tema ambiental, los países que están desarrollados, como Alemania o Francia, imponen a los países en vías de desarrollo que se amolden a una política contra la contaminación. Pero nosotros no somos lo que contaminamos a nivel mundial. Nosotros tenemos que defender una agenda para que nuestro país crezca.

-Pero esta postura ¿no genera enemistad con países que tienen que ayudar a la Argentina a salir de la crisis, por ejemplo, a través del FMI?

-Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es la ideología o el paquete de ideas que te quieren vender y otra cosa es la agenda comercial. La Argentina no quiere romper relaciones con el mundo y no lo está haciendo. Parte del lobby de la agenda 2030 es decir “si vos te opones a esto entonces se te cortan las relaciones comerciales”. Y eso no es así.

-Hoy hay una ley de aborto legal, ¿qué opina de este tema?

-En mi opinión personal estoy totalmente en contra del aborto. Para mí, el liberalismo es el derecho a la libertad, a la propiedad privada y a la vida. Y la vida empieza desde el momento de la concepción. Me gustaría que alguna vez se pueda derogar esta ley, pero hoy esto no es la agenda del Presidente.

Nahuel Sotelo, nuevo secretario de Culto Fabian Marelli

-Su antecesor (Francisco Sánchez) se manifestó en contra de la ley de divorcio y dijo que los hijos de padres divorciados son más propensos a sufrir de trastornos de ansiedad ¿Qué opina del divorcio?

-Voy a tratar de ir un poquito más allá. Mi opinión personal es que el Estado no debería meterse en el matrimonio y que cada persona pueda hacer lo que quiera con su vida mientras no afecte el resto. Yo, por ejemplo, estoy casado por iglesia, pero me obligaron a casarme por el Estado. Para mí el Estado no se tiene que meter en mi matrimonio. De última, se podría hacer una unión civil o un contrato entre pares... y listo. Yo me quería casar solamente por la Iglesia y cuando di el “sí” en el altar acepté los preceptos que me dicen que el divorcio será la última opción. Luego, que cada uno haga lo que quiera con su vida. Insisto para mí el Estado no se debería meter en esto.

-¿Y el matrimonio entre personas de un mismo sexo?

-Repito, para mí el Estado no debería meterse en la cama de nadie y que haga cada uno haga lo que quiera con su vida.

-¿Qué opina de las políticas de género?

-Depende cuáles. Con respecto a la Ley de Identidad de Género (Ley 26743), no estoy de acuerdo con que el Estado baje dinero y recursos a estos proyectos. Si vos tenés 18 años, naciste Juan y querés ser Juana no hay ningún problema mientras no utilices al Estado para eso.

Sí creo que hay problemas con los niños que pasan por terapias hormonales y cirugías porque se sienten de otro sexo. Porque algunos llegan a la mayoría de edad y se arrepienten. Yo creo que hay que dejarlos que desarrollen y que decidan cuando lleguen a la mayoría de edad. Hoy la ley no protege a las personas que se arrepienten, quedan afuera del sistema y ahí estás torturando una persona.

-¿Y la educación sexual integral?

-Estoy de acuerdo que haya educación sexual en términos biológicos, no con cuestiones de género.

-¿Es del Opus Dei?

-No.

-El gobierno está impulsando la ley para bajar la edad de imputabilidad y la Iglesia se ha manifestado en contra. En las últimas horas Patricia Bullrich dijo que Francisco “tiene que entender que un nene no puede matar y volver a su casa como si nada” ¿Qué opinión le merece?

-La Iglesia es una institución orgánica de hace 2000 años que tiene su pensamiento y tiene su dogma. Yo, como parte del gobierno, apoyo esta ley. No me voy a meter en lo que piensa la Iglesia porque entiendo su lucha y el trabajo enorme que hacen con las personas que están en situaciones difíciles. Para mí, un delito de adulto merece pena de adulto. Hay chicos que tienen 16 años y tienen 70 entradas a penales o comisarías.

En primera instancia hay que apartar a la persona peligrosa para la sociedad que está incumpliendo las leyes. Obviamente la solución tiene que ser más profunda y el Gobierno también coincide en eso. También coincidimos en que hay que hacer una reforma del sistema carcelario y que haya penitenciarias para jóvenes. Se está trabajando en eso.

Siento mucho orgullo en anunciarles que seré Secretario de Culto y Civilización.



Quiero agradecer enormemente la confianza puesta en mí por parte del Presidente @JMilei y la Canciller @DianaMondino.



Es una enorme alegría que viene cargada de mucha responsabilidad en la cual… pic.twitter.com/aAX9Yr0bK0 — Nahuel Sotelo (@nsotelolar) August 28, 2024

-Hace unos meses, Milei iba a ir un acto con diplomáticos y cuando él supo que había representantes de Palestina decidió no asistir a ese evento, que era organizado por la Cancillería ¿Cómo va a encarar este tema?

-Vengo estando en contacto con algunas personas de la de la comunidad musulmana y no he hablado este tema. Sí te digo que yo estoy 100% alineado con la agenda del Presidente.

-Va a tener agenda de Derechos Humanos y va llevar temas de niñez y familia. Son asuntos que se tocan con otros ministerios, como Justicia o Capital Humano ¿No hay solapamiento?

-La idea, justamente, es seguir trabajando en conjunto y defender la agenda y las ideas del Presidente. En este cargo que me toca yo paso a ser un mero instrumento del pensamiento, de las ideas y de la agenda de Javier Milei.

-Hasta hace unas horas era el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura bonaerense y desde allí promovió la fusión con los legisladores que responden a Bullrich. En 2025 ¿Hay LLA tiene que hacer un acuerdo con Mauricio Macri o tiene que competirle?

-La fusión en la Legislatura la trabajamos con Agustín Romo -nuevo titular de bloque- porque somos parte del mismo equipo. También trabajamos con la coordinación de Sebastián Pareja. Respecto a 2025, yo creo que esa decisión la tiene que tomar el Presidente. La decisión que tome va a ser la correcta, porque él está haciendo una gesta histórica luego de recibir la herencia más pesada de la historia. Y él ya ha dado clara muestras de que está abierto incorporar gente.