En las vísperas del inicio de un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso, los diputados del oficialismo se preparan para un nuevo round parlamentario luego del fracaso de la llamada “Ley de Bases” impulsada por el presidente Javier Milei. Si bien el jefe de Estado no les dio pistas sobre cuáles serán sus prioridades legislativas, en el oficialismo descuentan que uno de los temas ineludibles de la agenda será la reforma laboral , clave para darle dinamismo a la economía.

El capítulo laboral constituye uno de los pilares del DNU 70/23 que emitió el presidente Milei a fines de diciembre último, pero quedó suspendido por la Cámara del Trabajo a instancias de un amparo presentado por la CGT. Los libertarios apelarían entonces a la vía legislativa, a sabiendas de que los bloques dialoguistas habían anticipado su apoyo. Claro que todo dependerá de que se recompongan los puentes entre el Gobierno y los legisladores opositores, que quedaron dañados luego de que el presidente Milei tildara de “extorsionadores” y “delincuentes” a los que no apoyaron su Ley de Bases.

La reforma laboral incluida en el decreto incluye la extensión del período de prueba de tres a ocho meses; la reducción de las indemnizaciones y limitaciones para la realización de huelgas. Además, establece que las empresas no están más obligadas a ser agentes de retención de la cuota sindical de sus empleados y que estos deberán dar su consentimiento para que se les descuente de su salario el porcentaje de la cuota gremial.

“Es muy probable que este tema constituya una de las prioridades de la agenda legislativa ni bien arranquen las sesiones ordinarias”, indicó una alta fuente de la bancada libertaria, que esta mañana se reunió con el presidente Milei.

Oscar Zago, jefe del bloque LLA. Hernan Zenteno - La Nacion

Según pudo saber LA NACION, el jefe de Estado felicitó al bloque libertario que comanda Oscar Zago por el tratamiento que tuvo la ley ómnibus en Diputados y su trabajo en conjunto con la bancada de Pro, que acompañaron la iniciativa sin fisuras. En el bloque de La Libertad Avanza ven con buenos ojos la fusión o convergencia con Pro, una posibilidad que alientan Milei y la ministra de Seguridad y jefa de Pro, Patricia Bullrich.

No obstante, por ahora parece lejos la conformación de un interbloque; Mauricio Macri, que aspira a conducir el espacio a partir del mes próximo, prefiere no adelantar los tiempos. Cristian Ritondo, jefe de la bancada amarilla, coincide: si bien está firme la vocación de acompañar al Gobierno, los macristas no parecen dispuestos a ser furgón de cola de los libertarios.

Optimismo

Durante el encuentro, que se extendió durante dos horas, Milei habló largamente sobre economía; exultante, vaticinó que en mayo la inflación podría bajar a solo un dígito. También dijo estar preocupado por la situación de los jubilados, cuyos ingresos vienen sufriendo una fuerte caída en términos reales por el efecto de la inflación. Igualmente pareció relativizar el problema cuando aseveró que, en lo que va de su gestión, los jubilados y pensionados mejoraron en dólares sus haberes .

“Es muy importante ver el dólar. Cuando se fue [el ministro de Economía Sergio] Massa, los jubilados ganaban 80 dólares, ahora ganan 200″, le dijo a su tropa. No se descarta que el Gobierno envíe al Congreso una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. “Está en manos de (Luis) Caputo”, indicaron en la bancada, conscientes que la oposición dialoguista, de la mano de Pro, presionará para llevar este tema como prioridad en la agenda legislativa.

La diputada Marcela Pagano

“Se lo vio muy contento al Presidente. Igualmente advirtió que se vienen dos meses muy duros”, comentó uno de los participantes del encuentro, que tuvo asistencia casi perfecta. Los ausentes fueron tres: los bonaerenses Guillermo Montenegro y Marcela Pagano, y el formoseño Gerardo González. Mientras que Montenegro y González se retrasaron y no pudieron ingresar por la exigencia del Presidente de no demorar ni un minuto la reunión, la periodista no precisó el motivo. Su rispidez con el presidente del bloque libertario ya es público y ninguno de los dos lo oculta.