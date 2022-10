El oficialismo prepara un artículo en el presupuesto 2023 para que todos los jueces paguen Ganancias

escuchar

El oficialismo de la Cámara de Diputados sorprendió esta mañana en la Comisión de Presupuesto al proponer que se incluya en el proyecto de presupuesto 2023 un artículo que obligue a todos los jueces nacionales y federales a pagar el impuesto a las ganancias, tributo del que están exentos muchos magistrados.

La propuesta corrió por cuenta del diputado Marcelo Casaretto y tuvo el apoyo del resto de sus colegas. El legislador enfatizó que, según se establece en el mensaje del presupuesto que envió el ministro Sergio Massa al Congreso, el Estado se privará de recaudar unos 237 mil millones de pesos el año próximo en el impuesto a las ganancias por las exenciones que tiene el Poder Judicial.

“Este año, el Estado dejará de recaudar 129 mil millones de pesos porque los jueces no pagan ganancias; el año próximo esta suma será de 237 mil millones”, enfatizó el diputado entrerriano, quien señaló que en la actualidad solo pagan el impuesto a las ganancias aquellos funcionarios del Poder Judicial que asumieron a partir de 2017, y “solo por una parte de sus remuneraciones”.

“Lo que nosotros planteamos, con tantas necesidades que tiene la Argentina, es que quienes tienen la capacidad de tributar el impuesto, aquellos que cobran un millón, dos millones de pesos y no pagan impuesto a las ganancias, deben hacerlo. Que no me vengan con la independencia del Poder Judicial. Es un privilegio inaceptable a esta altura del partido. Debemos eliminarlo; es un tema de estricta justicia y esperamos que la oposición nos acompañe”, arengó Casaretto.

El oficialismo da a conocer esta idea en un momento de suma tensión entre el Gobierno y la Justicia. El Poder Ejecutivo no tiene diálogo con la Corte Suprema, a la que acusa de ser responsable de una “persecución” judicial contra Cristina Kirchner y de jugar para el macrismo. El último -y único- encuentro entre los ministros del máximo tribunal y el ministro de Justicia, Martín Soria, fue en diciembre del año pasado. Se trató de una reunión muy tensa a la que el ministro llegó con una larga lista de reclamos por escrito para los magistrados, a quienes les dijo que especulaban con sus causas y que jugaban políticamente. Los jueces no le contestaron.

Antes y después de esa reunión, el oficialismo impulsó distintos proyectos de reforma judicial, incluido uno para ampliar la Corte, pero hasta ahora ninguno prosperó.

