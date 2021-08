El pedido de juicio político a Alberto Fernández reavivó las diferencias internas en JxC en plena campaña

El intento de un sector de Pro y la UCR de activar un pedido de juicio político contra Alberto Fernández por la filtración de la foto de un festejo realizado el año pasado en Olivos, en plena cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus, hizo resurgir las diferencias internas entre los líderes de Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora,

Horacio Rodríguez Larreta tomó distancia del proyecto que presentaron Mario Negri y Cristian Ritondo para enjuiciar a Fernández. Con duras críticas a la actitud del Presidente, el jefe porteño señaló que, “a priori”, no le parecería indicado impulsar el juicio político. Sin embargo, aclaró, el caso debería ser estudiado por los juristas para determinar si es es causal o no para pedir su remoción. “A priori, no me suena, pero el tema es cumplir la ley”, dijo Larreta, en diálogo con FM Urbana. En Uspallata le quitan relevancia al hecho de que Larreta se haya desmarcado. Argumentan que el alcalde calificó de “grave” que Fernández haya incumplido su propio decreto y que lo cuestionó por responsabilizar a Yáñez.

Alfredo Cornejo en el Congreso de la Nación Victoria Gesualdi / AFV

Está claro que la promoción de la iniciativa en el Congreso contra Fernández tras la filtración de la foto del festejo del cumpleaños de la primera dama en Olivos no fue una decisión orgánica del conglomerado opositor. De hecho, otros diputados del interbloque que conduce Negri, como Waldo Wolff o Jorge Enríquez, presentaron sus propios proyectos para remover al Presidente. Si bien la solicitud de juicio político es una jugada simbólica -no tiene chances de avanzar porque JxC no reúne los dos tercios de los votos en el Congreso para tratarlo-, los impulsores de las iniciativas argumentan que Fernández se vio empujado a dar explicaciones sobre el episodio a raíz de la presión política que ejerció la oposición. “Nunca pedimos juicio político, pero el Presidente se autoincriminó. Hay que marcar su responsabilidad”, indicaron cerca de Negri, precandidato a senador nacional por Córdoba.

Apenas estalló el escándalo por la filtración de la foto del festejo en Olivos, el legislador de la UCR avisó que evaluaba una presentación el Congreso. Ritondo, quien había hablado con Patricia Bullrich, la titular de Pro, lo llamó a Negri y le dijo que acompañaría el proyecto con su firma. Luego, se sumaron alfiles macristas y radicales, como Gustavo Menna, Omar De Marchi, Karina Banfi, Miguel Bazze, Luciano Laspina, Federico Angelini, José Cano, José Nuñez y Facundo Suarez Lastra, entre otros. Como entienden que el oficialismo bloqueará el pedido, reclamaron conformar una comisión investigadora para mantener el tema latente en el parlamento y arrinconar a Fernández. “Ya consultamos a los juristas y hay pruebas suficientes. ¿Cuándo quieren que pidamos el juicio político si el Presidente se la mandó ahora?”, expresaron allegados a Ritondo, respecto de los argumentos de Larreta y Carrió para no acompañar la maniobra.

Mensaje de Cornejo a Larreta

El titular de la UCR, Alfredo Cornejo, expresó que JxC debe “tener un mensaje claro, sin ambigüedades” sobre el festejo en Olivos. Un recado sutil para Larreta. “Buena parte de la sociedad está indignada con la foto y la oposición debe tener una respuesta al respecto. Si es la correcta o no el juicio político es indistinto”, sostuvo el exgobernador de Mendoza ante la consulta de LA NACION.

En esa línea, Bullrich respaldó la decisión de Negri y Ritondo . La exministra de Seguridad, principal exponente del ala dura de Pro, considera que los referentes de la oposición no pueden tener posiciones conciliadoras con el Gobierno frente a un caso como el que protagonizó Fernández. “Esto no lo provocamos nosotros, no es juego sucio”, justifican cerca de Bullrich.

En cambio, Miguel Ángel Pichetto, uno de los “halcones” de la coalición, consideró que “no es viable” promover la remoción del Presidente en pleno proceso electoral. “Falta una autocrítica profunda sobre el consentimiento social a los ocho meses de caurentena. Fue tan absurdo que ni Fernánde z lo cumplió”, lanzó.

Apenas Negri vociferó su idea, Elisa Carrió avisó que no estaba de acuerdo con activar la ofensiva en plena campaña. “No quiero que sea algo electoral. Esto es un delito. Tiene que definirse en la Justicia”, argumentó la exdiputada.

Antes de vociferar su postura, la líder de la CC debatió el tema con sus espadas legislativas. Evaluaron que el kirchnerismo podría utilizar el caso para victimizarse y que remover a Fernández podría ser riesgoso: ya sea porque Cristina ocuparía su lugar o porque podría engendrar una sucesión traumática.

Carrió no acompañó el pedido de juicio político contra Fernández

“El juicio político es una decisión que hay que tomar con recaudos y no en pleno proceso electoral, donde hay que priorizar el mensaje de la sociedad con el voto”, señaló Juan Manuel López, jefe de la bancada de la CC en Diputados.

López, quien ocupa el cuarto casillero en la lista de Diego Santilli, remarcó que la fuerza de Carrió pretende que el jefe del Estado sea condenado en la Justicia por haber violado la cuarentena.

“Exageraciones”

En plena recorrida de campaña por Córdoba, donde respaldó a Luis Juez y Rodrigo de Loredo, Martín Lousteau también se diferenció de la presentación de Negri y Ritondo, con argumentos similares a los de Carrió. “Estamos hablando de exageraciones. El juicio político no va a prosperar [porque JxC no tiene los votos] y considero que al Presidente hay que castigarlo fuertemente en las urnas”, afirmó hoy el senador en diálogo con radio Mitre Córdoba. A su vez, el economista, que seguirá en su raid por el interior en la antesala de las PASO, reiteró que Fernández debería realizar trabajos comunitarios por haber violado la cuarentena.

Lousteau y Tetaz apoyaron a Juez y De loredo en Córdoba

Facundo Manes, el postulante de la UCR en Buenos Aires, adoptó una postura similar a Lousteau: remarcó que el Presidente debe someterse al “juicio de la gente”. “La sociedad argentina está harta y en unas semanas tiene la posibilidad de castigar estas conductas en las urnas”, apuntó. Santilli, rival del médico en la interna de Juntos y delfín de Larreta en la provincia, también pidió esperar al veredicto del electorado.

“A la gente le duele y le parece gravísimo el hecho de la foto en Olivos. Por eso, el verdadero juicio va a estar en las urnas”, apuntó el exvicejefe porteño. Por su parte, Vidal, quien endureció su discurso contra el gobierno nacional durante los últimos días, destacó la importancia de crear una comisión investigadora en el Congreso, como propuso Ritondo, una de sus laderos, ya que el oficialismo bloqueará los proyectos para enjuiciar a Fernández.