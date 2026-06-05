Cristina Kirchner y el Indio Solari, la historia de un vínculo de amistad y afinidad política

Carlos Alberto Solari, el Indio, quien murió este viernes tras padecer durante una década la enfermedad de Parkinson, tenía un vínculo de amistad con la expresidenta Cristina Kirchner.

Solari era una de las últimas leyendas del rock nacional. Fue el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, además de miembro fundador y cantante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Míster y los Marsupiales Extintos. A lo largo de su extensa trayectoria como artista, no ocultó su admiración y afecto hacia la titular del Partido Justicialista (PJ).

Si bien se definía como un hombre de centro izquierda -supo elogiar a Eva Perón- y no se identificaba como “militante” kirchnerista, en reiteradas oportunidades se mostró alineado a la figura de la exmandataria o su cosmovisión política. “El artista tiene que manifestar a través de su obra, en el estilo está su posición. Yo no creo que deba militar, cuando milita transforma su obra en panfletos”, dijo en una entrevista radial con La Garganta Poderosa en mayo de 2023.

Solari supo manifestar su admiración por Cristina Kirchner Archivo

Pese a esa aclaración, el artista enseguida ratificó su apoyo al peronismo. En ese momento, el gobierno del Frente de Todos se preparaba para enfrentar a Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, los principales retadores de la oposición, en las elecciones presidenciales.

“A mí me pasó que ahora sigo apoyando al kirchnerismo o al peronismo porque del otro lado hay un peligro muy grande“, remarcó. Para Solari, ese ”peligro" era el “avance de la derecha”.

Años antes, el artista había confesado su respeto por Cristina Kirchner. “No creo en las ideologías, sino en las personas que puedan llegar a ejecutar esas ideas. Me gusta ver una presidenta que hable de la manera que lo hace en la ONU y, por fin, tenemos un gobierno con los cojones para enfrentar a todas las corporaciones al mismo tiempo”, sostuvo, en 2011, a lo largo de un reportaje con Mario Pergolini.

Que horror querido amigo...

De aquella charla con ganas, en tu casa este 31 de marzo. Tu compromiso con la vida y ese rato tan largo charlando de nada y de todo, el recuerdo de formar parte de las cápsulas para entrar a los recitales, cuando en Mendoza me dedicaste Etiqueta… pic.twitter.com/nwS7OHhRNy — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) June 5, 2026

En esa charla con Pergolini, Solari también confesó que se había sentido conmovido por la movilización de jóvenes tras la muerte de Néstor Kirchner, en octubre de 2010. “Hablé con Aníbal Fernández [por entonces, jefe de Gabinete], que es ricotero, y le explicaba que vi una magnitud de jóvenes involucrados que me conmovió. Eso es lo que me conmovió de su muerte [la de Néstor Kirchner], ya que no fue alguien de mi entorno íntimo”, relató.

El mensaje del Indio Solari para Cristina Kirchner Captura

Y agregó: “Fui defraudado de muy joven, entonces no es que tenga una ideología en particular por alguien, no tengo ese motor político. No soy un artista militante, pero respeto a quienes sí. Un artista debe tener ideales, aunque respeto a los militantes. Soy básicamente de izquierda”.

Desde aquel momento, sus gestos de acompañamiento hacia el kirchnerismo fueron más nítidos. En 2013, durante un recital multitudinario en la provincia de Mendoza, le hizo un guiño a 678, el antiguo programa de la TV Pública que se convirtió en ícono de la batalla cultural durante el kirchnerismo.

Poco a poco, Solari y Cristina Kirchner forjaron lazos estrechos. De hecho, la exjefa del Estado solía visitar al cantante en su vivienda. El año pasado, en vísperas del tercer aniversario del intento de homicidio de la expresidenta, el diputado nacional y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, compartió en redes sociales una foto de la exmandataria junto al Indio Solari y su pareja, Virginia Mones Ruiz.

En ese posteo, el legislador nacional recordó que el cantante le había advertido un tiempo antes sobre la necesidad de reforzar la seguridad de la exmandataria. “En un momento, a raíz de un comentario sobre la apedreada que había recibido en su despacho en marzo de 2022, el Indio dijo con total seriedad: ‘Tienen que cuidarla. Van a intentar hacerle algo, eso es obvio. Está muy expuesta”, rememoró Máximo Kirchner en esa publicación sobre el episodio de violencia sufrido previo al intento de asesinato.

El día del atentado contra su madre, Máximo Kirchner estaba cenando con Solari en la casa del artista en Parque Leloir. Hoy, el líder de La Cámpora fue a la vivienda para acompañar a la familia del artista y expresarle sus condolencias.

La publicación de Máximo Kirchner refleja la afinidad entre la titular del PJ y el artista, que ya había defendido y elogiado a la expresidenta en reiteradas oportunidades.

De hecho, en una extensa entrevista que concedió en enero de 2024 al periodista Julio Leiva, de Filo News, Solari remarcó que no había “nadie con mayor capacidad que Cristina Kirchner para diseñar un modelo”.

Con una mirada crítica sobre el gobierno “neoliberal” de Javier Milei, se refirió a la polarización política en el país y el futuro del PJ. “Está dividido prácticamente en dos mitades el país, porque la diferencia cuando gana uno y cuando gana el otro es de unos puntitos nomás. Hay que ver cómo se recompone el kirchnerismo: ahí hay gente muy buena, no tenemos gente que tiene el resto del peronismo”, puntualizó.

Meses después, Solari cuestionó al gobierno de Milei. En diálogo con AM 530, el exlíder de Los Redonditos de Ricota dijo que nunca pensó que “un tipo con una motosierra” iba a llegar al Ejecutivo nacional. Calificó de “loco” al Presidente y lo acusó de decir “burradas”.

El cantante tenía nexos con otros exfuncionarios ligados al peronismo, como Aníbal Fernández. También ha elogiado a Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior.

El respaldo a Cristina Kirchner

Durante el juicio por la causa Vialidad, el Indio Solari había expresado su apoyo a la expresidenta, que terminó siendo condenada en ese expediente y ahora cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

“Usted tiene la fortaleza necesaria, aunque no se merezca tener que pasar por esta locura legal”, escribió el cantante en un posteo de Instagram de 2022 dedicado a la dirigente del PJ, luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera para la exmandataria 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Por entonces, el artista cuestionó el accionar de la Justicia y denunció “actos discriminatorios e injustos” contra Cristina Kirchner, que, en esa época, se desempeñaba como vicepresidenta de Alberto Fernández.

El Indio Solari respaldó a la expresidenta Cristina Kirchner durante la investigación judicial por Vialidad Archivo

“En este momento han pasado una línea. Estoy hablando de la Justicia. Ha pasado algo muy grave: que no le han dejado derecho a defenderse, a su defensa y esto es gravísimo”, sostuvo el cantante en un audio que envió al canal C5N.

Y agregó: “No voy a ahondar en detalles, que todo el mundo está enterado ya de lo que está sucediendo, de una gravedad institucional muy grande. Lo único que quiero recordarles a los señores jueces, que el más preciado bien que deberían cuidar los señores estos son su honorabilidad, su temperamento justo y su prestigio social”.