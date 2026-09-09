El peronismo exhibió un gesto de confluencia, aunque faltó el cristinismo

El homenaje realizado ayer a José Manuel de la Sota, cuando faltan pocos días para que se cumplan ocho años de su fallecimiento, aglutinó a la mayoría de los sectores internos del peronismo y funcionó como un gesto de acercamiento, coincidieron distintas fuentes que tuvieron participación en el acto, que se llevó a cabo en un hotel porteño. El peronismo cordobés, el massismo y el kicillofismo se agruparon en el encuentro, en el que estuvieron ausentes los dirigentes más importantes del círculo cercano a la expresidenta Cristina Kirchner, aunque se cursaron invitaciones hacia ese sector del justicialismo.

La primera fila de la concurrencia al homenaje a De la Sota mostró la variedad de sectores peronistas que se hicieron presentes. Estaban los representantes del peronismo cordobés Juan Schiaretti (diputado nacional y exgobernador), Martín Llaryora (gobernador) y Alejandra Vigo (senadora nacional); el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y la diputada massista Cecilia Moreau; el ministro de Gobierno bonaerense y hombre de máxima confianza del gobernador Axel Kicillof, Carlos Bianco; el auditor general de la Nación Juan Manuel Olmos; el senador nacional y exgobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora; la exgobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone, y el exjuez de la Corte Suprema y exlegislador nacional por Córdoba Juan Carlos Maqueda.

Si bien entre los presentes había dirigentes que orbitan o tuvieron cercanía con el cristinismo puro, como Zamora, el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey, el exmandatario bonaerense Felipe Solá o el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, fue notoria la falta de personalidades de vínculo estrecho y actual con la exmandataria. Según pudo saber LA NACION de fuentes de la organización del homenaje, se cursaron invitaciones a Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro y Mariano Recalde, entre otros dirigentes.

“Ojalá que esto haya sido un puntapié inicial para que el diálogo fluya. Era un poco el espíritu del acto, porque ese era el espíritu de De la Sota, parte de su legado”, afirmó una fuente del “cordobesismo” (como se suele denominar al peronismo cordobés referenciado en De la Sota y Schiaretti). El acto fue impulsado por la periodista Candelaria de la Sota, una de las hijas del exgobernador de Córdoba y precandidato presidencial en 2015 (cayó en las PASO ante Massa).

La actual diputada nacional Natalia de la Sota, la otra hija del gobernador fallecido en 2018, no participó. Desde su entorno, indicaron a LA NACION que estuvo en un acto que rescataba el legado de su padre en Río Cuarto, en el aniversario de una escuela que fundó durante su gestión provincial. Natalia de la Sota está alejada de Schiaretti y Llaryora y es “virtual candidata a gobernadora de Córdoba por su propio espacio”, añadieron.

Sergio Massa y el banquero Jorge Brito coincidieron en un homenaje a De la Sota que reunió a dirigentes del peronismo

Los diputados peronistas Germán Martínez, Guillermo Michel, Raquel “Kelly” Olmos y Victoria Tolosa Paz; el líder del sindicato gastronómico, Luis Barrionuevo; el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina; el extitular de la Anses Diego Bossio; el expresidente de River Plate y titular del Banco Macro Jorge Brito, el exembajador Ricardo Alfonsín, y el consultor Hugo Haime, entre otros, también estuvieron en el acto, realizado en el hotel Savoy.

La presencia de Bianco resultó un detalle destacable. “Los espacios que estábamos ayer tenemos diálogo. Sergio [por Massa] tiene una relación histórica con el cordobesismo. Estaba el peronismo federal [sector de Michel, Tolosa Paz y Olmos], que es una marca B del massismo. El cordobesismo también tiene relación con Gerardo Zamora. La única novedad fue la presencia de ‘Carli’ Bianco, en clara representación de Kicillof. Si eso puede derivar en un armado más amplio, no está claro, pero muestra una predisposición de hacer públicos los diálogos”, dijo a LA NACION un dirigente que estuvo presente en el homenaje a De la Sota.

“Fue solo un gesto [en el sentido de una posible confluencia], pero nosotros estamos hablando con todos, como corresponde”, afirmaron a este diario desde el gobierno bonaerense al referirse a la presencia de Bianco en el encuentro.

Juan Schiaretti junto a Candelaria De la Sota Prensa Schiaretti

Desde otro de los campamentos peronistas presentes, en cambio, consideraron que el acto por De la Sota “solo fue un encuentro de homenaje”, sin derivaciones políticas.

La distancia con el cristinismo quedó expuesta también en declaraciones de Tolosa Paz, tras el homenaje. “El peronismo no siente que Cristina siga siendo su conductora”, dijo la diputada al canal de streaming Gelatina. Y agregó: “Es importante que el peronismo vuelva a tener un punto de encuentro y quizás la figura de José Manuel de la Sota puede serlo”. Al mismo tiempo, destacó a Massa, al considerar que “es de las personas en la Argentina que mejor preparada está con respecto al conocimiento y al pragmatismo”.