El Gobierno reúne a la mesa política para definir los proyectos de ley vinculados a Malvinas

El Gobierno reunirá este martes nuevamente a su mesa política y sumará a los dos ministros con injerencia en el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas: Carlos Presti, titular de Defensa, y de Pablo Quirno, de Relaciones Exteriores.

El conflicto de Malvinas ganó connotación en la agenda pública una semana atrás y desde entonces se trabaja en el proyecto legislativo que anunció el presidente Javier Milei, en cadena nacional el pasado jueves.

El tema fue abordado ayer en la reunión de Gabinete, en la que se decidió la participación de ambos ministros en la reunión de mesa política de hoy. Podrían surgir definiciones sobre los tiempos del envío del proyecto al Congreso, según explicaron a LA NACION fuentes oficiales. Por lo pronto, ya está decidido que el proyecto entre por la Cámara de Diputados.

En paralelo, el Gobierno avanzó con una denuncia penal contra parte de las empresas involucradas en el proyecto Sean Lion. La presentación se sorteó esta mañana y recayó en el juzgado federal 12 de los tribunales federales de Comodoro Py. La empresa Navitas Petroleum es la principal accionista del proyecto y sus capitales son de Israel, uno de los países a los que Milei está alineado en el ajedrez internacional.

La base británica de Mount Pleasant, en Malvinas

La mesa política está encabezada por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Además de ellos, la conformación habitual tiene a la titular de la jefatura del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete,Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La edición de este martes será la tercera en que la habitual mesa política, conformada por nueve integrantes, sume ministros. La primera vez que lo hizo fue con Federico Sturzenegger, y la segunda con Sandra Pettovello.

Ahora será el turno de Presti y Quirno, que tienen bajo sus áreas parte de los anuncios que hizo Milei el jueves pasado, en cadena nacional.

Esa cadena se realizó tres días después de que la cuestión Malvinas volviera al centro de la escena la última semana. Fue luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera el lunes 31 de agosto que su administración podría retirar el apoyo a Gran Bretaña -un histórico aliado de Estados Unidos- en medio de la disputa con la Argentina por la soberanía de las islas Malvinas.

Desde entonces, el Gobierno delineó una estrategia tanto a nivel político y judicial, como comunicacional, que incluyó la emisión de la cadena nacional del jueves.

Milei y sus ministros, el jueves pasado, en la cadena nacional sobre Malvinas Presidencia

Allí en un discurso en el que incluyó un pronunciado giro de Milei en su posición sobre la disputa con Gran Bretaña, se anunció el endurecimiento de las sanciones y penas contra las empresas vinculadas a operaciones no autorizadas. Además, el proyecto estableció la creación del Consejo de Seguridad Nacional y la concreción de una base militar en Tierra del Fuego.

En el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, se trabaja parte de la letra que tendrá el proyecto legislativo sobre el tema que el Ejecutivo mandará al Congreso. En el texto también interviene la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal. En tanto que en Defensa se trabaja en lo que tiene que ver con la construcción de la Base Militar de Tierra del Fuego, que fue mencionada por el líder libertario en su cadena del jueves.

En las primeras horas del viernes, el Gobierno publicó tres decretos que amplían el presupuesto de la Cancillería, la SIDE y el Ministerio de Defensa.

Sobre el final de ese mismo día, se conoció el primer listado de empresas alcanzadas por las sanciones dispuestas por el Gobierno. En el listado hay 45 compañías y accionistas de empresas y accionistas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas ilegales en el entorno de las islas Malvinas, Reino Unido, Israel, Canadá, Islas Vírgenes Británicas, Suecia, Kazajistán, Sudáfrica, la isla de Jersey, Dinamarca, Estados Unidos y Países Bajos.

En tanto que este lunes se anunció la presentación de una denuncia penal, ante la justicia federal de Comodoro Py. La presentación, que se concretó este martes por la mañana, es contra Navitas, de capitales israelíes, y otras empresas, por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.