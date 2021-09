El peronismo perdió votos en La Matanza: las razones que esgrimió el kirchnerismo

El triunfo del peronismo en La Matanza fue celebrado por las huestes del intendente Fernando Espinoza, aunque la victoria en la categoría diputados nacionales dejó para el análisis una pérdida de 174.187 votos para el justicialismo en comparación con las primarias de 2019.

El peronismo matancero identifica el ausentismo como una causa , pero no faltan voces del justicialismo local que observan en esa merma una consecuencia de la falta de internas locales. El Frente de Todos tuvo solo una lista, liderada por el intendente como postulante testimonial a concejal.

Ante la consulta de LA NACION, fuentes del peronismo matancero apuntaron que “hubo una participación de 62%, son 10 puntos menos, que representan entre 120.000 y 130.000 votos”. Afirmaron que esos votos “son peronistas”.

La interpretación que hizo el espinozismo de los resultados es que “la diferencia más amplia que sacó el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires la logró el distrito más grande, La Matanza, con una ventana de 19 puntos (46% contra 27%)”. Es el resultado del oficialismo local en la categoría concejales.

Pero en sectores del justicialismo distrital que no comulgan con Espinoza introducen otras explicaciones. “La inundación de tres o cuatro días antes de la elección influyó. Nosotros no llamamos a cortar boleta, pero podría haber cambiado la situación si nos daban la interna. Espinoza debería haber hecho como [Mario] Ishii [que habilitó internas en José C. Paz], pero quiere demostrar y ser gobernador ”, describió a LA NACION un dirigente del peronismo de La Matanza no alineado con el intendente.

“Hubo mucha ausencia de votantes y un crecimiento de la izquierda, que venía avisando con marchas multitudinarias”, señalaron a LA NACION desde otra de las ramas del peronismo matancero. “La apatía electoral y la bronca con las gestiones del Presidente y del gobernador creo que explican [la merma de votos]”, indicó la fuente, que añadió: “Con una derrota nacional profunda, lo de acá lo vería como un triunfo”.

En Juntos, en cambio, el análisis se enfoca en Espinoza. “En este mandato, Espinoza no va a La Matanza, aparece para algún evento. Hay fuerte descontento con su gestión. En el primer cordón del partido, la gente votó en contra del Gobierno con odio, pero en el resto hay que fijarse en la gestión de Espinoza. Hay gente en González Catán que dice que no lo vota más”, ejemplificó un hombre de Juntos en el distrito.