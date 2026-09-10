El PJ cordobés toma distancia del rearmado nacional y relativiza la confluencia en el homenaje a De la Sota

CÓRDOBA.- Quien quiera ver que se está cocinando un nuevo espacio, se equivoca. Palabras más, palabras menos, en esa definición coincidieron varios de los participantes del primer homenaje a José Manuel de la Sota fuera de Córdoba. Es que estuvieron Martín Llaryora, Juan Schiaretti, Sergio Massa, Carlos Bianco, Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos, Juan Carlos Maqueda, Gerardo Zamora y el banquero Jorge Brito, cuyo nombre viene sonando entre posibles candidatos outsiders a presidente.

LA NACION habló con referentes de los diferentes sectores que aceptaron la invitación hecha por Candelaria De la Sota, una de las hijas del tres veces exgobernador de Córdoba. En todos los casos negaron que entre esos grupos haya contactos para algún armado político y subrayaron que “no hay ninguna suma de las partes” con la mirada puesta en el 2027.

En el caso de Massa, su relación con De la Sota siempre fue cercana y sus allegados plantearon que por eso no dudó en ir al homenaje. Admitieron que el Frente Renovador “está trabajando” en Córdoba -de hecho, el domingo pasado en el sector celebraron el triunfo de Germán Font en Marcos Juárez-, pero dejaron en claro que la diputada nacional Natalia de la Sota no es parte del espacio.

La aclaración fue ante la consulta de si el tigrense la apoyará si ella decide competir en la elección a gobernador. Fuentes locales ligadas al massismo fueron más allá y plantearon que, “llegado el caso, no pondrían en riesgo” una posible reelección de Llaryora.

A nivel nacional, insisten en que Massa seguirá buscando una “unidad” del peronismo, convencido de que es la manera de ganarle a La Libertad Avanza (LLA).

Desde el lado de Schiaretti, la relación con Massa nunca fue buena, ni siquiera cuando compartieron la intención de armar un “peronismo federal”, en 2019, junto a Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Urtubey. En las elecciones de 2023, cuando el cordobés fue candidato a presidente, decidió no acompañar a Massa en la segunda vuelta frente a Javier Milei.

Los schiarettistas siguen refiriéndose a Massa como “exministro del kirchnerismo” y aseguran que están “convencidos” de que los votantes no aceptarían “un rejunte”. Sostienen, sin dar detalles, que la propuesta alternativa debe ser “estructurada, pensada”.

“Priorizamos a Córdoba incluso con el gobierno nacional -desliza un dirigente de Llaryora-. No pensamos avanzar en otro espacio. La mirada está puesta en la provincia.”

También sostiene que Massa todavía les sigue achacando “que no es presidente por la candidatura del ‘Gringo’”.

La referencia es a que, en la primera vuelta, Massa, que compitió con el sello de Unión por la Patria, cosechó el 42,86% de los sufragios, con lo que quedó a poco más de dos puntos de la Casa Rosada. Schiaretti sumó 7%.

Llaryora, subrayan, está “abocado a Córdoba” y no participa hoy de contactos para alianzas nacionales. “La prioridad está acá, también en las negociaciones con la Nación”, dijeron. No lo explicitan, pero la referencia es a los contactos por la reforma política que impulsan los libertarios en el Congreso.

De las hijas del exgobernador, Natalia es diputada nacional. Renovó su banca en el Congreso con un espacio propio el año pasado, saliendo del peronismo cordobés. Mientras tanto, Candelaria, quien es periodista, levantó su perfil en los últimos tiempos y hay quienes sostienen que también se abocaría a la política.