Un homenaje a De la Sota reunió a Massa con Llaryora, Schiaretti, Zamora y el empresario Brito

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y su antecesor Juan Schiaretti coincidieron esta noche con el exministro Sergio Massa, el porteño Juan Manuel Olmos, el kicillofista Carlos Bianco y otros dirigentes del peronismo en un homenaje a José Manuel de la Sota, a poco de cumplirse ocho años de su fallecimiento.

El evento tuvo lugar en el hotel Savoy porteño y fue organizado por la periodista Candelaria de la Sota, hija mayor del exgobernador. La gran ausente fue su hermana, la diputada Natalia de la Sota, alejada de Llaryora y Schiaretti en la interna del peronismo provincial.

También participaron del acto a través del envío de sus testimonios el empresario José Luis Manzano, el economista Martín Redrado y el padre Pepe Di Paola.

Diferentes figuras del arco político en el homenaje a De la Sota

Entre los presentes se los pudo ver también al exjuez de la Corte Juan Carlos Maqueda, al senador por Santiago del Estero Gerardo Zamora y al banquero Jorge Brito, expresidente del club River Plate.

“Han pasado ocho años de su partida y muchos de los problemas que él anticipó, en el mundo del trabajo y la producción, o la irrupción de la Inteligencia Artificial, están más vigentes que nunca”, dijo Candelaria de la Sota ante unas 300 personas. Y agregó: “Estamos convencidos de que un país con justicia social, donde todos puedan trabajar, estudiar y progresar, es posible”.