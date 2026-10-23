El PJ trabaja para blindar las PASO y Massa vuelve a mostrarse activo con viejos aliados

Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner se reunieron el jueves por la noche, más de dos meses después del último encuentro que protagonizaron, en el que trascendió un compromiso de las distintas vertientes del peronismo por mantener vigentes las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Al igual que en la cumbre anterior, confluyeron con gobernadores y legisladores nacionales del justicialismo. Las PASO volvieron a estar en la agenda, al igual que el proyecto de ley de Presupuesto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.

El encuentro fue en la Casa de La Pampa en la Ciudad de Buenos Aires, con Sergio Ziliotto como anfitrión. Además de Kicillof, Massa y Kirchner, participaron gobernadores del peronismo y los jefes de los bloques justicialistas en las dos cámaras del Congreso, Germán Martínez y José Mayans. También estuvo el dirigente porteño Juan Manuel Olmos. De la reunión no participaron mujeres. Por este motivo, la diputada Victoria Tolosa Paz expresó su malestar en las redes. “Un peronismo sin mujeres es un peronismo sin pueblo”, escribió Tolosa Paz en un texto que publicó en la red social X y en el que reivindica a Cristina Kirchner.

Ser mujer en política no es un cupo, es una forma distinta de mirar el país.



Es la mirada que sostiene cuando todo se rompe. El peronismo lo entendió siempre porque nació con Evita, quien puso a las mujeres en el centro de la historia, y se hizo grande con Cristina, quien… — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) October 23, 2026

La anterior reunión entre los referentes de los sectores internos en pugna en el peronismo fue el 11 de agosto, en el Hotel Emperador, de la Capital Federal. El mensaje que dejaron trascender tras esa cumbre fue el de abroquelarse para sostener la vigencia de las PASO, instrumento electoral que el presidente Javier Milei apuesta por eliminar en los comicios de 2027. En el encuentro del jueves se volvió a debatir sobre las PASO y se definió una postura sobre el presupuesto nacional, al que rechazarían como oposición legislativa.

La nueva cumbre peronista se concretó en momentos de tensión creciente en la interna del partido. Hace una semana, un encuentro de Massa con Cristina Kirchner, en el departamento de Constitución donde la expresidenta cumple su condena judicial, agitó la pelea, con interpretaciones sobre un posible eje entre el cristinismo y el massismo contra Kicillof como especulación. En el kicillofismo no lo interpretaron de ese modo, según indicó a LA NACION una fuente del sector. Desde el massismo y el cristinismo destacaron que el exministro de Economía y la expresidenta hablan con frecuencia.

Sin embargo, el dirigente de La Cámpora Facundo Tignanelli puso en duda esa versión con unas declaraciones en un canal de streaming. “Hoy no tenemos claridad sobre cuáles son las ideas que quiere llevar adelante el espacio del gobernador [Kicillof] en términos de proyecto de país porque no hay un diálogo con Cristina, si no me equivoco, desde hace más de un año”, dijo Tignanelli al canal de streaming Gelatina. Tignanelli es el jefe del bloque de diputados bonaerenses del peronismo en la Legislatura y un hombre de confianza de Máximo Kirchner.

Otra aparición de Massa

Desde antes del encuentro con Cristina Kirchner, Massa levantó el perfil en una suerte de reaparición pública. Se mostró con los rectores que impulsaron la protesta callejera por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y esta semana participó de una cena con una comitiva de sindicalistas que integran las 62 Organizaciones Peronistas, el desarticulado brazo político del movimiento obrero que ahora conduce el taxista José Ibarra. “Sergio nos dijo que iba a trabajar para la unidad y que estaba dispuesto a trabajar desde el lugar que le toque”, contó Ibarra hoy en declaraciones a Radio Zónica.

El encuentro con Massa se suma a una serie de reuniones que la entidad viene manteniendo con distintos actores del peronismo. Participaron, además, los dirigentes sindicales Guillermo Mangone (Gas), Rubén Grimaldi (PAMI), Rubén Ledesma (Comercio), Guillermo Mosser (Luz y Fuerza), Ángel García (Seguridad) y Juan Carlos Murgo (Caucho), entre otros. Desde las 62 Organizaciones Peronistas presionan a la CGT para convocar a un congreso para activar un nuevo paro general contra la gestión de Javier Milei. “Algo tenemos que hacer porque se están perdiendo puestos de trabajo registrado todos los días. Nosotros vamos a levantar la mano para hacer un paro general”, dijo Ibarra.