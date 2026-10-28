El presidente de la Corte bonaerense dijo que las vacantes complican mucho “el trabajo diario” del tribunal

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, admitió problemas para el funcionamiento del máximo tribunal debido a las cuatro vacantes existentes. La Corte provincial se maneja con solo tres integrantes desde 2024.

“Tenemos cuatro vacantes sobre siete jueces. Estamos abajo del mínimo requerido para sesionar. Eso nos complica, y mucho, el trabajo diario, y afecta el servicio de Justicia”, afirmó Torres en declaraciones al medio La Brújula 24, de Bahía Blanca.

“En el último mes, firmé más de 1700 sentencias y resoluciones, entre Presidencia y mi rol jurisdiccional”, calculó el presidente de la Suprema Corte bonaerense, tribunal que comparte con Hilda Kogan y Daniel Soria.

Soria, Torres y Kogan, los tres integrantes actuales de la Corte bonaerense

En 2024, cuando renunció el juez Luis Genoud (fallecido el año pasado), la Corte provincial quedó con tres integrantes, sobre siete. Para funcionar, debe convocar a un cuarto juez.

En abril, Torres encabezó la presentación de un proyecto de ley de autarquía y reclamó la cobertura de las vacantes en el máximo tribunal provincial. En esa ocasión, en el Palacio de Tribunales provincial, señaló que “la cobertura de las vacantes en la Corte no es una cuestión de política menor”, y remarcó que se trata de “una condición constitucional básica para garantizar el gobierno del Poder Judicial y el ejercicio pleno de las competencias de la Constitución”.

Al referirse a las vacantes en todo el Poder Judicial provincial, el presidente de la Suprema Corte bonaerense afirmó: “Tenemos necesidad de cobertura de muchos cargos. Sin ser una situación de colapso, afecta el sistema de Justicia. Desde la Corte, hemos exhortado a los poderes constitucionales, el Ejecutivo y el Legislativo, a la cobertura de las vacantes”.

Según los últimos datos relevados por el máximo tribunal provincial, 17% de los cargos de jueces bonaerenses están vacantes. El fuero con más puestos sin cubrir es el penal juvenil, con 33% por designar. En el fuero civil y comercial, la vacancia es de 13%; en el penal, de 15%; en el laboral, de 19%, al igual que en el de familia; en el comercial, de 22%, y en la Justicia de Paz, del 16%.