El presupuesto 2027 para Defensa contempla la compra de tres submarinos por 2300 millones de dólares

Los recursos para el Ministerio de Defensa en 2027 ascenderán a $5,2 billones y crecerán un 20% respecto de este año, por debajo de la inflación anual prevista, estimada en un 30% por analistas privados.

Así se desprende del proyecto del presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que contempla como novedad una autorización al Gobierno para la toma de crédito público con miras a la compra de tres submarinos convencionales, por 2300 millones de dólares, y dos fragatas multimisión, por 1200 millones de dólares.

Abrazo entre el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, en la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo Presidencia

Ambas posibles adquisiciones se destinarán a la Armada, en momentos en que golpeó con fuerza en el mundo castrense la investigación que lleva adelante la Justicia por maniobras fraudulentas por sumas millonarias en el pago de haberes del personal naval, como denunció la propia Armada en sede judicial.

Este reequipamiento tiene lugar, además, en medio de la creciente tensión entre el gobierno de Javier Milei y el Reino Unido por la Cuestión Malvinas. La escalada con Gran Bretaña se da, además, en momentos en que la Armada Argentina no tiene submarinos operativos desde el trágico hundimiento del ARA San Juan, en noviembre de 2017.

Las gestiones que hasta el momento realizó la administración libertaria para la recuperación de la capacidad submarina apuntan a la posible construcción o adquisición de tres submarinos clase Scorpène. El año pasado, el propio presidente Milei declaró en una entrevista que la Argentina negociaba con Francia la compra de submarinos y de buques para patrullaje marítimo.

La mirada está puesta en los submarinos Scorpène, un modelo convencional que ya opera en la Armada de Brasil. El gobierno de Lula Da Silva viene desarrollando, por su parte, la construcción de un submarino de propulsión nuclear, que sería el primero en la región.

El submarino ARA San Juan, en la presentación de su reparación de media vida, en 2011, seis años antes de su trágico hundimiento Mario de Fina - AP

Las cuentas para 2027

A los a $5,2 billones asignados para el instrumento militar del país, en el Ministerio de Defensa suman otros $2,8 billones que corresponden a la seguridad social del personal de las Fuerzas Armadas. Son los retiros y pensiones militares que se canalizan a través del Instituto de Ayuda Financiera (IAF), un organismo que funciona en jurisdicción de la cartera que conduce el teniente general Carlos Presti. Con ese añadido, el presupuesto total es de 8 billones.

En un área en la que cerca del 75% de los recursos se va en sueldos, el presupuesto para el próximo año contempla la asignación de $2,5 billones al Ejército, $1,3 billones a la Armada, $1 billón a la Fuerza Aérea y $63.200 millones al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La planificación en el Ejército prevé $1,1 billón para el apoyo al alistamiento operacional, $155.000 millones para el mantenimiento de medios y $46.500 millones para la Dirección General de Inteligencia, entre otros rubros.

El canciller pablo Quirno y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, en Ushuaia

El plan prevé la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano, por $37.600 millones. También se espera financiar con $10.000 millones la modernización de la infraestructura de la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto, donde se asientan las aeronaves supersónicas F-16 compradas a Dinamarca con el sistema de armas provisto por Estados Unidos.

Las previsiones para el alistamiento operacional de la Fuerza Aérea contemplan la incorporación de seis aeronaves F-16 y la realización de 30 ejercicios militares y 98.300 horas de operación.

En sintonía con la ofensiva del gobierno por fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, se destinarán $30.433 millones a la construcción del muelle en la Base Antártica Conjunta Petrel. A ello se suma el refuerzo presupuestario de $218.000 millones anunciado recientemente por el Presidente para el avance de la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia. Como señaló el sitio especializado Pucará Defensa, es llamativo que el Gobierno no asigne nuevos fondos para esa base, cuando la Armada estimó que su construcción exigirá una inversión de 300 millones de dólares.