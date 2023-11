escuchar

En el primero de los intercambios que se produjo en el debate presidencial, el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, le pidió a su par de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, que no se ponga “nervioso”. El cruce se llevó adelante mientras exponían sobre Economía, el primero de los ejes temáticos de la noche.

“Con vos como ministro de Economía, nos reventaste los ingresos. Voy a terminar con el Banco Central, que es la maquinita, es la forma en la que ustedes nos roban a nosotros. De hecho, el gobierno delincuente del que vos participás nos está robando 90 mil millones de dólares. ¿A quién querés seguir jodiéndole la vida?”, dijo el diputado.

En respuesta, el ministro de Economía le sugirió que se calmara. “Te voy a dar un consejo: no te pongas agresivo, porque la gente lo que esperan son respuestas. Si hay algo que esperan es que el 10 de diciembre nos demos la construcción de políticas de estado... agraviando, atacando no lo vas a construir”, expresó.

“En primer lugar, no te agredí, no mientas”, respondió el economista y aseguró que lo que hizo fue expresar “con pasión la indignación que genera un gobierno que nos viene jodiendo la vida a todos”.

“Si estuviéramos como la convertibilidad tendríamos un ingreso promedio de us$1800 y no esta miseria que tenemos hoy. Voy a eliminar el Banco Central porque es lo que genera la inflación. Y los subsidios ya te lo expliqué, dije que no los voy a tocar”, sostuvo Milei.

En el inicio de su exposición, el líder de LLA repitió varios de sus dichos de campaña y señaló que “la Argentina llega a 100 años de decadencia e inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo y hoy tiene 45% de pobres, 10% de indigentes y una inflación con alto riesgo de hiperinflación. “El modelo de la casta está basado en que donde hay una necesidad, hay un derecho”, reiteró.

Otro de los momentos tensos ocurrió cuando - en la temática de Relaciones Internacionales- Massa le preguntó a Milei por su opinión sobre Margareth Thatcher y el reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

“En historia de la humanidad ha habido grandes líderes, lo fue Thatcher, como Churchill, De Gaulle. Thatcher tuvo un rol central en la caída del Muro de Berlín, que seguramente no te gustó porque aplastó a la izquierda”, dijo el candidato de La Libertad Avanza, quien dijo que iniciará acciones diplomáticas en cuanto a la situación del archipiélago y recordó que “el padre de Victoria Villaruel”- su compañera de fórmula- “fue un héroe de Malvinas”.

En el mismo bloque, Milei recordó su alineación “con Israel, Estados Unidos y el mundo libre” ya que, según afirmó, no está “dispuesto a plantear relaciones con quienes no respetan la democracia liberal”. En respuesta, Massa le dijo que “la política exterior no se puede regir por caprichos ni por ideología”.

En varias oportunidades, el candidato del oficialismo se refirió al apoyo que recibió su contrincante por la dirigencia de integrantes de Juntos por el Cambio, en particular del expresidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich y sugirió que, pese a que le expresaron su respaldo, esta noche lo dejaron solo.

“No podés caer en la chicana berreta que te contagiaron tus nuevos socios, que te abandonaron hoy”, manifestó en relación a los dirigentes del PRO que no se presentaron en el recinto donde se desarrolla el debate presidencial .

En diversas oportunidades, Milei acusó a su contrincante de mentir. “No podes ser mas mentiroso, cada día te superas más”, le dijo. “Te escribió Macri”, aseveró Macri. “No, no me escribió Macri”, indicó el legislador.

LA NACION